5 người bị bắt vụ căn cứ có binh sĩ Mỹ trúng rocket ở Iraq

5 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công hôm 5/8 nhằm vào một căn cứ quân sự tại Iraq có binh lính Mỹ đồn trú, khiến nhiều quân nhân Mỹ bị thương.

Khói lửa bốc lên sau một vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh: IRNA.

Quân đội Iraq ngày 8/8 cho biết 5 người đã bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến vụ tấn công vào căn cứ không quân Ayn al-Asad ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú tối 5/8, theo Reuters.

Thông tin về các vụ bắt giữ được công bố bởi Security Media Cell - cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến chung Iraq.

"Sau các cuộc điều tra pháp lý chuyên sâu và nghe lời khai của các nhân chứng, ... 5 người liên quan đến hành vi bất hợp pháp này đã bị bắt giữ", Security Media Cell cho biết thêm trong một tuyên bố.

Trong cuộc tấn công hôm 5/8, căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía tây Iraq đã trúng 2 quả rocket Katyusha.

Hôm 6/8, quân đội Iraq lên án cuộc tấn công, gọi đây là hành động “thiếu thận trọng” nhắm vào các căn cứ quân sự của nước này, đồng thời cho biết đã thu giữ một chiếc xe tải chở 8 quả tên lửa được sử dụng để tấn công căn cứ không quân nói trên.

Cũng trong ngày 6/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nước này sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông, sau khi vụ bắn tên lửa ở Iraq làm 5 quân nhân Mỹ và 2 nhà thầu bị thương.

Hôm 8/8, Lầu Năm Góc xác nhận số người bị thương được điều chỉnh giảm từ con số 7 người ban đầu. Theo đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết ba trong số tổng cộng 5 người bị thương đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl ở Đức.

Bà Singh cho biết thêm rằng hai quả tên lửa do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn bắn đã đánh trúng căn cứ trong khi quả thứ ba bị đánh chặn.

Đây là vụ tấn công thứ 3 chỉ trong hơn 3 tuần, nhằm vào căn cứ Ain al-Assad ở miền Tây Iraq.

Al-Asad là một trong những căn cứ then chốt của liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, đồng thời từng là một trong hai mục tiêu từng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo hồi năm 2020.

Hiện tại Mỹ vẫn duy trì 2.500 binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ Baghdad ngăn phiến quân trỗi dậy. Baghdad được cho là muốn liên quân bắt đầu rút khỏi Iraq vào tháng 9 tới và hoàn tất vào tháng 9/2025.