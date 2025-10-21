Chương trình giới thiệu công trình “50 năm Thơ phổ nhạc TP.HCM” mang đến những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc và sáng tạo, nối kết công chúng trẻ với thi ca và âm nhạc.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tối 20/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, chương trình “Giai điệu từ những vần thơ” đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Nhà văn TP.HCM. Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM”, đánh dấu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025).

Chương trình ra mắt công trình “50 năm Thơ phổ nhạc TP.HCM” bằng màn trình diễn 12 ca khúc tiêu biểu như Dấu chân phía trước, Vàm Cỏ Đông, Phượng Hồng, Con đường có lá me bay... Các tiết mục kết hợp đa dạng giữa ngâm thơ, ca múa và sân khấu hóa, giúp khán giả cảm nhận hành trình nửa thế kỷ giao thoa giữa thi ca và âm nhạc tại TP.HCM.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Thanh Sử, ca sĩ Quốc Đại, nhóm hợp xướng Music Art cùng đông đảo văn nghệ sĩ, lãnh đạo thành phố. Nhà thơ Hoài Vũ, tác giả bài thơ Vàm Cỏ Đông, chia sẻ: “Khi lắng nghe bài hát, tôi rất xúc động vì tác phẩm vẫn sống cùng khán giả sau hơn 60 năm”.

Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho biết thơ được chọn phổ nhạc thường có ưu điểm về ngữ âm hơn ngữ nghĩa. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết thơ được chọn phổ nhạc thường có ưu điểm về ngữ âm hơn ngữ nghĩa. Bởi ngữ âm của bài thơ là xương sống, có tiết tấu để triển khai khúc thức. Giai điệu dắt những câu thơ đi xa, đưa từng ý thơ bay cao. Không ít bài thơ được nhạc sĩ phổ nhạc với những phong cách khác nhau, cho thấy sự phong phú của thể loại này.

“Thơ có đặc thù riêng của thơ, nhạc có đòi hỏi riêng của nhạc. Căn cứ vào những ca khúc có sức lan tỏa, tôi thấy có một quy tắc chung: khi và chỉ khi tâm hồn của nhà thơ và nhạc sĩ có cùng một tần số xao xuyến, thì thơ phổ nhạc mới đủ sức thuyết phục công chúng”, bà Trịnh Bích Ngân chia sẻ.

Theo thời gian, thơ phổ nhạc trở thành một mạch nguồn thẩm mỹ bền bỉ, sâu lắng, giàu rung cảm. Ở TP.HCM, trung tâm văn hóa, sáng tạo của cả nước, thơ phổ nhạc không chỉ là sự kết hợp giữa hai loại hình nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa thi ca và âm nhạc, giữa quá khứ và tương lai, là ngọn lửa tâm hồn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM kể rằng NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết bản thân đã "để lòng mình đắm trong các tác phẩm, cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát và xúc động" trong chương trình "Giai điệu từ những vần thơ".

Bà mong các chương trình tương tự có thể được tiếp tục để tôn vinh các nhà thơ, nhạc sĩ và đặc biệt là lan tỏa các tác phẩm đến nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, chiến sĩ và bà con ở vùng sâu, vùng xa.