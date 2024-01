7 chiếc đồng hồ rồng vàng đón năm Giáp Thìn

Tag Heuer Carrera Chronograph Year of the Dragon là chiếc đồng hồ có dây đeo, 2 mặt số phụ đỏ rực. Đỏ là màu sắc biểu tượng cho sự may mắn, gắn liền với lời cầu chúc năm mới an khang thịnh vượng trong văn hoá phương Đông. Lớp vỏ làm bằng vàng hồng với hình ảnh chú rồng được khắc tạc phía sau. Thiết kế lộ cơ ở mặt sau chính là điểm nhấn đáng chú ý của món phụ kiện này. Chiếc Tag Heuer Carrera Chronograph Year of the Dragon có mức giá 24.963 USD . Ảnh: Tag Heuer.