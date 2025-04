7 điều làm nên danh tiếng nệm Kymdan

Ra đời từ năm 1954, sau 7 thập kỷ, Kymdan trở thành thương hiệu nệm cao su thiên nhiên lớn tại Việt Nam nhờ tập trung vào giá trị cốt lõi - chất lượng sản phẩm.

Muốn tặng ba mẹ chiếc nệm - món quà đầu năm mới, Nam (25 tuổi, TP.HCM) tìm hiểu đủ loại nệm Á, Âu vì tâm lý “đồ ngoại là tốt nhất”, nhưng gia đình nhất quyết chỉ đổi nệm Kymdan. Ba Nam tin thương hiệu nệm cao su thiên nhiên sớm nhất (từ năm 1954) không tự dưng tồn tại và phát triển suốt 71 năm nếu không được khách hàng công nhận giá trị cốt lõi - chất lượng sản phẩm.

Chất liệu cao su thiên nhiên 100%

Nệm Kymdan được sản xuất hoàn toàn từ cao su thiên nhiên nguyên chất (natural rubber - NR), không pha trộn cao su tổng hợp. Latex cao su thiên nhiên vốn có độ chịu lão hóa kém hơn cao su tổng hợp, nhưng nhờ công thức đặc biệt, Kymdan đã tạo ra dòng nệm có độ bền trung bình 25 năm, hệ số lão hóa đo được lên đến 0,86.

Không chỉ người dùng bình thường, bác sỹ Rodney Rowe chuyên ngành Xương và Cột sống thuộc Osteopathy - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sỹ chỉnh xương Australia, cũng lựa chọn nệm Kymdan. Ông thậm chí khuyến khích bệnh nhân của mình sử dụng sản phẩm này để bảo vệ cột sống và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Nệm (mattress) Kymdan Deluxe được chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống) bởi Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sỹ chỉnh xương Australia.

Bí quyết công nghệ độc đáo

Từ năm 2006, doanh nghiệp đã có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế nghiên cứu về chất liệu cao su thiên nhiên. 4 năm sau, hãng cho ra mắt loại nệm đầu tiên của Việt Nam chịu được lực nén và chà xát của xe lu trọng tải 10 tấn, cán liên tục 200 lần mà không ảnh hưởng đến chất lượng và kiểu dáng.

Cấu trúc bên trong nệm là hệ thống lỗ thông hơi thoáng khí, giúp giảm lực kéo ngang, cho phép không khí lưu thông tốt, giúp nệm luôn khô thoáng, không bị hầm nóng. Đây là lý do tại sao nệm êm, không gây đau lưng sau nhiều năm sử dụng.

Trong các loại chất liệu làm nệm, nệm làm từ cao su thiên nhiên có độ bền cao nhất. Đại diện thương hiệu tiết lộ để sản xuất ra một tấm nệm Kymdan Deluxe 160 x 200 x 15 cm thì trung bình cần lấy mủ tự nhiên từ 440 cây cao su trưởng thành.

Có khả năng kháng nấm mốc và vi khuẩn

Nhiều người mua tò mò về bí quyết công nghệ làm nên khả năng kháng vi khuẩn và nấm mốc. Tuy nhiên, công thức sản xuất nệm của Kymdan đến nay vẫn là ẩn số.

Đại diện hãng nệm 71 năm kinh nghiệm chỉ tiết lộ, trong sản xuất, yêu cầu bắt buộc phải tinh khiết hóa nguyên liệu, chọn ra nguồn nguyên liệu tốt nhất. Kymdan đã đầu tư phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và có chứng nhận VILAS, bảo đảm các nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chặt chẽ trước, trong và sau khi sản xuất. Hãng nệm cũng nói không với việc pha trộn cao su tổng hợp. Sau khi hết tuổi thọ thông thường là trên 40 năm, nệm phân hủy tự nhiên mà không gây ô nhiễm môi trường.

Theo tiêu chuẩn của UL (Underwriters Laboratories), sản phẩm đạt khả năng kháng vi khuẩn nếu chỉ số chống vi khuẩn (Bacteria Resistant Value) lớn hơn 2.0. Các nhà khoa học phát hiện nệm Kymdan có chỉ số kháng tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus là 3,5; đối với vi khuẩn E.coli là 6,5, tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Nệm Kymdan đạt chứng nhận kháng vi khuẩn và kháng nấm mốc, được cấp bởi UL (Underwriters Laboratories), Mỹ.

Ngoài khả năng kháng vi khuẩn, UL còn phát hiện khả năng kháng nấm mốc của nệm. UL chia ra 5 cấp độ kháng nấm mốc (Mold Resistant), theo đó, nệm Kymdan đạt được cấp độ cao nhất - cấp độ 0. Trong suốt 4 tuần thử nghiệm, các nhà khoa học không phát hiện thấy bất kỳ sự phát triển nào của nấm mốc dưới kính hiển vi.

