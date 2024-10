51 người chết vì thảm họa, trận Real gặp Valencia nguy cơ bị hoãn

Theo NBC News, ít nhất 51 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây ra lũ quét ở miền Nam và Đông Tây Ban Nha.

"Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây của Tây Ban Nha. Khu vực xảy ra lũ quét đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng lên", NBC cho biết.

Chính quyền khuyến cáo người dân ở nhà và tránh đi lại không cần thiết. Cơn mưa lớn đổ xuống đã khiến nhiều thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề, các con dường bị sạt lở, ôtô bị cuốn trôi, đường sắt bị hư hại nặng.

Marca, AS đưa tin trận đấu giữa Real và Valencia diễn ra vào cuối tuần này tại La Liga nhiều khả năng sẽ bị hoãn do tình hình thời tiết phức tạp.

Trên trang chủ CLB, Real Madrid cũng đăng hình HLV Carlo Ancelotti cùng toàn thể cầu thủ đội một xếp thành vòng tròn, dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ quét.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh đường phố tại Valencia chìm trong biển nước màu bùn. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã dùng trực thăng để sơ tán nhiều người dân.

Cơ quan thời tiết nhà nước AEMET của Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo đỏ tại thành phố Valencia, một số khu vực ghi nhận lượng mưa gần 20,3 cm khiến đường sá biến thành sông và làm gián đoạn giao thông trên cao tốc và đường sắt.

