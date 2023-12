7 gương mặt nổi bật của giáo dục năm 2023

GS Trần Xuân Bách là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 10 (xếp hạng 2) trong bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023. Đây là bảng xếp hạng nhằm đánh giá 1.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới ở tất cả lĩnh vực nghiên cứu. Ngoài thành tích này, trong năm 2023, ông Trần Xuân Bách được công nhận chức danh giáo sư. Qua đó, ông trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2023 ở tuổi 39. Trước đó, vào năm 2016, ông từng được công nhận là phó giáo sư trẻ nhất cả nước khi mới 32 tuổi. Ảnh: Vietnamnet.