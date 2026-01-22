4 lý do gia đình trẻ chuộng gửi tiết kiệm online

Với nhiều gia đình trẻ thu nhập tăng giảm tuỳ lúc, việc “gom tiền” tích lũy dài hạn cần cân nhắc nhiều phương án để vừa đảm bảo nhu cầu chi tiêu, vừa tối ưu khoản tiền nhàn rỗi.

Trừ tiền nhà, sinh hoạt và nuôi con nhỏ, mỗi tháng gia đình anh Đức (32 tuổi, kỹ sư điện lạnh tại TP.HCM) dư trung bình 4-6 triệu đồng, tháng nào hiếu hỉ, mừng cưới nhiều thì có khi chẳng dư. Khoản dư không đủ lớn để mua vàng, càng chưa nghĩ đến chuyện đầu tư nhà đất. Anh kể: “Trước đây tôi có thử đầu tư thử vài kênh nhưng thấy không hiệu quả, có lúc lời ít, có lúc cũng mất tiền. Sau vài lần ‘học phí’, vợ chồng tôi thống nhất ưu tiên phương án an toàn, không để tiền nằm yên, nhưng cũng không đánh đổi với những phương án nhiều rủi ro”.

Nhận thấy khoản tiết kiệm không đều mỗi tháng, anh Đức chọn cách chia nhỏ khoản dư hàng tháng để gửi tiết kiệm online. Gia đình anh xác định gửi tiết kiệm online không phải để làm giàu nhanh, mà là cách để tiền tự sinh lời đều đặn, an tâm, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và khả năng tích lũy của một gia đình trẻ.

Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tiền gửi của người dân đạt kỷ lục gần 7.83 triệu tỷ đồng , tăng gần 11% so với đầu năm. Lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng đều đặn cho thấy ý thức tiết kiệm của người dân ngày càng cao. Đặc biệt, xu hướng gửi tiết kiệm online đang trên đà bùng nổ nhờ sự tiện lợi, lãi suất hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi từ các ngân hàng số.

Anh Đức cho biết so với việc mở sổ tiết kiệm theo cách truyền thống phải ra quầy, chờ đợi và ký tá nhiều thủ tục, gửi tiết kiệm online giúp người dùng chủ động hoàn toàn về thời gian và địa điểm. Dù đang ở nhà, tại văn phòng hay tranh thủ lúc rảnh trong ngày, chỉ với một chạm trên ứng dụng, khoản tiền nhàn rỗi đã “chạy” vào sổ tiết kiệm, không gián đoạn công việc hay sinh hoạt cá nhân.

Bên cạnh đó, khách hàng dễ dàng gửi tiết kiệm online với số tiền linh hoạt. Tuỳ theo khả năng tài chính cá nhân, khách hàng có thể gửi tiết kiệm online từ 1 triệu đồng. Khoản tiền nhỏ linh hoạt giúp người dùng xây dựng thói quen tiết kiệm cho những dự định lớn trong tương lai.

Nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất hấp dẫn khuyến khích người dùng gửi tiết kiệm online.

Một điểm cộng khác của phương thức này phải nhắc đến lãi suất tiết kiệm hấp dẫn. Trong bối cảnh Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các giao dịch trực tuyến, nhiều ngân hàng thương mại đưa ra mức lãi suất cho khách gửi tiết kiệm online cao hơn 0,1-0,5%/năm so với hình thức gửi tại quầy truyền thống, đồng thời áp dụng thêm nhiều ưu đãi để thu hút khách hàng.

Đơn cử như chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” diễn ra từ 6/11/2025 đến 28/2/2026 của HDBank. Với mỗi khoản gửi từ 50 triệu đồng kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng sẽ nhận 1 mã số dự thưởng để tham gia quay số may mắn định kỳ, đặc biệt nhân đôi mã thưởng - tăng gấp đôi cơ hội trúng thưởng với khách hàng gửi tiết kiệm online qua ứng dụng HDBank hoặc lần đầu mở sổ tiết kiệm. Cơ cấu giải thưởng của chương trình được đánh giá hấp dẫn, với giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng trao trong kỳ quay số cuối cùng.

Hơn hết, tính bảo mật và an toàn của phương thức gửi tiết kiệm online cũng là ưu điểm được nhiều khách hàng cá nhân và gia đình trẻ ưa chuộng. Với công nghệ tài chính tiên tiến như xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu, tin nhắn OTP... các thông tin về tiền gửi tiết kiệm của khách hàng sẽ được bảo mật ở mức độ cao, đảm bảo tính an toàn và giảm thiểu rủi ro so với việc giữ tiền mặt. Mọi biến động, lãi suất, hạn mức đều được cập nhật tức thì trên ứng dụng, giúp việc theo dõi khoản tiết kiệm và kiểm soát hoạt động tài chính trở nên dễ dàng hơn mọi lúc, mọi nơi.

Trong bối cảnh cơ hội đầu tư an toàn không dễ tìm, gửi tiết kiệm online đang trở thành điểm tựa tài chính quen thuộc của nhiều gia đình trẻ. Hình thức vừa có sự chủ động cho kế hoạch chi tiêu và tích lũy dài hạn, vừa giúp khoản tiền nhàn rỗi được sử dụng hiệu quả hơn, vừa có khả năng sinh lời đều đặn và an toàn, đồng thời giúp các gia đình trẻ xây dựng thói quen quản lý tiền bạc bền vững cho các mục tiêu tương lai.