5 tác phẩm giao thoa để đời của Người Nhện

Người Nhện là một trong những “quân bài chiến lược” của Marvel, đó là sự thật không thể bàn cãi. Dù sự trỗi dậy của MCU đã đưa những cái tên như Captain America hay Iron Man lên tầm cao mới, họ vẫn khó lòng lung lay vị thế của "người hàng xóm thân thiện". Kể từ khi ra mắt, Peter Parker luôn là ngôi sao có tần suất xuất hiện dày đặc. Không chỉ tạo ảnh hưởng trong vũ trụ Marvel Comics, Spider-Man còn ghi dấu với nhiều vũ trụ khác thông qua các sự kiện Crossover (sự kiện giao thoa). Dưới đây là 5 tác phẩm xuất sắc nhất, nơi Peter chứng minh khả năng kết nối không giới hạn của mình.