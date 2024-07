6 lưu ý dưỡng mắt đúng cách từ tiến sĩ da liễu

Những dấu hiệu lão hóa đầu tiên thường xuất hiện ở vùng quanh mắt, bởi đây là khu vực mỏng manh và nhạy cảm nhất, vì vậy cần chăm sóc kỹ càng hơn.

Tiến sĩ Lee Hwee Chyen, giám đốc y khoa và bác sĩ tư vấn da liễu tại Phòng khám chuyên khoa da liễu và laser Epi Dermatology (Singapore), giải thích với CNA: "Da quanh mắt, hay còn gọi là da quanh hốc mắt, mỏng manh hơn da mặt và chứa ít tuyến dầu hơn".

Do các mạch máu hiện rõ hơn ở vùng mắt nên quầng thâm cũng xuất hiện rõ hơn. Ngoài ra, vùng này cũng có ít collagen và elastin hơn nên dễ lão hóa sớm.

"Do sự khác biệt về mặt giải phẫu, vùng quanh mắt thiếu mức hỗ trợ về mặt cấu trúc so với phần còn lại của khuôn mặt. Do đó, vùng này dễ bị ảnh hưởng bởi trọng lực và giảm sản xuất collagen", Tiến sĩ Pamela Chong, từ Phòng khám Epion, chia sẻ.

Việc tiết ít bã nhờn cũng dẫn đến tình trạng khô da và dễ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời cùng các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường. Ngoài ra, vùng này liên tục chuyển động do chớp mắt và biểu cảm, góp phần hình thành nếp nhăn và vết chân chim.

Sử dụng kem mắt giúp dưỡng ẩm, giảm thâm và nếp nhăn vùng mắt. Ảnh: Pexels.

Theo Tiến sĩ Chong, kết hợp kem dưỡng mắt vào chế độ chăm sóc da có khả năng giải quyết những thách thức đặc biệt của vùng da quanh mắt như tình trạng da chảy xệ và nếp nhăn xuất hiện.

“Mắt cần được chăm sóc đặc biệt và không phải tất cả các loại kem dưỡng ẩm đều được tạo ra như nhau”, Tiến sĩ Chong cảnh báo.

Tiến sĩ Lee cũng đồng ý, nói thêm rằng “các loại kem dưỡng da mặt thông thường thường không được khuyến khích sử dụng quanh vùng mắt do nồng độ thành phần có thể cao hơn”.

Dưới đây là 6 lưu ý của chuyên da về thực hành dưỡng mắt đúng cách:

1. Luôn nhẹ nhàng

Tránh chà xát hoặc kéo mạnh trong khi thoa kem, vì có thể gây kích ứng và làm nếp nhăn trầm trọng hơn. Chà xát quá mức cũng có thể khiến các mạch máu nằm gần bề mặt da bị tổn thương, gây viêm và sưng.

Vùng da mắt cần được chăm sóc nhẹ nhàng với sản phẩm chuyên biệt so với da vùng khác trên mặt. Ảnh: iStock.

2. Tốt nhất là thoa kem lên da ẩm

Thoa sản phẩm dưỡng mắt khi da ẩm có thể tăng cường khả năng hấp thụ và các thành phần hoạt tính, theo chia sẻ của Tiến sĩ Lee.

3. Bắt đầu với lượng nhỏ

Sử dụng một lượng sản phẩm bằng hạt đậu - vì vùng mắt mỏng hơn nên bạn không cần dùng quá nhiều.

4. Chấm hoặc vỗ

Dùng ngón đeo nhẫn - là ngón có lực ấn nhẹ nhất - nhẹ nhàng chấm hoặc vỗ sản phẩm vào vùng dưới mắt, di chuyển ra ngoài về phía thái dương, chừa lại khoảng 1 cm tính từ mí mắt. Đối với vùng mắt trên, hãy bắt đầu ngay bên dưới phần bên trong của lông mày, di chuyển sang ngang và hướng lên trên dọc theo xương hốc mắt bao quanh mắt.

5. Tránh đường viền mi

Không bao giờ thoa sản phẩm trực tiếp lên mi vì có thể gây kích ứng và gây ra vấn đề. "Nếu sản phẩm của bạn ghi rõ là phù hợp để sử dụng cho mí mắt trên, hãy vỗ nhẹ sản phẩm xuống mí mắt, cẩn thận dừng lại phía trên lông mi", Chong khuyên.

Không nên bôi kem quá sát mí mắt. Ảnh: iStock.

6. Chọn sản phẩm phù hợp cho ngày và đêm

Giống như huyết thanh và kem dưỡng ẩm, một số loại kem mắt được thiết kế để sử dụng vào những thời điểm cụ thể. Hãy chọn những loại có hoạt chất làm sáng hoặc caffeine cho ban ngày và thành phần chống lão hóa cho ban đêm, Tiến sĩ Chong cho biết.