Mùa Black Friday, Hacom gợi ý 5 mẫu laptop gaming Acer sở hữu cấu hình đa dạng, phục vụ tối ưu nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.





Laptop gaming ngày càng gắn với nhiều nhu cầu đa dạng hơn ngoài giải trí. Một chiếc máy có thể linh hoạt xử lý các tác vụ đồ họa và đồng thời là bạn đồng hành tin cậy trong các trận game gay cấn.

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, laptop Acer nổi bật nhờ sự linh hoạt với đa dạng tùy chọn cấu hình. Điểm chung trên các phiên bản này là chuẩn RAM 16 GB cùng ổ cứng SSD 512 GB, chiều lòng nhu cầu đa nhiệm.

Acer Aspire 7 A715-59G-53RH

Acer Aspire 7 A715-59G-53RH đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Máy được trang bị vi xử lý Intel Core 5 210H, card đồ họa rời RTX 4050 6 GB, giúp vận hành mượt mà các tác vụ văn phòng, phần mềm đồ họa cơ bản và nhiều tựa game esports phổ biến.

Các mẫu laptop gaming Acer đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Màn hìnhIPS 15,6 inch full HDmang đến màu sắc tự nhiên, góc nhìn rộng hơn so với chuẩn TN hay VA 14 inch. Với tần số quét 144 Hz, hình ảnh hiển thị trơn tru, hạn chế tình trạng giật lag hay xé hình khi theo dõi các chuyển động nhanh.

Acer Nitro ProPanel ANV15-52-74UM

Tiếp nối danh sách, Acer Nitro ProPanel ANV15-52-74UM sở hữu vi xử lý Intel Core 7 240H cùng card đồ họa rời RTX 3050 6 GB. Đây là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên ngành STEM, người dùng chạy máy ảo hay biên tập code nặng.

Vẫn là kích thước màn 15,6 inch full HD, tốc độ làm mới được nâng lên 180 Hz, tăng cảm nhận hình ảnh chuyển động liền mạch, giảm thiểu sự đứt đoạn khi chuyển cảnh. Đáng chú ý, độ phủ màu 100% sRGB giúp tái hiện hình ảnh phong phú, hỗ trợ tối ưu cho các công việc thiết kế đồ họa và sáng tạo nội dung.

Acer Nitro ProPanel ANV16-I12-53VH

Nitro ProPanel ANV16-I12-53VH dành cho người dùng muốn có thêm bố cục hiển thị trên một chiếc laptop có hiệu suất cao. Máy sở hữu màn hình IPS 16 inch với tỷ lệ 16:10, độ phân giải 1.920×1.200 pixel 165 Hz. Phần hiển thị theo chiều dọc rộng rãi hơn giúp người dùng theo dõi nhiều dòng tài liệu, bảng tính hoặc các thanh công cụ khi làm việc.

Bên trong, sự kết hợp giữa bộ xử lý Core 5 205H và card đồ họa RTX 3050 4 GB được tối ưu hóa, hoạt động khá tương thích và hạn chế hiện tượng nghẽn cổ chai. Điều này giúp khai thác hiệu quả hiệu năng của từng linh kiện.

Acer Nitro ProPanel ANV16-I12-72G0

Kế thừa ưu điểm từ phiên bản ANV16, Nitro ProPanel ANV16-I12-72G0 sở hữu màn hình 16 inch sắc nét (16:10) cùng độ phủ màu 100% sRGB, hạn chế lệch màu và tối ưu hóa không gian hiển thị theo chiều dọc cho tác vụ đồ họa.

Dòng Nitro ProPanel hỗ trợ nâng cấp RAM tối đa 96 GB và ổ cứng SSD đến 4 TB.

Điểm nâng cấp đáng giá ở phiên bản này nằm ở sức mạnh bên trong khi máy được trang bị vi xử lý Intel Core 7 230H mạnh mẽ hơn. Nhờ sự phân tầng rõ rệt, cấu hình có thể xử lý mượt mà các tác vụ nặng như xuất video 4K, diễn họa 3D phức tạp hay các ứng dụng mô phỏng kỹ thuật.

Acer Nitro ProPanel ANV15-42-R5EF

Nổi bật của danh sách chính là phiên bản sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7640HS (tiến trình 4 nm hiện đại) kết hợp cùng card màn hình RTX 4050 6 GB. Cấu hình này mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho học tập, giải trí, giúp khả năng vận hành tối ưu, tiết kiệm pin hiệu quả.

Màn hình IPS 15,6 inch Full HD 180 Hz đẩy lùi khả năng rách hình ở các tựa game tốc độ cao. Ngoài ra, độ phủ 100% sRGB cung cấp gam màu đa dạng, hỗ trợ tốt cho công việc thiết kế đồ họa và giải trí dịp Black Friday 2026.

Nitro ProPanel còn thuyết phục người dùng trong dịp mua sắm cuối năm nhờ điểm cộng là dư địa nâng cấp dồi dào kèm hậu mãi ưu việt. Cụ thể, máy cho phép tùy chọn nâng cấp RAM tối đa 96 GB và SSD lên tới 4 TB, kéo dài vòng đời sử dụng.

Phần cứng được phát huy tối đa cho đa nhiệm cũng như lưu trữ lâu dài. Chế độ bảo hành VIP 3S1 (cam kết kiểm tra, sửa chữa hoặc đổi mới trong 3 ngày tính cả thứ 7 và chủ nhật, quá 3 ngày đổi máy mới tương đương) trong 2 năm mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng.

Hacom giới thiệu nhiều lựa chọn laptop Acer trong mùa mua sắm Black Friday 2026.

Bên cạnh đó, màn hình đạt 100% sRGB đáp ứng tốt các tác vụ thiết kế và sáng tạo nội dung. Hệ thống tản nhiệt quạt kép hiện đại giúp lưu thông không khí hiệu quả và thoát nhiệt nhanh chóng, giữ cho máy luôn hoạt động ổn định và duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.