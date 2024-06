439 cú sét đánh xuống mặt đất Hà Nội và miền Bắc sáng nay

Sáng nay (4/6), theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm sét.

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, hàng trăm cú sét đánh xuống đất vào sáng nay. Lúc 8h30, trung tâm ghi nhận đã xảy ra 774 cú sấm sét, trong đó có 439 cú sét đánh xuống đất.

Số liệu của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

Tại khu vực Hà Nội, sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện, tập trung dày đặc ở khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo trong 3 giờ tới, vùng nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Sáng nay Hà Nội mưa như trút. Ảnh: Thạch Thảo.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30 cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập từ 30-50 cm như Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Nam Trung Yên, Hoa Bằng, ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình, Nguyễn Tuân...

Hôm nay và ngày mai, mưa lớn cũng diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ chiều tối và đêm nay đến đêm ngày mai, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 7/6, mưa lớn có thể giảm dần.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn khuyến cáo, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

