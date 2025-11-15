6 loại cá bổ dưỡng nên có trong bữa ăn hàng ngày

Quen thuộc trên mâm cơm người Việt, nhiều loại cá phổ biến như cá cơm, cá trích, cá hồi cá là món ăn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Cá cơm là món ăn dân dã mang lại nguồn dưỡng chất quý cho sức khỏe. Ảnh: The Spruce Eats.

Cá là một trong những món ăn quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Đây cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein và chất béo lành mạnh.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn ít nhất hai khẩu phần cá mỗi tuần, trong đó có ít nhất một khẩu phần là cá béo. Dưới đây là danh sách các loại cá phổ biến, bổ dưỡng nên có trong bữa ăn mỗi gia đình.

Cá hồi giàu axit béo omega 3

Theo WebMD, cá hồi rất giàu omega-3, đặc biệt là EPA và DHA vốn nổi tiếng với những lợi ích bảo vệ tim mạch. Omega-3 có thể giúp giảm viêm trong động mạch - yếu tố then chốt gây ra bệnh tim. Thường xuyên ăn cá hồi hỗ trợ hạ huyết áp, yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim.

Cá hồi cũng là nguồn cung cấp protein và vitamin D chất lượng cao, cũng như chứa lượng phốt pho, selen dồi dào.

Cá tuyết bổ sung protein tốt nhất

Cá tuyết được coi là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới, là nguồn cung cấp vitamin B12 và omega 3 dồi dào. Đây là nguồn protein thay thế tốt nhất cho thịt và có tác dụng chống lại nhiều bệnh tật. Cá tuyết rất tốt cho những người bị xơ vữa động mạch và mắc bệnh tim do tiểu đường.

Quan trọng nhất, cá tuyết rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh những người ăn cá có sức khỏe tim mạch tốt và ít có nguy cơ đau tim hơn những người không ăn.

Cá mòi tăng cường sức khỏe xương

Theo tạp chí Today, cá mòi là loại cá béo giàu vitamin và cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn khi được ăn cả da và xương. Những chú cá nhỏ bé này chứa rất nhiều axit béo omega-3 có nguồn gốc từ biển, loại chất béo được biết đến với tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não bộ, tim mạch và trao đổi chất.

Ngoài hàm lượng omega-3, cá mòi còn là một trong những nguồn cung cấp canxi tốt nhất, một lon cá mòi có thể cung cấp lượng canxi tương đương một ly sữa. Cá mòi cũng rất giàu vitamin D tự nhiên, chất dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ hấp thụ canxi mà còn đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và sức khỏe xương.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá mỗi tuần. Ảnh: Shutterstock.

Cá trích duy trì sức khỏe hồng cầu

Loại cá này có phần giống với cá mòi. Là nguồn cung cấp vitamin D và kẽm dồi dào, cá trích có hương vị tinh tế với thịt mềm. Bổ sung cá trích vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp duy trì sức khỏe của hồng cầu. Protein trong cá trích là nguồn cung cấp axit amin, cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin trong cơ thể.

Cá da trơn giàu axit béo omega 3 và 6

Ngoài hương vị thơm ngon, cá da trơn, bao gồm cá trê, cá tra, cá basa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ giàu vitamin và chất béo lành mạnh. Loài cá này có hàm lượng calo và chất béo thấp, và việc bổ sung cá da trơn vào chế độ ăn uống hàng ngày là lựa chọn lành mạnh.

Cá da trơn chứa các axit béo lành mạnh như omega 3 và omega 6. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã liệt kê cá da trơn là loại cá được tiêu thụ nhiều nhất do hàm lượng thủy ngân thấp. Loài cá này cũng chứa vitamin B12, hỗ trợ hệ thần kinh của cơ thể.

Cá cơm hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Cá cơm là lựa chọn giàu protein, phổ biến trong các món ăn của người châu Á. Những loại cá nhỏ nhiều dầu này chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm protein, omega-3 và canxi. Chúng cũng giàu selen, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương có thể dẫn đến bệnh tim, ung thư và các vấn đề sức khỏe khác.

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp đạm, axit béo omega-3 và nhiều loại vitamin, song cần lưu ý trong cách chế biến và bảo quản. Ăn cá sống hoặc chưa chín kỹ dễ làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng như sán lá gan, giun đầu gai hoặc vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, cá ươn, bảo quản không đúng cách cũng có thể sinh độc tố histamin, gây dị ứng, mẩn đỏ, thậm chí sốc phản vệ. Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn cá tươi, nấu chín hoàn toàn và giữ vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe.