7 trải nghiệm nên thử ở Sydney khiến du khách Việt say lòng

Khám phá muôn kiểu mua sắm: Sydney mang đến vô vàn lựa chọn mua sắm, từ trung tâm thương mại sang trọng đến chợ phiên bản địa. Tại Queen Victoria Building và Pitt Street Mall, du khách có thể đắm chìm trong thế giới thời trang cao cấp; trong khi DFO Homebush và Birkenhead Point Outlet lại là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ săn hàng hiệu giá hời. Vào cuối tuần, các khu chợ của Sydney bừng sức sống: The Rocks Markets rực rỡ với đồ thủ công, thời trang và ẩm thực đường phố; Glebe Markets là thiên đường của những ai yêu thích phong cách vintage; Carriageworks Farmers Market hấp dẫn với nông sản hữu cơ tươi mới còn Paddington Markets lại sôi động cùng các nhà thiết kế trẻ sáng tạo. Ở gần bãi biển, Bondi Markets và Bondi Farmers Market mang đến không khí biển trong lành cùng hương vị địa phương đặc trưng. Với du khách tìm kiếm phong cách độc bản, những cửa hàng đồ second-hand và cổ vật tại Newtown và Alexandria là nơi lưu giữ câu chuyện riêng trong từng món đồ. Và nếu muốn hòa mình vào nhịp sống nhộn nhịp quanh năm, Paddy’s Markets tại Haymarket, thiên đường mua sắm và tìm quà lưu niệm giữa lòng thành phố, chính là điểm dừng chân không thể bỏ qua.