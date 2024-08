5 loại thực phẩm nên ăn hàng ngày để có làn da đẹp, không tì vết

Ngay cả khi đang sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng để có làn da đẹp, sáng từ trong ra ngoài.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Heller, Trung tâm Y tế NYU, New York (Mỹ): Việc tiêu thụ thực phẩm càng tốt cho sức khỏe thì giúp làn da đẹp và ngược lại, khi càng ít chú ý đến thực phẩm ăn vào thì làn da của chúng ta càng có nhiều vấn đề như làn da tái nhợt, làn da khô và lão hóa...

Khi chế độ ăn uống thiếu một số loại thực phẩm tốt cho làn da khỏe mạnh dễ gây ra các vấn đề về da. Vì vậy, việc lựa chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe tổng thể và làn da rất quan trọng.

Thực phẩm có vai trò quan trọng cho làn da đẹp.

Thực phẩm quan trọng đối với làn da đẹp như thế nào?

Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sắc đẹp của làn da. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da bên ngoài, việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất từ bên trong thông qua thực phẩm đóng góp đáng kể vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng da.

Cung cấp dưỡng chất thiết yếu

Vitamin: Vitamin A, C, E là những dưỡng chất thiết yếu cho da, giúp da sáng mịn, đều màu, giảm nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi.

Khoáng chất: Kẽm, selen giúp da khỏe mạnh, chống viêm và giảm nguy cơ mụn trứng cá.

Chất chống oxy hóa: Giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, giảm thiểu nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Chất béo lành mạnh: Giúp dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng da khô ráp, bong tróc.

Hydrat: Hydrat hóa tốt trong việc giữ cho làn da trông khỏe mạnh, trẻ trung.

Hỗ trợ quá trình tái tạo da

Cung cấp các acid amin thiết yếu giúp xây dựng và tái tạo collagen, elastin - thành phần chính cấu tạo nên da.

Thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào da mới, giúp da sáng khỏe và mịn màng hơn.

Tăng cường sức khỏe tổng thể làn da

Thực phẩm lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp da khỏe mạnh và chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

Cung cấp đủ nước giúp da luôn đủ độ ẩm, mềm mại và tươi tắn.

Một số loại thực phẩm giúp làn da đẹp, sáng và khỏe mạnh

- Các loại hạt

Các loại hạt giàu các chất dinh dưỡng giúp làn da đẹp, sáng khỏe.

Các loại hạt được khuyên dùng nhiều nhất khi nói đến làn da sáng. Chúng là nguồn cung cấp chất xơ, khoáng chất, chất chống oxy hóa và acid béo omega-3, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe làn da.

Acid béo omega-3 cần thiết để giúp giữ cho làn da khỏe, mềm mại và giữ ẩm. Acid béo omega-3 được biết đến với đặc tính chống viêm, có thể giúp làm dịu các tình trạng da bị kích thích hoặc viêm như mụn trứng cá. Bằng cách giảm viêm, hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của da và thúc đẩy làn da sáng mịn hơn. Thậm chí có thể làm cho làn da trở nên ít nhạy cảm hơn với các tia UV có hại của ánh nắng mặt trời.

Omega-3 kích thích cơ thể sản sinh collagen giúp da mịn màng và tăng độ đàn hồi. Khi cơ thể hấp thụ được nhiều acid omega-3, các màng tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng da sẽ càng khỏe mạnh, từ đó đem lại làn da mềm mịn, giảm thiểu nếp nhăn và không khô ráp.

Các khoáng chất như đồng, kẽm cần thiết giúp hấp thụ sắt, sản sinh hồng cầu, hình thành collagen, làm da săn chắc, mịn màng. Các chất chống oxy hóa cao flavonoid & vitamin E làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện đáng kể cho da trở nên mịn màng và đẹp hơn giúp bảo vệ da khỏi các tác động xấu từ môi trường khiến da xỉn màu, giúp da săn chắc.

