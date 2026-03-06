4 gợi ý quà tặng giúp chàng 'ghi điểm' khi 8/3 rơi vào chủ nhật

Ngày 8/3 thật đặc biệt khi rơi vào chủ nhật - thời điểm lý tưởng để phái mạnh dành 24 tiếng bên nửa kia. Nếu vẫn loay hoay tìm quà tặng 8/3, chàng có thể thử 4 gợi ý dưới đây.

Giữa nhịp sống hối hả, đôi khi món đồ đắt tiền chưa hẳn chạm đến cảm xúc bằng sự tinh tế và chân thành. Phụ nữ luôn trân trọng giá trị tinh thần, hành động nhỏ nhưng chứa sự quan tâm sâu sắc. Để ngày chủ nhật trở nên khó quên, các chàng trai có thể tham khảo món quà dưới đây.

Bó hoa tươi rạng rỡ thay lời yêu thương

Không phụ nữ nào lại không mềm lòng trước những đóa hoa. Bó hoa tươi với loài hoa nàng yêu thích là món quà kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời để chàng “ghi điểm”.

Bó hoa tươi rạng rỡ là bí quyết đơn giản để chinh phục trái tim nàng trong ngày 8/3.

Không bị gò bó bởi thời gian trao tặng hay kịch bản cầu kỳ, chính sự rực rỡ và hương thơm dịu dàng của đóa hoa đã mang thông điệp lãng mạn. Món quà không chỉ điểm tô sắc màu cho ngày cuối tuần bên nhau, mà còn mang đến nguồn năng lượng vui vẻ và tích cực cho người phụ nữ bạn yêu.

Bữa tối tự tay chuẩn bị

Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi, nên món quà thiết thực nhất chàng có thể trao tặng chính là giúp nàng “tránh xa” gian bếp. Điều nàng cần không phải là món ăn chuẩn 5 sao Michelin hay bữa ăn trong nhà hàng sang trọng đắt đỏ. Chính hình ảnh chàng xắn tay áo, tỉ mẩn chuẩn bị bữa tối ấm cúng với món nàng thích là thứ gia vị ngọt ngào nhất. Hành động này thay lời nhắn nhủ yêu thương đến nàng: “Hôm nay em cứ nghỉ ngơi, cả thế giới cứ để anh lo”.

Tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn là món quà thể hiện sự sẻ chia và chăm sóc chân thành của phái mạnh.

Không gian thư giãn tại gia với nến và nhạc

Sau một tuần làm việc mệt mỏi, thay vì chen chúc ở tụ điểm giải trí đông đúc, chàng có thể chuẩn bị sẵn góc "chill" lãng mạn tại không gian riêng của hai người. Chàng chỉ cần thắp vài ngọn nến thơm, mở bản nhạc jazz nhẹ nhàng hay list nhạc acoustic nàng hay nghe, cùng nhâm nhi ly rượu vang. Món quà tinh thần này giúp cả hai có cơ hội chậm lại, cùng trò chuyện và kết nối cảm xúc sâu sắc hơn.

Không gian thư giãn tại nhà là món quà thể hiện sự nâng niu và thấu hiểu sâu sắc từ nửa kia.

Hộp quà “Love Reminder” từ Enchanteur

Mọi sự lãng mạn sẽ đạt đến độ thăng hoa nhất khi chàng trao gửi món quà chạm đúng “tần số” của nàng. Hiểu được rằng mỗi cô gái đều sở hữu nét cá tính riêng và muốn được nâng niu bằng những gì tinh tế nhất, hộp quà Love Reminder từ Enchanteur là “mảnh ghép” ấn tượng khép lại ngày 8/3 trọn vẹn.

Hộp quà “Love Reminder” mang đậm phong cách Pháp từ Enchanteur là chất xúc tác hoàn hảo, gửi trao lời nhắc yêu thương và sự dịu dàng đến người phụ nữ đặc biệt. Ảnh cắt từ TVC của thương hiệu.

Không đơn thuần là sản phẩm chăm sóc cơ thể, Enchanteur mang đến nốt hương nước hoa Pháp trứ danh với nhiều phiên bản mùi hương đa dạng. Dù nàng là cô gái thanh lịch, ngọt ngào hay quyến rũ, kiêu kỳ, chàng đều có thể tìm thấy “dấu ấn” Enchanteur tương xứng.

Việc tinh ý chọn đúng mùi hương nàng yêu vừa thể hiện sự thấu hiểu cá tính, vừa biến hộp quà Enchanteur thành “love reminder” - lời nhắc yêu thương ý nghĩa. Để rồi mỗi ngày, khi hương thơm lãng mạn vương vấn trên làn da hay mái tóc, nàng sẽ nhớ đến sự dịu dàng và tình yêu mà chàng gửi trao. Đó cũng là lý do Enchanteur là sự lựa chọn hàng đầu và “trợ thủ” đắc lực giúp cặp đôi lưu giữ cảm xúc.

Với những món quà tặng 8/3 đầy tâm ý, các chàng trai sẽ mang đến một ngày thật rạng rỡ và hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu. Enchanteur cũng gửi lời chúc đến “một nửa thế giới” luôn xinh, tự tin và mãi là bông hoa rạng rỡ nhất trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc.