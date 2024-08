7 loại trái cây tốt nhất cho làn da khỏe mạnh

Bất kỳ loại trái cây cũng đều có tác dụng thúc đẩy làn da khỏe mạnh, nhưng một số loại trái cây có hợp chất đặc biệt mạnh giúp tăng cường sức khỏe và vẻ ngoài của làn da.

Dưa hấu được coi là một trong những loại trái cây tốt cho da. Ảnh: Pixabay.

Trái cây cung cấp nước, các dưỡng chất hữu ích cho da, đồng thời ngăn ngừa stress oxy hóa. Các chất chống oxy hóa có trong một số loại trái cây có thể giúp trung hòa/ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho da, đồng thời cũng có tác dụng giảm viêm, ngăn ngừa các bệnh ngoài da như vẩy nến, mụn trứng cá.

Dưới đây là 7 loại trái cây nên bổ sung vào chế độ ăn uống để có làn da khỏe mạnh:

Dưa hấu

Dưa hấu được coi là một trong những loại trái cây tốt cho da vì chứa nhiều lycopene, một sắc tố tạo nên màu đỏ của quả. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

Nghiên cứu ở phụ nữ từ 35 đến 55 tuổi cho thấy việc bổ sung lycopene trong ít nhất 3 tháng giúp cải thiện đáng kể khả năng giữ ẩm của hàng rào bảo vệ da, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, vết chân chim, lỗ chân lông, đồng thời giúp da mịn màng và săn chắc hơn.

Dưa hấu là loại trái cây tốt chống lại tác động của việc tiếp xúc nhiều với tia UV, đặc biệt là vào mùa hè.

Quả Kiwi

Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng với làn da, hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen. Collagen hoạt động với các hợp chất khác như axit hyaluronic, elastin, giúp da duy trì độ đàn hồi, độ ẩm và thể tích.

Collagen cũng là một phần quan trọng của protein (như keratin) tạo nên làn da. Mặc dù cơ thể tự sản sinh collagen nhưng các yếu tố như lão hóa, tác hại của ánh nắng mặt trời, rượu và hút thuốc có thể làm giảm quá trình sản xuất collagen...

Kiwi có chứa nhiều vitamin C. Trong 100 g kiwi có 100-109 mg vitamin C. Việc thêm kiwi vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp củng cố kho dự trữ vitamin C để chống lại các gốc tự do, từ đó hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp ngăn ngừa lão hóa và phục hồi da. Quả mâm xôi cũng chứa một hợp chất axit ellagic, ngăn ngừa sắc tố da ở những phụ nữ tiếp xúc với tia UV.

Chuối cũng là loại trái cây có tác dụng tích cực cho làn da. Ảnh: Pixabay.

Quả việt quất

Quả việt quất chứa hợp chất anthocyanin, tạo nên màu xanh hoặc tím cho trái cây và rau quả. Anthocyanin là chất chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể giúp ngăn ngừa lão hóa da, tổn thương do tia UV, làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, tăng cường chức năng hydrat hóa và hàng rào bảo vệ da.

Chuối

Chuối có lợi cho da nhờ hàm lượng vitamin B3 (niacin). Một số nghiên cứu cho thấy vitamin B3 tăng cường sửa chữa DNA và điều chỉnh tình trạng viêm do bức xạ UV gây ra. Vitamin B3 cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của một số loại ung thư da ở những người có nguy cơ cao.

Vitamin B3 trong chuối có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày và giữ cho làn da khỏe mạnh. Ước tính một quả chuối nặng 118g chứa khoảng 1,2 mg vitamin B3.

Quả bơ

Quả bơ là nguồn axit béo không bão hòa đơn dồi dào. Axit béo không bão hòa đơn là chất béo lành mạnh có liên quan đến việc giảm căng thẳng oxy hóa và viêm, từ đó có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Một nghiên cứu ở những phụ nữ từ 27 đến 73 tuổi cho thấy, những người ăn bơ mỗi ngày trong 8 tuần có độ đàn hồi và săn chắc của da tăng đáng kể so với những người không ăn.

Dâu tây

Ăn trái cây có hàm lượng nước cao có thể giúp da ngậm nước và khỏe mạnh. Dây tây chứa tới 91% là nước, rất giàu chất chống oxy hóa, axit ellagic... làm chậm quá trình lão hóa, làm sáng và tẩy tế bào da chết. Dây tây cũng có đặc tính làm se da, chống viêm, chống oxy hóa mạnh, bảo vệ làn da khỏi tia UV.