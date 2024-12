5 nền kinh tế giàu có nhất thế giới năm 2024

Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ là 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2024, nhưng lại không nằm trong danh sách quốc gia thịnh vượng nhất cho người dân.

Quy mô 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2024 đạt trên 60.000 tỷ USD. Ảnh: The Economist.

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức ổn định, đạt 3,2% trong cả năm 2024 và 2025, tương đương tốc độ của năm 2023.

Trong khi các nền kinh tế tiên tiến ghi nhận sự tăng trưởng thấp, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lại có xu hướng tăng chậm lại, từ mức 4,3% năm 2023 xuống còn 4,2% trong 2 năm 2024-2025.

Tuy nhiên, việc phân loại các quốc gia là giàu hay nghèo không hề đơn giản. Chỉ số như GDP tổng thể thường chịu tác động lớn từ quy mô dân số, bởi dân số càng đông thì tổng sản lượng kinh tế càng cao.

Để đánh giá mức độ thịnh vượng một cách chính xác hơn, trong đó phản đúng thực tế về sự khác biệt trong giá cả sinh hoạt giữa các quốc gia, The Economist cho rằng cần bổ sung thêm tiêu chí đánh giá dựa trên thu nhập điều chỉnh theo mức giá địa phương (sức mua tương đương, hay PPP) và số giờ làm việc, để đưa ra một bức tranh toàn diện hơn về mức độ giàu có của từng quốc gia.

Dưới đây là xếp hạng 5 nền kinh tế giàu nhất 2024 theo từng tiêu chí:

Top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP và PPP

5 NỀN KINH TẾ LỚN NHẤT THẾ GIỚI Ước tính năm 2024 theo số liệu từ IMF. Nhãn Mỹ Trung Quốc Đức Nhật Bản Ấn Độ GDP tỷ USD 29170 18270 4710 4070 3890 PPP

29170 33100 6000 6600 16000

Theo dữ liệu của IMF, 5 quốc gia có GDP cao nhất năm 2024 lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ.

Tuy nhiên, khi xét theo PPP nhằm so sánh trực tiếp giữa các nền kinh tế khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi các biến đổi tỷ giá hối đoái, thứ tự của các quốc gia đã có sự thay đổi. Nga vươn lên thứ 4, đẩy Nhật Bản xuống thứ 5 và Đức xuống thứ 6.

Kinh tế Mỹ được đánh giá là lớn nhất thế giới theo GDP danh nghĩa và đứng thứ 2 khi xét PPP với 29.170 tỷ USD . Động lực lớn nhất thúc đẩy GDP của quốc gia này đến từ khu vực dịch vụ, bao gồm tài chính, bất động sản, bảo hiểm, dịch vụ chuyên môn, dịch vụ kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Ước tính, GDP của Mỹ năm nay đã tăng 2,7% so với 2023.

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tính theo GDP danh nghĩa với 18.270 tỷ USD và dẫn đầu khi xét theo GDP PPP với 33.100 tỷ USD . Tốc độ tăng trưởng GDP của nước này ước đạt 4,8% trong năm 2024.

Trong 2 thập kỷ qua, nền kinh tế này đã đạt mức tăng trưởng lịch sử, khiến nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán rằng Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai.

Trong khi đó, với mức tăng trưởng 0,2% trong năm 2024, Đức vẫn là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tính theo GDP danh nghĩa với quy mô 4.710 tỷ USD . Tiếp theo sau là Nhật Bản với 4.070 tỷ USD .

Ấn Độ đứng thứ 5 trong danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới với 3.890 tỷ USD nhưng lại đang giữ đà tăng trưởng nhanh nhất với 6,8% trong năm nay. Đáng chú ý, quốc gia này đứng thứ 3 nếu xét theo sức mua tương đương, với con số cao gấp gần 4 lần so với GDP danh nghĩa, khoảng 16.000 tỷ USD .

Nền kinh tế Ấn Độ là sự pha trộn giữa các ngành nông nghiệp truyền thống ở nông thôn, các ngành thủ công và nền công nghiệp hiện đại, cơ giới hóa. Quốc gia này cũng là một nhà xuất khẩu lớn về dịch vụ công nghệ và thuê ngoài doanh nghiệp, trong đó khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng kinh tế.

Top 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có thu nhập đầu người cao nhất theo PPP

Thu nhập đầu người theo sức mua tương đương (GDP per capita PPP) được tính toán bằng cách chia GDP của một quốc gia cho số dân cư, đồng thời cân nhắc các yếu tố như lạm phát và chi phí sản phẩm, dịch vụ tại địa phương.

