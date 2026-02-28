6 hành tinh cùng lúc xuất hiện trên bầu trời hoàng hôn chiều nay

Vào tối 28/2, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thổ, Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương và Sao Mộc sẽ đồng thời nằm phía trên đường chân trời, trải dài thành một vòng cung ngoạn mục từ Tây sang Đông.

6 hành tinh xếp thẳng hàng vào chiều nay 28/2.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), vào tối ngày 28/2, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thổ, Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương và Sao Mộc sẽ đồng thời nằm phía trên đường chân trời, trải dài thành một vòng cung ngoạn mục từ Tây sang Đông. Hãy bắt đầu quan sát khoảng 30 phút sau khi Mặt Trời lặn.

Thấp ở phía Tây, bạn sẽ thấy Sao Thủy, Sao Kim và Sao Thổ xuất hiện tương đối gần nhau ở gần đường chân trời. Sao Mộc tỏa sáng nổi bật cao ở phía Đông, gần cặp song sinh Castor và Pollux thuộc chòm sao Gemini (Song Tử).

Ở khoảng giữa, Sao Thiên Vương nằm bên dưới cụm sao Pleiades trong chòm sao Taurus (Kim Ngưu). Sao Hải Vương - mờ nhất trong sáu hành tinh - ẩn mình ở gần Sao Thổ và cần kính thiên văn để quan sát.

HAS lưu ý Sao Thủy và Sao Kim sẽ lặn đi rất nhanh, vì vậy, thời gian là yếu tố then chốt. Bạn sẽ cần một đường chân trời phía Tây thoáng đãng và bầu trời lý tưởng không mây. Bốn hành tinh (Sao Mộc, Sao Kim, Sao Thổ và Sao Thủy) có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Sao Thiên Vương cần đến ống nhòm, trong khi Sao Hải Vương đòi hỏi một chiếc kính thiên văn.

"Như một phần thưởng thêm, Mặt Trăng khuyết được chiếu sáng tới 90% sẽ nằm cách Sao Mộc chỉ khoảng 4 độ, khiến nửa bầu trời phía Đông trở nên đặc biệt ấn tượng", HAS cho biết thêm.

Sao Hỏa lần này "vắng mặt" vì đang chìm sâu trong ánh sáng Mặt Trời. Nhưng chỉ riêng việc có thể nhìn thấy 6 hành tinh cùng lúc đã là một cảnh tượng hiếm gặp và tuyệt đẹp. Đừng chờ đợi điều kiện hoàn hảo - hãy bước ra ngoài ngay từ tối nay, ngước nhìn và tận hưởng khoảnh khắc này.