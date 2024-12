5 cuốn sách 'triệu USD' của các tỷ phú

Nhiều tỷ phú đam mê sách đã chi ra số tiền lớn đáng kinh ngạc để sở hữu những cuốn sách mà họ yêu thích và muốn bảo tồn tốt hơn.

Codex Sassoon là bộ Kinh thánh Do Thái cổ nhất và đầy đủ nhất có giá 38,1 triệu USD. Ảnh: Sotheby's.

Một cuốn sách có thể đưa chúng ta đến những thế giới khác, gợi lên những cảm xúc sâu sắc hoặc mang lại sự thư thái tuyệt vời. Và có những cuốn sách cũng khiến các tỷ phú đam mê sách phải chi ra số tiền đáng kinh ngạc để sở hữu chúng. Dưới đây là 5 cuốn sách đắt nhất từng được các tỷ phú mua.

Codex Leicester của Leonardo da Vinci

Giá mua (1994): 30,8 triệu USD

Giá điều chỉnh theo lạm phát (2024): 64,9 triệu USD

Năm 1994, người sáng lập Microsoft Bill Gates đã mua lại cuốn Codex Leicester với giá gần 31 triệu USD , lập kỷ lục về mức giá cao nhất từng được trả cho một cuốn sách.

Bản thảo đáng chú ý năm 1510 này được dùng làm sổ tay khoa học của Leonardo da Vinci, chứa những bản phác thảo, lý thuyết và quan sát phức tạp của ông. Trong các trang sách của mình, da Vinci cho mọi người thấy sự đa dạng của các chủ đề như chuyển động của nước, độ sáng của mặt trăng và tại sao hóa thạch của sinh vật biển thường được tìm thấy trên núi.

Bill Gates bị cuốn hút bởi tác phẩm của da Vinci đến nỗi ông đã sử dụng bản quét kỹ thuật số các bức vẽ trong cuốn sách làm trình bảo vệ màn hình và hình nền cho Windows 98 Plus.

Cuốn sách Codex Leicester của Leonardo da Vinci. Ảnh: Boardgamegeek.

Hiến pháp Mỹ, Ấn bản đầu tiên

Giá mua (2021): 43,2 triệu USD

Giá điều chỉnh theo lạm phát (2024): 49,8 triệu USD

Tỷ phú Ken Griffin, Giám đốc điều hành của Quỹ phòng hộ Citadel, đã gây chú ý khi trả giá cao hơn một nhóm những người đam mê tiền điện tử để giành được ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ tại cuộc đấu giá của Sotheby.

Tài liệu này là 1 trong 11 bản sao còn sót lại và là bản cuối cùng còn nằm trong tay tư nhân từ bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ. Những bản sao này được sản xuất cho các đại biểu Hội nghị Lập hiến 1787 và hội nghị Quốc hội Lục địa.

Giá ban đầu cho bản sao ấn bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được dự kiến từ 20 triệu USD . Hơn 17.000 nhà đầu tư tiền điện tử đã huy động vốn từ cộng đồng hơn 40 triệu USD để thắng thầu. Tuy nhiên, sau đó, họ đã để thua tỷ phú Griffin với số tiền 43,2 triệu USD .

Jushi Tie của Zeng Gong

Giá mua (2021): 31,7 triệu USD

Giá điều chỉnh theo lạm phát (2024): 41,3 triệu USD

Tỷ phú và ông trùm truyền thông Trung Quốc Wang Zhongjun đã mua bức thư lịch sử này, "Jushi Tie", được viết bởi nhà văn đáng kính thời nhà Tống Zeng Gong. Được viết vào thế kỷ XI, bức thư gồm 124 ký tự gửi đến một người bạn.

Đây không phải là thương vụ mua lại một hiện vật trị giá hàng triệu USD đầu tiên của Wang; vào năm 2014, ông đã mua bức tranh "Still Life: Vase with Daisies and Poppies" của Vincent Van Gogh với giá 61,8 triệu USD .

Bức thư 124 ký tự được viết vào năm 1080 bởi Zeng Gong, học giả nổi tiếng của Trung Quốc. Ảnh: Ecns.

Codex Sassoon - Bộ Kinh thánh Do Thái cổ nhất

Giá mua (2023): 38,1 triệu USD

Giá điều chỉnh theo lạm phát (2024): 39,1 triệu USD

Vào năm 2023, cựu đại sứ Mỹ Alfred H. Moses đã mua "Codex Sassoon", cuốn Kinh thánh tiếng Do Thái cổ nhất và đầy đủ nhất, với giá 38,1 triệu USD . Sau đó, ông đã tặng nó cho Bảo tàng Người Do Thái ANU ở Tel Aviv, Israel.

Việc mua lại này đã lập kỷ lục về bản thảo và vật phẩm Do Thái đắt nhất từng được bán, với cuốn Kinh thánh có niên đại từ cuối thế kỷ thứ IX đến đầu thế kỷ thứ X.

Magna Carta - Đại hiến chương Anh

Giá mua (2007): 21,3 triệu USD

Giá điều chỉnh theo lạm phát (2024): 32,1 triệu USD

Năm 1215, Vua John của Anh đã ký "Magna Carta" để ngăn chặn nội chiến, đánh dấu thách thức chính thức đầu tiên thiết lập quyền của người dân Anh. Đây là bản chép Đại hiến chương cuối cùng ở Mỹ và là một trong 17 bản chép tay của Đại hiến chương gốc có từ năm 1297.

Văn kiện này có ảnh hưởng sâu sắc đến Hiến pháp Mỹ, khiến nó được đánh giá cao. Nhà đầu tư tỷ phú David Rubenstein, người đồng sáng lập Tập đoàn Carlyle, đã trả một khoản tiền đáng kể để bảo tồn bản chép tay 710 năm tuổi ở Mỹ.