Có khả năng kháng cháy

Sản phẩm đã được kiểm chứng khả năng kháng cháy (không làm bùng phát và lan truyền ngọn lửa) tại các phòng thí nghiệm uy tín trên thế giới, với tiêu chuẩn 16 CFR 1632 và 16 CFR 1633 của Mỹ. Theo đó, phòng thí nghiệm đã kiểm tra khả năng kháng cháy của sản phẩm bằng cách đặt bàn là 295 độ C hay than nóng 533 độ C lên nệm Kymdan lần lượt trong 10 phút và 7 phút. Thí nghiệm cho thấy nơi đặt bàn là hay than nóng tạo thành một vết lõm trên bề mặt nệm mà không cháy thành ngọn lửa.

Trong thí nghiệm tiếp theo, các chuyên gia tiến hành hàn với cường độ dòng điện 155 Ampe. Tia lửa bắn ra cách nệm khoảng 10 cm liên tục trong 2 phút. Tuy các tia lửa rơi vào nệm, nhưng sản phẩm không bắt cháy. Với chứng nhận và thí nghiệm nói trên, tất cả sản phẩm của Kymdan là thương hiệu nệm cao su thiên nhiên đầu tiên được phép nhập khẩu và lưu hành trên toàn nước Mỹ cho đến nay.

Độ bền vượt trội

Nệm Kymdan là một trong những dòng sản phẩm có độ bền và tuổi thọ cao nhất trong các sản phẩm nệm cao cấp trên thị trường hiện nay. Kết quả thử nghiệm cho thấy, ngay cả sau nhiều năm sử dụng, nệm vẫn giữ nguyên độ đàn hồi, không xẹp lún hay biến dạng. Tuổi thọ của sản phẩm có thể kéo dài đến hơn 25 năm, thậm chí 30-35 năm nếu người dùng sử dụng và bảo quản đúng cách. Với tuổi thọ được kiểm chứng thực tế, Kymdan không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà còn là khoản đầu tư thông minh, giúp tiết kiệm chi phí thay mới trong dài hạn.

Chứng nhận an toàn sức khỏe và môi trường

Nệm Kymdan được làm từ cao su thiên nhiên 100% không pha trộn, do đó sản phẩm an toàn cho sức khỏe của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra, sau khi hết tuổi thọ, sản phẩm có thể phân hủy tự nhiên, không ảnh hưởng đến môi trường. Kymdan cũng là công ty nệm cao su thiên nhiên Việt Nam đạt được nhiều danh hiệu, giải thưởng như chứng nhận thành viên Hiệp hội Ngành hàng Nội thất Australia; chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống) của Osteopathy Australia - cơ quan quản lý và điều hành bác sỹ chỉnh xương tại nước này.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đạt chứng nhận Greenguard và Greenguard Gold bảo vệ môi trường từ quy trình sản xuất và an toàn cho sức khỏe cộng đồng, cấp bởi UL - Underwriters Laboratories, Mỹ; chứng nhận nệm Kymdan không tồn tại chất phóng xạ Radon (Rn) cấp bởi UL - Underwriters Laboratories, Mỹ; hay chứng nhận Phòng thí nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 của ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation – Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế và Giải thưởng WIPO – giải thưởng của tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, trao tặng cho các doanh nghiệp sử dụng sáng kiến sáng tạo, tận dụng hệ thống sở hữu trí tuệ trong chiến lược sản xuất và phát triển.

Sản phẩm nệm Kymdan đạt nhiều chứng nhận và giải thưởng quốc tế.

Thiết kế đa dạng và sang trọn

Nệm Kymdan được thiết kế với ba cấp độ tỷ trọng khác nhau, phù hợp với từng mức cân nặng của người sử dụng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm giấc ngủ và bảo vệ cột sống hiệu quả.

Nệm Kymdan - không xẹp (lún, trũng), lực chịu nén ép, độ đàn hồi cao, phục hồi hoàn toàn về hình dạng và kích thước ban đầu ngay lập tức.

Theo đó, tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 1 (SDH), khối lượng riêng 175 - 200 kg/m3 phù hợp với nhu cầu sử dụng thông thường hàng ngày của khách hàng, từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành cân nặng dưới 80 kg. Đại diện thương hiệu giải thích không sản xuất nệm có tỷ trọng mousse thấp hơn vì điều này có thể gây nguy cơ cong võng cột sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Tiếp theo, tỷ trọng mousse nệm cấp độ 2 (SH), khối lượng riêng 180 - 210 kg/m3, phù hợp với khách hàng chưa quen sử dụng nệm, bệnh nhân có các bệnh lý liên quan đến cột sống hoặc người cân nặng từ 80 kg đến 100 kg.

Cuối cùng, tỷ trọng (density) mousse nệm cấp độ 3 (SSH) với khối lượng riêng 190 - 220 kg/m3, phù hợp người dùng mắc bệnh liên quan đến cột sống, nằm điều trị lâu dài hoặc có cân nặng hơn 100 kg. Ngoài ra, sản phẩm này còn rất thích hợp để trang bị ở những cơ sở có dịch vụ massage.