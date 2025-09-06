Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  Thứ bảy, 6/9/2025
Al Ittihad kích nổ bom tấn Roger Fernandes trong những ngày cuối phiên chợ hè 2025.

chuyen nhuong he anh 1

Georgiy Bushchan (Al Shabab sang Polissya): Thủ môn sinh năm 1994 vừa gia nhập Al Shabab hồi đầu năm nhưng đã trở về quê nhà Ukraine thi đấu dưới dạng cho mượn đến hết mùa 2025/26.
chuyen nhuong he anh 2

Roger Fernandes (Braga sang Al Ittihad): Ở tuổi 19, Roger Fernandes có nước đi táo bạo khi chọn Trung Đông làm nơi phát triển sự nghiệp. Với mức phí 32 triệu euro, tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử Saudi Pro League.
chuyen nhuong he anh 3

Ismael Bennacer (AC Milan sang Dinamo Zagreb): Tiền vệ người Algeria rời San Siro để gia nhập Zagreb dưới dạng cho mượn, kèm tùy chọn mua đứt vào hè năm sau. Bennacer không còn duy trì phong độ tốt và bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Max Allegri.
chuyen nhuong he anh 4

Gibson Adu (Bayern sang Altach): Tiền đạo 17 tuổi được Bayern tạo điều kiện đi tu nghiệp tại Áo trong màu áo Altach. Hợp đồng cho mượn Adu không có điều khoản mua đứt.
chuyen nhuong he anh 5

Sekou Mara (Strasbourg sag Auxerre): Cựu tiền đạo Southampton chuyển sang khoác áo Auxerre dưới dạng cho mượn trong mùa giải 2025/26.
chuyen nhuong he anh 6

Christopher Wooh (Rennes sang Spartak Moscow): Trung vệ 23 tuổi thường xuyên được trao cơ hội tại Rennes nhưng bất ngờ rời đi dưới dạng tự do và không mang về cho CLB chủ quản bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào.

chuyen nhuong he anh 7

Benjamin Bouchouari (Saint Etienne sang Trabzonspor): CLB Thổ Nhĩ Kỳ chi 4 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Morocco, qua đó biến anh thành một trong những tân binh đắt giá nhất của họ trong phiên chợ hè 2025.

