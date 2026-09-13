7 cuốn sách tiết lộ gu đọc của Kendall Jenner

2. The Book of Disquiet (tạm dịch: Cuốn sách về sự bất an) của Fernando Pessoa: Fernando Pessoa là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Bồ Đào Nha, nhưng tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau khi qua đời. The Book of Disquiet là tác phẩm tiêu biểu của Pessoa. Tác phẩm tập hợp những suy nghĩ rời rạc về cuộc sống, sự cô đơn, bất an và cách con người nhìn nhận chính mình. Kendall Jenner từng nói cô quan tâm đến việc nhận diện những yếu tố khiến bản thân rơi vào trạng thái cảm xúc không mong muốn, đồng thời học cách kiểm soát chúng khi không thể tránh khỏi. Với cô, đó còn là quá trình hiểu rõ hơn cảm xúc, bộ não và cơ thể. Có lẽ chính mối quan tâm này khiến The Book of Disquiet trở thành một lựa chọn phù hợp với cô. Ảnh: Profile Books.