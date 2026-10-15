5 điểm cần kiểm tra trước khi thanh toán vé tàu Tết 2027

Mua vé tàu hỏa online đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp Tết.

Theo Vexere - đại lý bán vé tàu trực tuyến của Đường sắt Việt Nam, 78% khách mua vé tàu trên Vexere dịp Tết 2026 là lần đầu. Trong nhóm khách này, 51,1% chưa từng dùng Vexere cho bất kỳ dịch vụ nào trước mùa Tết 2026.

Đổi, trả vé tàu online trên Vexere khi kế hoạch Tết thay đổi

Mua vé tàu online giúp hành khách không phải xếp hàng tại nhà ga, nhưng cũng kéo theo rủi ro. Người mua lần đầu thường chưa biết website nào được phép bán vé của Đường sắt Việt Nam, vé được đổi trả theo quy định nào hay mã vé hợp lệ trông ra sao.

Nhu cầu đặt vé tàu online dịp Tết 2026 tăng hơn 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Vexere ghi nhận lượng vé tàu Đường sắt Việt Nam bán trên nền tảng từ ngày 9/2/2026 đến 25/2/2026 tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước. Các chặng ngắn có mức tăng nổi bật. Lượng vé tàu Hải Phòng đi Hà Nội trên Vexere tăng 27,7%; còn chặng Tuy Hòa đi Nha Trang tăng 76,3%.

Theo đơn vị này, mức tăng mạnh ở các chặng ngắn cho thấy tàu hỏa đang kéo lại nhóm khách vốn đi xe khách hoặc tự lái. Dữ liệu cũng cho thấy lượng vé tàu đặt qua website di động của Vexere tăng 31,3%. Khách Tết thường mua theo nhóm gia đình, trung bình 2,2 vé mỗi đơn trong dịp Tết 2026.

Nhu cầu vé tàu chặng ngắn tăng mạnh nhờ phù hợp nhu cầu về quê trong ngày hoặc thăm gia đình cuối tuần.

Khoảng 20% giao dịch vé tàu trên nền tảng phát sinh nhu cầu đổi hoặc trả vé. Kế hoạch nghỉ Tết thường thay đổi, nhất là với gia đình mua nhiều vé cùng lúc. Đại diện Vexere chia sẻ: “Mua một tấm vé chỉ mất vài phút. Đến lúc cần đổi hoặc trả, hành khách mới biết mình đã mua đúng kênh hay chưa”.

Vé tàu mua qua người bán lại không được ủy quyền có thể khó đổi, trả, bị cộng phí ẩn hoặc không hợp lệ. Khi hành khách đặt vé tàu hỏa online trên Vexere, vé được xuất trên hệ thống của ngành đường sắt với mã vé có thể tra cứu, đổi hoặc trả theo quy định của Đường sắt Việt Nam. Hành khách mua vé tàu trên Vexere có thể gửi yêu cầu đổi, trả ngay trên website hoặc ứng dụng và tiền hoàn được chuyển về đúng tài khoản đã thanh toán.

5 điểm cần kiểm tra trước khi mua vé tàu online

Vexere khuyến nghị hành khách kiểm tra 5 điểm trước khi trả tiền cho bất kỳ vé tàu hỏa nào mua online, đặc biệt khi mua lần đầu qua website, fanpage hoặc người bán trên mạng xã hội.

Cụ thể: Mua qua website, ứng dụng của Đường sắt Việt Nam hoặc đại lý bán vé trực tuyến như Vexere; vé được xuất đúng họ tên và giấy tờ tùy thân của từng hành khách; tổng giá vé, gồm mọi khoản phí, hiển thị rõ trước khi thanh toán; mã vé được cấp ngay sau khi thanh toán thành công; vé có thể đổi, trả online theo chính sách được công bố rõ ràng.

5 điểm hành khách cần lưu ý khi mua vé tàu hỏa online.

Vexere khuyên hành khách giữ mã vé và xác nhận thanh toán đến khi kết thúc chuyến đi. Mã vé và xác nhận thanh toán là hai thông tin cần có khi đổi, trả hoặc xử lý sự cố tại nhà ga.

Chuyên gia tại Vexere khuyến nghị hành khách đi tàu dịp Tết 2027 nên đặt vé sớm, kiểm tra đơn vị bán trước khi thanh toán và chọn kênh có hỗ trợ đổi, trả rõ ràng. Hành khách muốn có giường nằm trên tàu Thống Nhất nên đặt vé tàu Bắc - Nam ngay khi có lịch nghỉ, vì giường nằm trên tuyến Hà Nội đi TP.HCM thường hết sớm nhất.

Theo dữ liệu Vexere, ghế ngồi mềm chiều TP.HCM đi Hà Nội ngày 26 Tết Đinh Mùi đã hết chỉ một tháng sau khi mở bán. Với chuyến đi gia đình, Vexere khuyên đặt tất cả chỗ trong cùng một đơn để dễ quản lý khi cần đổi lịch.

Đường sắt Việt Nam mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết 2027 từ 5/9/2026, phục vụ giai đoạn vận tải từ 23/1/2026 đến 25/2/2027. Vexere dự báo khách mua vé tàu online lần đầu sẽ tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn trong mùa cao điểm sắp tới, nhất là nhóm gia đình và khách đi chặng ngắn.

Với nhóm khách này, 5 điểm kiểm tra trên là cách nhanh nhất để phân biệt kênh bán vé đúng với trang bán vé giả. Là đại lý bán vé tàu trực tuyến của Đường sắt Việt Nam, Vexere xuất vé đúng tên hành khách, hiển thị tổng giá gồm mọi khoản phí trước khi thanh toán, cấp mã vé ngay sau khi thanh toán và cho đổi, trả vé online theo quy định của Đường sắt Việt Nam.