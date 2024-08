7 thói quen âm thầm 'bào mòn' gan

Quan hệ tình dục không an toàn: Theo Max Health Care (dịch vụ chăm sóc sức khỏe nổi tiếng của Ấn Độ), quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt với nhiều người, có thể gây nguy hiểm đáng kể hơn cho sức khỏe của gan so với những gì một người có thể nghĩ. Nguy cơ đáng kể nhất là một người có thể mắc bệnh viêm gan virus. Viêm gan C là căn bệnh về gan có khả năng gâynguy hiểm đến tính mạng và có thể lây truyền qua đường tình dục. Ảnh: Pexels.