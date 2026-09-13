7 cuốn sách tiết lộ gu đọc của Kendall Jenner

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Là gương mặt nổi bật của làng thời trang, Kendall Jenner thường được chú ý bởi phong cách sống thời thượng, tuy nhiên, gu thẩm mỹ của nữ người mẫu không chỉ thể hiện qua quần áo. Những cuốn sách cô lựa chọn cũng phần nào cho thấy mối quan tâm của cô với sức khỏe tinh thần, tình yêu, sự cô đơn và những cảm xúc rất đời thường. Xuất hiện trên trang bìa Vogue hồi tháng 3, Kendall Jenner chia sẻ danh sách những cuốn sách cô yêu thích. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí vào tháng 8/2024, cô nói: “Chăm sóc cơ thể và tâm trí là ưu tiên hàng đầu của tôi từ thời thơ ấu”. Ảnh: @kendalljenner/IG.
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1. The Year of Magical Thinking (tạm dịch: Năm của những suy tưởng kỳ diệu) của Joan Didion: Joan Didion nổi tiếng với lối dùng từ sắc lạnh, có phần xa cách. Nhà văn Mỹ thường xuất hiện với cặp kính râm lớn, trở thành một hình ảnh quen thuộc gắn với phong cách kín đáo của bà. Trong The Year of Magical Thinking, Didion kể lại khoảng thời gian sau khi chồng bà, nhà văn John Gregory Dunne, qua đời vì đau tim vào năm 2003. Tác phẩm là sự đan xen giữa ký ức cá nhân, nỗi đau mất mát và những suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân và cái chết. Đây cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Didion. Việc Kendall Jenner lựa chọn cuốn sách cho thấy cô đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện về các mối quan hệ và cách con người đối diện với mất mát. Ảnh: Knopf Doubleday Publishing Group.
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2. The Book of Disquiet (tạm dịch: Cuốn sách về sự bất an) của Fernando Pessoa: Fernando Pessoa là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Bồ Đào Nha, nhưng tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau khi qua đời. The Book of Disquiet là tác phẩm tiêu biểu của Pessoa. Tác phẩm tập hợp những suy nghĩ rời rạc về cuộc sống, sự cô đơn, bất an và cách con người nhìn nhận chính mình. Kendall Jenner từng nói cô quan tâm đến việc nhận diện những yếu tố khiến bản thân rơi vào trạng thái cảm xúc không mong muốn, đồng thời học cách kiểm soát chúng khi không thể tránh khỏi. Với cô, đó còn là quá trình hiểu rõ hơn cảm xúc, bộ não và cơ thể. Có lẽ chính mối quan tâm này khiến The Book of Disquiet trở thành một lựa chọn phù hợp với cô. Ảnh: Profile Books.
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3. No One Belongs Here More Than You (tạm dịch: Không ai thuộc về nơi này hơn bạn) của Miranda July: Miranda July là nghệ sĩ đa tài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết lách, điện ảnh, diễn xuất. Các tác phẩm của bà thường đặt những nhân vật rất bình thường vào những tình huống kỳ lạ, hài hước hoặc khó đoán. Trong No One Belongs Here More Than You, July sử dụng truyện ngắn để khám phá những cảm xúc khó gọi tên trong đời sống. Các nhân vật của bà có thể là một người phụ nữ bị ám ảnh bởi Hoàng tử William hay một người đàn ông lớn tuổi chưa từng trải qua tình yêu. Điểm thú vị của tập truyện nằm ở cách July kéo những điều tưởng như rất bình thường sang một thế giới khác, nơi sự cô đơn, ham muốn và những bất an cá nhân trở nên rõ nét hơn. Ảnh: Scribner.
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4. Sea of Strangers (tạm dịch: Biển người lạ) của Lang Leav: “Tôi thực sự yêu thơ”, Kendall Jenner chia sẻ với Vogue. Điều này cũng phần nào được thể hiện qua những cuốn sách xuất hiện trong các bức ảnh trên tài khoản Instagram của cô. Một trong số đó là Sea of Strangers của nhà thơ, tiểu thuyết gia Lang Leav. Bà sinh ra trong một trại tị nạn khi gia đình đang chạy trốn khỏi chế độ Khmer Đỏ và lớn lên tại Cabramatta, Sydney, nơi có đông người nhập cư. Trong Sea of Strangers, Leav tập trung vào những vấn đề về tình yêu, những mối quan hệ và các cảm xúc trong đời sống thường ngày. Tác phẩm không quá câu nệ vào hình thức mà thiên về những câu chữ ngắn, trực tiếp và giàu cảm xúc. Cuốn sách cũng nối tiếp thành công của những tập thơ trước đó như Love & Misadventure, Lullabies và The Universe of Us. Ảnh: Andrews McMeel Publishing.
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5. So Sad Today (tạm dịch: Hôm nay thật buồn) của Melissa Broder: Kendall Jenner từng nhiều lần đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vì vậy, So Sad Today của Melissa Broder cũng là một lựa chọn đáng chú ý trong danh sách của cô. Cuốn sách gồm những áng văn ngắn, trong đó Broder viết khá thẳng thắn về lo âu, trầm cảm, tình dục, sự cô đơn và những suy nghĩ khó nói thành lời. Văn phong của bà lúc hài hước, lúc u tối nhưng luôn giữ sự trực diện. Trước khi xuất bản sách, Broder đã được biết đến qua tài khoản Twitter có tên So Sad Today, lập từ năm 2012. Với Broder, viết lách là cách để giải tỏa và sắp xếp lại những cảm xúc đang tồn tại bên trong. Đây cũng là một trong những lý do So Sad Today tạo được sự đồng cảm với nhiều độc giả. Ảnh: Grand Central Publishing.
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6. The Houseguest (tạm dịch: Vị khách) của Amparo Dávila: The Houseguest là tập truyện ngắn của nhà văn Mexico Amparo Dávila, xoay quanh những tình huống kỳ quái và đáng sợ len vào cuộc sống thường ngày. Trong thế giới của Dávila, những con quái vật không nhất thiết phải mang hình hài rõ ràng. Chúng có thể xuất hiện dưới hình dạng con người hoặc tồn tại như một mối đe dọa luôn hiện diện trong tâm trí nhân vật. Các truyện của bà thường khai thác sự cô đơn, hoang tưởng, mất ngủ, ham muốn và nỗi sợ. Những yếu tố kỳ ảo trong truyện cũng gợi liên tưởng đến trào lưu hiện thực huyền ảo của văn học Mỹ Latin, vốn được nhiều nhà văn như Gabriel García Márquez, Julio Cortázar và Jorge Luis Borges phát triển. Ảnh: New Directions.
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7. Bluets (tạm dịch: Những sắc xanh) của Maggie Nelson: Tác phẩm gồm khoảng 240 đoạn văn ngắn xoay quanh màu xanh lam, từ đó mở rộng sang những suy nghĩ về tình yêu, nỗi đau, sự mất mát và u sầu. Nelson đưa vào cuốn sách những liên tưởng đến triết học, nghệ thuật và âm nhạc, từ Plato, Goethe đến Andy Warhol, Yves Klein, Joni Mitchell và Leonard Cohen. Bắt đầu từ tình yêu dành cho màu xanh lam, Bluets dần trở thành một cuộc khám phá về cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Tác phẩm cũng chạm đến nhiều chủ đề khác nhau, từ nhạc blues cho đến tình dục. Ảnh: Jonathan Cape.
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