52% người trưởng thành độc thân ở Anh bị kỳ thị?

Một nghiên cứu do Match.com, một trong những trang web hẹn hò hàng đầu thế giới, tiến hành đã phát hiện ra rằng khoảng 52% người trưởng thành độc thân ở Anh từng trải qua một mức độ kỳ thị độc thân nào đó trong vòng vài năm qua.

Định kiến về độc thân

Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa độ tuổi trưởng thành mới nổi(4) và trưởng thành ổn định(5), có ba cột mốc quan trọng mà xã hội kỳ vọng chúng ta đạt được là: tách ra sống tự lập, xây dựng sự nghiệp và gặp được “nửa kia của đời mình”. Những câu chuyện cổ tích thường không viết nhiều về sự thăng tiến trong công việc hay việc vay tiền mua nhà, mà toàn viết về những chuyện tình lãng mạn cũng như niềm mơ ước về việc tìm thấy người bạn đời lý tưởng và sẽ mãi mãi chẳng lìa xa.

Thế nhưng, có một tình yêu sâu sắc hơn mà chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi ấp ủ bất cứ hy vọng nào về việc tìm thấy “nửa kia của đời mình”: tình yêu mà chúng ta tự dành cho bản thân. Chúng ta đang tập trung quá nhiều vào việc mong muốn người khác thích mình, mà chẳng bao giờ chịu dừng lại để cân nhắc xem mình có đang thực sự thích bản thân mình không, hay liệu ta có thể cần hoặc mong muốn những gì từ người khác.

Bạn là mối tình đầu của chính mình, và mối quan hệ lâu dài nhất trong cả cuộc đời bạn cũng là với bản thân. Vì vậy, bạn xứng đáng nhận được cùng sự quan tâm, đầu tư, năng lượng và thời gian giống như bạn đang dành trọn cho những mối quan hệ tình cảm khác.

Chẳng có điều gì đáng ngạc nhiên khi càng tự chăm sóc chính mình, vun đắp ý thức mạnh mẽ về bản thân và xây dựng lòng tin cũng như sự tự tin, chúng ta càng có xu hướng thu hút nhiều người tốt Vì vậy, nếu bạn muốn tìm thấy tình yêu, bước đầu tiên là phải nhận ra mình đã có được tất cả tình yêu bạn vẫn hằng khao khát từ những người khác - trong chính bản thân bạn.

Độc thân ở tuổi kết hôn là một trạng thái dễ gây tranh cãi. Ảnh: Forbes.

Định kiến về độc thân

Những câu chuyện cổ tích không hoàn toàn sai. Người mà chúng ta lựa chọn làm bạn đời chính là một trong những yếu tố dự báo quan trọng nhất về sức khỏe cảm xúc, hạnh phúc và thành công của chúng ta trong tương lai. Một cuộc hôn nhân hay một mối quan hệ bạn đời ổn định thậm chí có thể giúp kéo dài tuổi thọ - chúng ta không chỉ sống lâu hơn mà còn có nhiều thời gian hơn để chung sống bên người bạn đời đó.

Một nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy rằng những người sống hạnh phúc bên bạn đời có thể giảm tới 13% nguy cơ tử vong sớm, ngay cả khi đã tính đến các yếu tố quan trọng khác như tình hình kinh tế xã hội và sức khỏe ban đầu.

Thế nhưng, bất kỳ ai đã từng hẹn hò ở lứa tuổi 20 đều hiểu rất rõ sự chông chênh, hỗn loạn của việc tìm kiếm giữa biển người một đối tượng chí ít là tương xứng với mình, rồi chỉ biết hy vọng người ta cũng có cảm tình lại. Hành trình đó có thể kéo dài rất nhiều năm. Và khi ngày càng tiến sâu hơn vào lứa tuổi 20 mà vẫn chưa thể “thành công” được, câu chuyện đó sẽ chỉ càng khiến chúng ta thấy hoang mang. Nó khiến ta có cảm giác giống như một cuộc đua về đích, thậm chí có lẽ là một trận thi đấu để xem ai kịp chạm ngưỡng tuổi 30 với một người đồng hành bên cạnh.

