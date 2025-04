6 cuốn tiểu thuyết có cái kết khiến độc giả chia phe

Đều là tiểu thuyết nổi tiếng của các nhà văn huyền thoại nhưng không phải độc giả nào cũng đồng tình về cách mà những câu chuyện này kết thúc.

"Hừng đông" là phần cuối của bộ tiểu thuyết "Chạng vạng" rất được mong chờ nhưng có cái kết không làm hài lòng nhiều độc giả. Ảnh: Summit Entertainment.

Một câu chuyện tuyệt vời thường đọng lại trong bạn rất lâu sau khi đọc xong, nhưng đôi khi cách một cuốn sách kết thúc có thể khiến độc giả có những cảm xúc lẫn lộn. Cho dù đó là bước ngoặt trong cốt truyện, một bí ẩn chưa được giải quyết hay một kết thúc bất ngờ, nhiều cuốn tiểu thuyết đã gây ra cuộc tranh luận giữa các độc giả, có người đồng tình với cái kết nhưng cũng có người cảm thấy thất vọng.

Dưới đây là 6 cuốn sách có cái kết khiến người đọc chia rẽ, mỗi cuốn vì những lý do riêng.

Gone Girl - Gillian Flynn

Cuốn tiểu thuyết kinh dị tâm lý này chứa đầy những khúc quanh khiến độc giả phải nín thở, nhưng cái kết khiến nhiều người chia rẽ. Trong Gone Girl, mối quan hệ độc hại của Amy và Nick Dunne chiếm vị trí trung tâm. Cuốn sách kết thúc với cảnh cặp đôi vẫn ở bên nhau mặc dù có mâu thuẫn giữa họ.

Một số độc giả thấy cái kết thật tuyệt vời, phù hợp cho câu chuyện méo mó về sự thao túng và lừa dối của nhân vật chính. Tuy nhiên, nhiều người khác lại thấy khó chịu, không hài lòng, muốn có cái kết công bằng hơn.

Cuộc đời của Pi - Yann Martel

Cuộc đời của Pi là tiểu thuyết đầy triết lý và phiêu lưu về một cậu bé bị mắc kẹt trên biển với một con hổ Bengal. Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện lại đi theo hướng mở: Pi đưa ra hai phiên bản khác nhau về câu chuyện của mình - một liên quan đến động vật và một liên quan đến con người. Cậu để cho người đọc quyết định phiên bản nào là hợp lý.

Một số độc giả đánh giá cao sự mơ hồ, coi đó là phép ẩn dụ cho đức tin và niềm tin. Những người khác thấy nó gây khó chịu, mong muốn có một giải pháp cụ thể hơn. Bản chất mở của tiểu thuyết cho phép diễn giải sâu sắc, nhưng nó cũng tạo ra sự chia rẽ giữa những người yêu thích sự bí ẩn và người chỉ thích sự rõ ràng.

Kết thúc của tiểu thuyết Cuộc đời của Pi cũng khiến độc giả chia thành 2 phe. Ảnh: Cappella Books.

Bắt trẻ đồng xanh - JD Salinger

Câu chuyện của Holden Caulfield đã trở thành sách được yêu thích của nhiều thế hệ độc giả trẻ, nhưng cái kết của The Catcher in the Rye cũng gây ra nhiều tranh cãi. Sau một hành trình đầy cảm xúc qua thành phố New York, Holden kết thúc trong một bệnh viện tâm thần, suy ngẫm về quá khứ của mình nhưng không đưa ra nhiều giải pháp cho tương lai.

Một số độc giả đánh giá cao bản chất kết thúc mở của phần kết, coi đó là sự miêu tả thực tế về trạng thái tâm trí rắc rối của Holden. Những người khác lại cảm thấy thất vọng vì thiếu câu trả lời và không có sự phát triển rõ ràng về nhân vật. Cái kết chưa được giải quyết phù hợp với giọng điệu của cuốn tiểu thuyết, nhưng nó khiến độc giả tranh luận về số phận của Holden trong nhiều thập kỷ.

The Giver - Lois Lowry

Tác phẩm kinh điển trong văn học dành cho thanh thiếu niên - The Giver - kết thúc bằng một nốt nhạc mơ hồ khiến độc giả chia rẽ kể từ khi xuất bản. Trong những cảnh cuối, Jonas, nhân vật chính, trốn thoát khỏi xã hội bị kiểm soát của mình, đi tìm cuộc sống tự do và đầy cảm xúc.

Cuốn sách kết thúc với cảnh Jonas nghe thấy tiếng nhạc và nhìn thấy ánh sáng, nhưng không rõ liệu anh ấy có thực sự tìm thấy một nơi tốt đẹp hơn hay đang bị ảo giác khi đối mặt với cái chết.

Một số độc giả thấy cái kết đầy hy vọng và thơ mộng, trong khi những người khác cảm thấy không hài lòng, muốn biết thêm về số phận của Jonas. Kết thúc kích thích trí tưởng tượng của cuốn truyện tiếp tục gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt là trong độc giả trẻ tuổi.

Tác phẩm kinh điển trong văn học dành cho thanh thiếu niên - The Giver - của nhà văn Lois Lowry. Ảnh: Pango Books.

The Road - Cormac McCarthy

Tiểu thuyết hậu tận thế này kể về hành trình gian nan của một người cha và con trai cố gắng sinh tồn trong thế giới cằn cỗi, nguy hiểm. Cái kết chứng kiến ​​người cha ngã bệnh, bỏ lại cậu bé tự lo liệu cho bản thân. Cậu bé sớm được một gia đình khác tìm thấy, mang đến tia hy vọng.

Một số độc giả thấy cái kết này đầy hy vọng và phấn chấn, tin rằng cậu bé sẽ sống sót và phát triển với những người bảo vệ mới của mình. Tuy nhiên, những người khác cảm thấy rằng kết thúc của tiểu thuyết quá mơ hồ và cảm giác sợ hãi trong suốt câu chuyện không tạo ra hy vọng cho cậu bé. Sự ảm đạm của tiểu thuyết vẫn nhất quán cho đến tận cuối cùng, khiến một số độc giả cảm thấy không hài lòng.

Hừng đông - Stephenie Meyer

Phần cuối cùng trong loạt truyện Chạng Vạng được người hâm mộ mong đợi rất nhiều, nhưng cái kết của nó lại gây ra tranh cãi. Sự chờ đợi cho một trận chiến hoành tráng giữa gia đình Cullen và Volturi lại không hề có, thay vào đó chỉ là giải pháp hòa bình thông qua giao tiếp.

Một số người hâm mộ đánh giá cao cái kết phi bạo lực, tập trung vào ngoại giao hơn là đổ máu. Tuy nhiên, những người khác lại thất vọng vì thiếu hành động và giải pháp, đặc biệt là sau tất cả căng thẳng được xây dựng trong suốt loạt phim. Cái kết hòa bình có thể phù hợp với các nhân vật, nhưng đó không phải là kết thúc bùng nổ mà nhiều độc giả mong đợi.