5 dấu hiệu tiểu đường biểu hiện ở mắt

Một số thay đổi nhỏ có thể là dấu hiệu biến chứng mắt ở người bệnh tiểu đường. Việc nhận biết sớm và duy trì khám mắt định kỳ giúp bảo vệ thị lực về lâu dài.

Nhìn mờ hoặc tầm nhìn thay đổi thất thường có thể là dấu hiệu của tiểu đường. Ảnh: Freepik.

Nhiều người bệnh tiểu đường thường tập trung kiểm soát đường huyết, nhưng lại ít chú ý tới những thay đổi ở mắt. Thực tế, mắt có thể phản ánh những tổn thương âm thầm từ rất sớm, trước khi thị lực suy giảm rõ rệt. Theo bác sĩ Eilish Devlin, Hiệp hội Đái tháo đường Australia, việc nhận biết các dấu hiệu và thăm khám định kỳ giúp bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài.

Nhìn mờ

Ở giai đoạn sớm của bệnh mắt do tiểu đường, người bệnh thường gặp tình trạng nhìn mờ hoặc tầm nhìn thay đổi thất thường. Khi đường huyết tăng cao và không ổn định, thủy tinh thể bên trong mắt dễ giữ lại dịch, khiến ánh sáng đi qua bị nhiễu và hình ảnh trở nên kém rõ ràng.

Hiện tượng này có thể xảy ra trong vài giờ rồi tự cải thiện, nên nhiều người cho rằng chỉ là mỏi mắt hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ nhãn khoa cho biết đây có thể là dấu hiệu vi mạch võng mạc bắt đầu rò rỉ dịch, báo hiệu bệnh tiểu đường.

Thấy đốm đen trước mắt

Một biểu hiện khác mà người bệnh tiểu đường thường mô tả là cảm giác thấy “ruồi bay” trước mắt. Những chấm đen hoặc vệt lơ lửng xuất hiện khi dịch kính, phần chất trong suốt bên trong nhãn cầu, bị lẫn máu hoặc mảnh mô nhỏ.

Tình trạng này xảy ra do mạch máu nhỏ ở võng mạc bị yếu đi, dễ phình ra hoặc rò rỉ khi đường huyết tăng cao kéo dài. Nếu người bệnh nhận thấy số lượng “ruồi bay” tăng nhanh hoặc xuất hiện đột ngột, họ cần được khám mắt sớm để xác định nguyên nhân và tránh biến chứng xuất huyết dịch kính.

Thấy hình ảnh bị uốn cong

Sự biến dạng thị giác, đặc biệt là khi đường thẳng trở nên méo hoặc hình ảnh giống như bị uốn cong, cũng là dấu hiệu đáng chú ý.

Các bác sĩ giải thích rằng tình trạng này thường liên quan đến phù hoàng điểm - hiện tượng tích tụ dịch tại vùng trung tâm của võng mạc và đây cũng là vị trí quyết định khả năng nhìn rõ chi tiết, đọc chữ và phân biệt vật thể. Khi hoàng điểm bị phù, mỗi chuyển động của ánh sáng đều bị biến dạng, khiến người bệnh gặp khó khăn khi đọc sách, lái xe hoặc quan sát vật nhỏ.

Cảm thấy màu sắt nhạt dần

Một thay đổi thường khó nhận thấy hơn nhưng không kém phần quan trọng là việc cảm nhận màu sắc trở nên nhạt dần. Khi võng mạc bị tổn thương, các tế bào cảm thụ ánh sáng hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến việc màu sắc không còn rõ ràng, thiếu độ tươi và khó phân biệt sắc độ như trước. Người bệnh thường không nhận ra ngay mà chỉ cảm thấy mắt yếu dần, phải tăng độ sáng khi đọc sách hoặc làm việc trước máy tính.

Xuất hiện vùng tối trong tầm nhìn

Ở những giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể nhận thấy các vùng tối hoặc mảng mất thị lực xuất hiện trong tầm nhìn. Đây là dấu hiệu của những vùng võng mạc không nhận đủ oxy do mạch máu tắc nghẽn hoặc xuất huyết.

Những mảng tối này có thể ở trung tâm hoặc ở rìa tầm nhìn, khiến việc quan sát trở nên khó khăn, đặc biệt khi di chuyển hoặc lái xe. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành mất thị lực vĩnh viễn.