Xã hội chúng ta luôn đề cao quan niệm về hôn nhân một vợ một chồng và quan hệ bạn đời. Độc thân không phải là chuẩn mực. Vậy nên, theo tiêu chuẩn xã hội hiện tại, việc có một mối quan hệ - ngay cả khi nó không lành mạnh đi chăng nữa - vẫn đáng hoan nghênh hơn là niềm hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống một mình. Đây là định kiến về độc thân.

Những định kiến và khuôn mẫu xoay quanh việc sống độc thân đã khắc họa một cách đầy cứng nhắc rằng những ai lựa chọn sống độc thân, hoặc những người có lẽ đang cảm thấy mình không có quyền lựa chọn, đều không hạnh phúc, bất mãn hoặc đáng thương. Định kiến này thể hiện qua vô số những lời diễn đạt và phán xét ẩn ý mà chúng ta từng được nghe: “Thể nào ngoài kia chẳng có người phù hợp với bạn”, “Đợi tới tuổi 30 thì còn tệ hơn rất nhiều đấy”, “Thể nào bạn cũng sẽ tìm được một ai đó thôi”.

Chẳng ai từng bảo bạn hãy cứ tận hưởng quãng thời gian độc thân này hay khen ngợi bạn vì đã làm những điều khiến chính mình hạnh phúc. Mọi sự nhấn nhá đều đặt vào những gì bạn đang còn thiếu trong cuộc đời. Càng ngày, hình thức “kỳ thị độc thân” này lại càng thêm phổ biến. Một nghiên cứu do Match.com, một trong những trang web hẹn hò hàng đầu thế giới, tiến hành đã phát hiện ra rằng khoảng 52% người trưởng thành độc thân ở Anh đã từng trải qua một mức độ kỳ thị độc thân nào đó trong vòng vài năm qua.

Những lời đánh giá cùng những câu hỏi thiện ý từ bạn bè và họ hàng xa về đời sống hẹn hò của bạn cứ ngày một chất chồng, song song với những thông điệp cứ lặp đi lặp lại trên phương tiện truyền thông rằng độc thân đồng nghĩa với bất hạnh. Tất cả những điều này đang dần dần bào mòn ý thức về bản thân của bạn, khiến bạn phải chấp nhận đánh đổi chỉ để đáp ứng được yêu cầu về việc có một mối quan hệ.

Đôi khi, điều khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái với việc sống độc thân không phải cảm giác xấu hổ, mà là nỗi khát khao. Chúng ta không thể không để ý và ước ao có được sự ấm áp, an toàn tỏa ra từ những con người đang hạnh phúc trong tình cảm lứa đôi mà mình được chứng kiến. Nhưng tôi không nghĩ đó nhất thiết là chuyện xấu; cũng chẳng đồng nghĩa rằng chúng ta vốn dĩ có vấn đề. Về mặt tâm lý, chúng ta vẫn thường khao khát những gì mình không có, nguyên nhân là do một hội chứng đã được các nhà khoa học từng chứng minh, gọi là hội chứng “cỏ xanh hơn”.

Mọi thứ luôn trông có vẻ tuyệt vời hơn khi nó không thuộc về chúng ta, bởi vì chính cái triển vọng có được nó mới là thứ khiến nó trở nên hấp dẫn đến như vậy. Khi chúng ta cảm thấy một điều gì đó đáng mơ ước, đáng giá hoặc hiếm có, tiềm thức sẽ khiến ta càng ao ước nó hơn.

(4)Tuổi trưởng thành mới nổi (tiếng Anh: Emerging Adulthood) là giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi thanh niên sang tuổi trưởng thành, thường kéo dài từ 18-25 tuổi, khi các cá nhân bắt đầu tìm kiếm sự độc lập, xác định sự nghiệp và xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

(5) Tuổi trưởng thành ổn định (tiếng Anh: Established Adulthood) là giai đoạn sau tuổi trưởng thành mới nổi, thường bắt đầu từ độ tuổi khoảng 30, khi người ta cảm thấy đã định hình rõ ràng về bản thân và tương lai.