Cách tính này giúp đánh giá chính xác hơn quy mô nền kinh tế thực sự, thay vì chỉ dựa vào tỷ giá hối đoái thông thường. Chỉ số này thể hiện sức mạnh tương đối của những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các quốc gia thu nhập cao.

5 QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ DẪN ĐẦU VỀ THU NHẬP ĐẦU NGƯỜI THEO PPP Ước tính năm 2024 theo số liệu từ IMF. Nhãn Luxembourg Macao (Trung Quốc) Ireland Singapore Qatar

USD 143740 134140 133900 133740 112280

Theo số liệu của IMF công bố ngày 1/9, với GDP bình quân đầu người theo PPP đạt 143.742 USD /năm, Luxembourg là quốc gia đứng đầu danh sách nhờ vị trí chiến lược tại trung tâm châu Âu và lĩnh vực dịch vụ tài chính mạnh mẽ.

Khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc - Macau - xếp thứ 2 toàn cầu với GDP bình quân đầu người theo PPP khoảng 134.140 USD /năm, nhờ ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là kinh doanh sòng bạc và du lịch phát triển.

Mặc dù là nền kinh tế lớn nhất thế giới về GDP danh nghĩa, Mỹ chỉ đứng thứ 9 với GDP bình quân đầu người khoảng 85.370 USD /năm sau khi đã điều chỉnh theo mức mua, cho thấy sự chênh lệch giữa tổng sản lượng kinh tế và mức sống cá nhân.

Top 5 nước có thu nhập đầu người theo PPP và giờ làm việc

Thu nhập điều chỉnh theo giá cả và giờ làm việc (Income Adjusted for Prices and Hours Worked) là một chỉ số dùng để so sánh mức sống thực tế giữa các quốc gia.

Chỉ số này tính toán thu nhập trung bình của người dân, đã được điều chỉnh theo sức mua và số giờ làm việc trung bình hàng năm, nhằm loại bỏ tác động của sự chênh lệch giá cả hoặc khác biệt về thói quen lao động.

Ví dụ, một quốc gia có mức thu nhập danh nghĩa cao nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ hoặc người lao động phải làm việc nhiều giờ để đạt được thu nhập đó, thì thực tế có thể không giàu có như con số thể hiện.

5 QUỐC GIA CÓ THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI THEO SỨC MUA VÀ GIỜ LÀM VIỆC CAO NHẤT Ước tính năm 2024 theo The Economist. Nhãn Na Uy Luxembourg Qatar Bỉ Đan Mạch

USD 119000 112000 101000 92600 90800

Khi tính đến yếu tố giờ làm việc, 4 trong 5 quốc gia dẫn đầu danh sách đều nằm ở châu Âu. Na Uy và Luxembourg tiếp tục giữ vị trí hàng đầu, lần lượt đứng thứ nhất ( 119.000 USD /năm) và thứ hai ( 112.000 USD /năm).

Đặc biệt, dù chỉ đứng thứ 10 về GDP bình quân đầu người theo PPP trong bảng xếp hạng của IMF công bố ngày 1/9/2024, Na Uy lại vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng này, cho thấy người dân nước này cần ít thời gian làm việc hơn để đạt được mức thu nhập cao.

Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và công ty tuyển dụng Zippa (Mỹ), trong năm 2023, người lao động Na Uy làm việc trung bình 1.418 giờ, thấp hơn con số 1.462 giờ của Luxembourg.

Tại Mỹ, người lao động làm việc trung bình 1.799 giờ/năm. Do thời gian làm việc dài và số ngày nghỉ hạn chế, Mỹ chỉ đứng thứ 10 về thu nhập bình quân đầu người sau khi đã điều chỉnh theo sức mua và giờ làm việc, đạt 83.400 USD /năm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo số liệu từ tháng 4/2023 của Cục Thông kê Quốc gia, người lao động nước này làm việc vất vả hơn, với trung bình 48,8 giờ/tuần, tương đương hơn 2.500 giờ/năm. Con số này vượt xa chuẩn mực làm việc 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần theo quy định của Quốc vụ viện.

Đặc biệt, một số công ty tại Trung Quốc, nhất là trong ngành công nghệ và khởi nghiệp, còn áp dụng văn hóa làm việc "996" (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần), tương đương 72 giờ/tuần. Theo xếp hạng của Economist, Trung Quốc đứng thứ 97 về thu nhập bình quân đầu người sau khi điều chỉnh theo sức mua và giờ làm việc, chỉ đạt 17.600 USD /năm.