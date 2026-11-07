Acer Swift Air 14 có thiết kế kim loại trong thân máy mỏng nhẹ

Với thiết kế kim loại nguyên khối, trọng lượng 1,19 kg và độ mỏng 12,99 mm, Acer Swift Air 14 hướng đến trải nghiệm kết hợp phong cách hiện đại và tính di động.

Ngày càng chú trọng tính thẩm mỹ bên cạnh hiệu năng, người dùng có thêm nhiều tiêu chí khi lựa chọn laptop phục vụ công việc và cuộc sống.

Ngoại hình trở thành một phần trải nghiệm công nghệ

Laptop ngày nay thường xuyên đồng hành với người dùng trong nhiều hoạt động, từ xử lý công việc tại văn phòng, tham gia cuộc họp đến học tập hay giải trí tại nhà. Sự hiện diện thường xuyên này khiến thiết kế thiết bị không còn đơn thuần là yếu tố trang trí mà dần trở thành một phần trong trải nghiệm sử dụng.

Một chiếc laptop cao cấp có kiểu dáng thanh lịch, chất liệu phù hợp và kích thước gọn gàng có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng tại nhiều không gian. Với người thường xuyên mang thiết bị bên mình, sự kết hợp giữa ngoại hình và tính di động càng có ý nghĩa.

Acer Swift Air 14 đảm bảo yếu tố mỏng nhẹ, tối giản.

Nắm bắt nhu cầu đó, Acer Swift Air 14 (SFA14-I31) phát triển theo định hướng thiết kế tối giản, sử dụng chất liệu kim loại nguyên khối và chú trọng độ mỏng nhẹ. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng yêu thích thiết bị có diện mạo hiện đại, phù hợp môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng vẫn thuận tiện khi di chuyển.

Kim loại nguyên khối tạo điểm nhấn thiết kế

Trên Swift Air 14, chất liệu kim loại nguyên khối là yếu tố tạo nên dấu ấn ngoại hình. Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí, sản phẩm theo đuổi phong cách tối giản với đường nét gọn gàng, kết hợp bề mặt kim loại tạo cảm giác hiện đại.

Thiết kế này hoàn thiện trong thân máy có độ mỏng 12,99 mm và trọng lượng 1,19 kg. Kích thước gọn nhẹ giúp người dùng thuận tiện hơn khi đặt máy trong balo, túi xách hoặc mang theo trong chuyến đi, phù hợp với nhân viên văn phòng, sinh viên và người thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc.

Acer Swift Air 14 sử dụng chất liệu kim loại nguyên khối, thân máy mỏng 12,99 mm.

Bên cạnh kiểu dáng, Swift Air 14 có 3 tùy chọn màu sắc gồm Sage Green, Frost Blue và Blossom Pink, giúp người dùng chọn phiên bản phù hợp sở thích và phong cách riêng.

Bản lề có khả năng mở 180 độ là chi tiết đáng chú ý khác. Thiết kế này cho phép điều chỉnh góc mở màn hình linh hoạt, đồng thời hỗ trợ chia sẻ nội dung khi trao đổi hoặc làm việc nhóm.

Màn hình 16:10, pin đến 16 giờ

Một chiếc laptop có thiết kế đẹp vẫn cần bảo đảm khả năng đáp ứng công việc hàng ngày. Trên Acer Swift Air 14, màn hình và cấu hình là yếu tố bổ trợ cho trải nghiệm sử dụng bên cạnh ngoại hình mỏng nhẹ.

Thiết bị trang bị màn hình 14 inch WUXGA (1920 x 1200), tỷ lệ 16:10. Không gian hiển thị theo chiều dọc rộng hơn so với tỷ lệ 16:9, hỗ trợ người dùng khi đọc tài liệu, làm việc với bảng tính hoặc theo dõi nhiều nội dung trên màn hình. Tần số quét 120 Hz góp phần mang lại chuyển động hình ảnh mượt mà, trong khi độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng 350 nits phục vụ nhu cầu làm việc với nội dung hình ảnh và giải trí.

Về hiệu năng, Acer Swift Air 14 có 2 tùy chọn vi xử lý Intel Core 5 320 và Intel Core 3 304, kết hợp RAM 12 GB LPDDR5X và SSD PCIe NVMe dung lượng 512 GB. Cấu hình hướng đến nhu cầu phổ biến như soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, duyệt web, họp trực tuyến và làm việc với nhiều ứng dụng.

Máy có thời lượng phát video liên tục lên đến 16 giờ. Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp 50% pin trong 30 phút, giúp người dùng chủ động hơn khi làm việc bên ngoài hoặc di chuyển giữa nhiều địa điểm.