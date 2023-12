40 ca khúc và nghệ sĩ thịnh hành nhất V-pop năm 2023

Zing MP3 vừa công bố 40 nghệ sĩ & bài hát thịnh hành Best Of 2023. Loạt tân binh gen Z lọt top, trong đó nhiều tên tuổi lập cú đúp ở cả hai hạng mục nghệ sĩ và bài hát thịnh hành.

Top 40 nghệ sĩ & bài hát thịnh hành được thống kê dựa trên số liệu nghe nhạc trực tuyến của khán giả trên Zing MP3 và được công bố trong khuôn khổ Best Of 2023. Đây là chiến dịch tổng kết và vinh danh những nghệ sĩ & bài hát xuất sắc của năm. Theo đó, số liệu thống kê được ghi nhận đối với các nghệ sĩ hoạt động và các bài hát ra mắt trong khoảng thời gian từ 01/12/2022 đến 30/11/2023.

Danh sách Top 40 thịnh hànhquy tụ nhiều tên tuổi thế hệ gen Z như: Phương Mỹ Chi, HIEUTHUHAI, Wren Evans, Double2T, Orange, Amee, Pháo,... Cùng với đó, nhiều ngôi sao duy trì được sức nóng trong năm 2023, lập cú đúp ở cả hai hạng mục nghệ sĩ thịnh hành và bài hát thịnh hành như: Tăng Duy Tân với Bật tình yêu lên và Cắt đôi nỗi sầu, Văn Mai Hương với Mưa tháng sáu và Đại minh tinh, Hòa Minzy với Thị Mầu và Bật tình yêu lên,…

Bên cạnh những bài hát Electronic Pop, thật thiếu sót nếu không nhắc đến những ca khúc nhạc Rap – Hiphop làm mưa làm gió thị trường nhạc Việt trong năm qua với những cái tên như: À Lôi (Double 2T), Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mỳ (Phúc Du). Đặc biệt, sự kết hợp của ca sĩ Đức Phúc và nhóm nhạc quốc tế huyền thoại 911 với siêu phẩm I do phiên bản Việt đã gây sốt trong khán giả yêu nhạc suốt một thời gian dài – Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng trong việc duy trì sự vươn tầm của nhạc Việt trên thị trường quốc tế.

Dưới đây là TOP 40 nghệ sĩ & bài hát thịnh hành Best Of 2023 do Zing MP3 công bố:

Zing MP3 tổ chức chiến dịch Best Of 2023 với chủ đề Đồng hành & Cộng hưởng - Tái hiện lại những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa ẩn chứa bên trong mỗi bài hát đồng thời tổng kết và vinh danh những nghệ sĩ đã tích cực hoạt động, vun đắp cho đời sống tinh thần và chữa lành trái tim của hàng triệu khán giả Việt trong năm 2023.

TOP 10 nghệ sĩ & bài hát xuất sắc Best Of 2023 do Hội đồng chuyên gia âm nhạc bình chọn sẽ được công bố và trao giải vào tháng 1 năm 2024. Thông tin chi tiết xem tại website https://bestof2023.zingmp3.vn/danh-sach.