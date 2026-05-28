4 nguyên tắc tìm ý tưởng thiết kế

Đội ngũ sáng tạo của Witta Twist Studio vừa có buổi chia sẻ tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, xoay quanh chủ đề tìm kiếm cảm hứng và phát triển ý tưởng sáng tạo nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026, Chi hội Blockchain TP.HCM phối hợp trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM tổ chức cuộc thi “Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT 2026”.

Là đơn vị thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho cuộc thi năm nay, Witta Twist mang đến góc nhìn thực tế từ môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, thông qua buổi chia sẻ tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Đồng thời, đơn vị giới thiệu phương pháp giúp người trẻ tiếp cận quá trình quan sát và hình thành ý tưởng chủ động hơn.

Đại diện Witta Twist Studio tham gia buổi chia sẻ gồm anh Phạm Huy Long (Flexx Pham) - Senior Brand Designer, chị Lan Anh - Designer tại Witta Twist Studio, anh Toàn Lưu - Illustrator và anh Vũ Huy - Creative Motion Designer.

Mở đầu buổi chia sẻ, anh Phạm Huy Long đặt ra vấn đề quen thuộc với nhiều người làm sáng tạo: Nhà thiết kế có thể dành hàng giờ lướt Pinterest hay Behance, nhưng vẫn rơi vào trạng thái bí ý tưởng. Theo anh, nguyên nhân đến từ việc não bộ liên tục tiếp xúc với cùng dạng nội dung thị giác, dẫn đến hiện tượng “habituation” (sự quen hóa).

“Khi tiếp xúc lặp đi lặp lại với cùng dạng trải nghiệm, não bộ sẽ tự động đưa thông tin này vào chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng. Kết quả là người làm sáng tạo không còn cảm thấy mới mẻ hay được kích thích bởi nguồn cảm hứng đó nữa”, anh Phạm Huy Long chia sẻ.

Từ thực tế đó, đội ngũ Witta Twist cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc xem nhiều hơn, mà học cách quan sát sâu hơn từ đời sống thường nhật.

4 nguyên tắc phát triển ý tưởng từ quan sát đời sống

Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Brand Identity, Packaging, Event Visual và 3D Motion, đội ngũ Witta Twist đúc kết 4 nguyên tắc cốt lõi giúp người trẻ rèn luyện khả năng quan sát và phát triển ý tưởng sáng tạo gồm: Reproduction, Retention, Attention và Connection.

Hình ảnh tại lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh NFT mùa thứ 2.

Nguyên tắc đầu tiên là Reproduction - tái tạo bằng quan sát đa chiều. Theo anh Toàn Lưu, người làm sáng tạo cần vượt qua việc chỉ “lướt” và “nhìn” hình ảnh trên màn hình.

“Quan sát không chỉ dừng ở hình ảnh trên màn hình, mà cần diễn ra trong đời sống thực. Quan sát vật thể từ nhiều góc độ, tương tác trực tiếp, thậm chí là ‘mổ xẻ’ để hiểu rõ bản chất”, anh Toàn Lưu chia sẻ.

Với anh Toàn Lưu, thiên nhiên là nguồn cảm hứng quan trọng trong quá trình sáng tác. Tuy nhiên, thay vì tiếp cận vô thức, người làm nghệ thuật cần học cách phân tích và bóc tách yếu tố thị giác từ tự nhiên.

“Việc chú ý đến ảnh bóng, hình khối tổng thể và cấu trúc giúp mình phát hiện yếu tố độc đáo mà trước đó có thể bị bỏ qua”, anh Toàn Lưu nói.

Phiên thảo luận của đội ngũ Witta Twist diễn ra sôi nổi tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

Tiếp theo là Retention - ghi nhớ bằng cảm xúc và quy luật. Theo đội ngũ sáng tạo, não bộ không ghi nhớ hình ảnh như bức ảnh chụp, mà thông qua cảm xúc hoặc cách sự vật được hình thành. Do đó, thay vì cố nhớ từng chi tiết nhỏ, người học nên tập trung vào cảm giác mà đối tượng mang lại.

Nguyên tắc thứ ba là Attention - chú ý có mục đích. Các diễn giả cho rằng việc tiếp nhận hình ảnh thụ động khiến ý tưởng dễ trở nên nhàm chán và rập khuôn. Thay vào đó, người học cần phân tích hình ảnh thành nhiều lớp để hiểu được quy trình và logic sáng tạo phía sau.

Cuối cùng là Connection - kết nối dữ liệu quan sát với trí tưởng tượng. Hình ảnh và trải nghiệm thu thập từ đời sống sẽ trở thành “nguyên liệu” để người sáng tạo phát triển ý tưởng mới thông qua góc nhìn cá nhân.

Giải pháp công nghệ cho lĩnh vực nghệ thuật số

Theo đại diện Witta Twist, chủ đề “50 năm thành phố anh hùng: Đô thị đa tầng” không chỉ xoay quanh kiến trúc hay lịch sử, mà còn là sự chồng lớp của ký ức, văn hóa và nhịp sống TP.HCM qua nhiều thế hệ.

Từ đó, đội ngũ sáng tạo khuyến khích sinh viên tìm cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân với thành phố như con hẻm cũ, bảng hiệu lâu năm, dòng chuyển động của đô thị hay sự giao thoa giữa cũ và mới trong đời sống hàng ngày.

Chia sẻ thêm về phương pháp quan sát trong lĩnh vực motion và graphic design, anh Vũ Huy cho biết anh thường bắt đầu từ điều bản thân thực sự hứng thú.

“Điều hấp dẫn với tôi là sự ngẫu nhiên và cách sự vật trong đời sống tương tác với nhau”, anh Vũ Huy chia sẻ, đồng thời lấy ví dụ về cách gió tác động lên bề mặt để tạo ra chuyển động và hiệu ứng thị giác thú vị.

Blockchain và NFT góp phần tạo thêm giá trị cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong thời kỳ chuyển đổi số.

Theo đội ngũ sáng tạo, quan sát tưởng chừng bình thường này trở thành nguồn cảm hứng để phát triển hệ thống nhận diện thị giác cho cuộc thi năm nay.

Cuộc thi “Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT 2026” hướng đến việc kết nối nghệ thuật với công nghệ blockchain thông qua hoạt động số hóa, xác thực và lan tỏa tác phẩm nghệ thuật trên môi trường số. Thông qua NFT và blockchain, tác phẩm có thể được xác thực nguồn gốc, số hóa để lưu trữ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số, góp phần tạo thêm giá trị cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong thời kỳ chuyển đổi số.

Cuộc thi chính thức nhận bài từ 9/4 đến hết 20/6.