Vitamin A giúp làn da căng mịn và trắng sáng, acid folic, acid không bão hòa đơn béo giúp giảm cholesterol trong máu cao, ngăn ngừa lão hóa.

Những chất dinh dưỡng này giúp tăng cường hàng rào độ ẩm cho làn da và bảo vệ da trước tác hại của môi trường. Trên thực tế, những hạt này còn có thể giúp cân bằng nội tiết tố.

Các loại hạt như hạt sen, hạt điều, óc chó, hạnh nhân, đậu phộng, macca, bí ngô, hạt chia, hạt lanh, hướng dương… được khuyên dùng nhiều nhất khi nói đến làn da sáng.

- Trái cây giàu vitamin C

Những loại trái cây giàu vitamin C giúp da sáng hơn.

Vitamin C có thể cải thiện độ rạng rỡ của làn da cũng như khả năng miễn dịch. Vitamin C giúp điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, da lỏng lẻo, tăng sắc tố, nếp nhăn và đốm đen.

Ăn đu đủ, dâu tây, ổi, cam, khoai lang và quả kiwi thường xuyên để nhận được lượng vitamin C hàng ngày. Những loại trái cây giàu vitamin C này mang lại lợi ích cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi loại da.

Vitamin C là một loại acid ascorbic giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ giảm cân và đặc biệt là làm trắng sáng da hiệu quả. Tuy nhiên, vitamin C tan trong nước. Vì vậy, tình trạng thiếu vitamin C trong cơ thể rất dễ xảy ra. Do đó, nên thường xuyên bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống bằng cách tiêu thụ nhiều trái cây giàu vitamin C để cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ da trắng sáng.

Những loại trái cây giàu vitamin C giúp da sáng hơn như trái cây có múi (cam, chanh, bưởi), đu đủ, bơ, dưa hấu, lựu đỏ, chuối, dâu tây, kiwi…

- Thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, cà chua

Cà rốt là nguyên liệu chăm sóc da tuyệt vời. Siêu thực phẩm này chứa nhiều vitamin A, cần thiết cho cả lớp trên và lớp dưới của da và giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cà rốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại củ ảnh nắng mặt trời, giữ ẩm và sản xuất collagen...

Cà rốt sẽ làm sáng làn da, duy trì sản xuất dầu, giữ ẩm cho làn da và có thể giúp trông trẻ hơn. Hơn nữa, nó có thể làm tăng độ đàn hồi của da và sản xuất collagen.

Cà chua được coi là một thành phần quan trọng trong hầu hết liệu pháp làm đẹp. Chúng giúp chữa lỗ chân lông to, trị mụn, làm dịu vết cháy nắng và hồi sinh làn da xỉn màu. Chúng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào, đồng thời cũng là nguồn cung cấp vitamin A. Tiêu thụ cà chua mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư da.

Cá hồi nhiều acid béo omega-3, rất cần thiết để duy trì sức khỏe làn da.

- Rau lá xanh

Nên tiêu thụ các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và rau cải rổ. Những loại rau này có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin mang lại nhiều lợi ích cho da. Chúng có khả năng bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do cũng như sản xuất và duy trì các tế bào mới, giúp làn da không tì vết. Nếu có làn da nhờn và thường xuyên nổi mụn nên thường xuyên bổ sung rau xanh vào chế độ ăn uống.

- Thực phẩm cung cấp protein

Protein cần thiết cho làn da khỏe mạnh, không tì vết. Có rất nhiều loại thực phẩm giàu protein chay và không chay. Những người ăn chay có thể có được làn da sáng mịn bằng cách ăn các loại thực phẩm như bông cải xanh, đậu lăng và đậu Hà Lan.

Những người không ăn chay có thể ăn trứng, các loại cá như cá hồi, cá thu và thịt gia cầm. Những thực phẩm này kích thích sản xuất collagen và elastin. Hơn nữa, chúng có nhiều acid béo omega-3, rất cần thiết để duy trì sức khỏe làn da.