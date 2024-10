4 bang dao động có thể định đoạt bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khảo sát cho thấy bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang rất gay cấn. Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina và Georgia có thể là 4 bang then chốt quyết định kết quả cục diện chung.

Khảo sát cho thấy bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang rất gay cấn. Ảnh: New York Times.

Theo các cuộc thăm dò hiện tại, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang có kết quả rất sít sao.

Trong khảo sát toàn quốc gần đây của New York Times/Siena College, ứng viên Kamala Harris và Donald Trump đang hòa nhau. Trong khi đó, kết quả thăm dò trung bình của New York Times cho thấy bà Harris dẫn trước, nhưng chỉ với 2%.

Điều này đồng nghĩa mọi thứ và mọi bang đều quan trọng ngang nhau. Đây là cuộc chạy đua hơn kém nhau từng cử tri, cuộc chiến mà toàn bộ bang và nhóm cử tri chủ chốt đang có xu hướng thay đổi so với quá khứ, khiến các chuyên gia khó xác định chính xác bang nào sẽ quyết định cục diện bầu cử.

Mặc dù bang nào cũng cần thiết, New York Times đã liệt kê ra 4 trong số 7 bang dao động mà tờ báo này cho rằng độc giả có thể để mắt hơn.

Pennsylvania, Pennsylvania, Pennsylvania

Điều gì quan trọng phải nhắc ba lần, và Pennsylvania chắc chắn là bang dao động quan trọng nhất, không thể xem thường hay bỏ qua trong cuộc bầu cử năm 2024.

Pennsylvania là bang chiến địa lớn nhất với 19 phiếu đại cử tri, nên việc chiến thắng tại Pennsylvania được coi là chìa khóa quan trọng đưa mỗi ứng viên vào con đường dễ dàng nhất dẫn tới Nhà Trắng.

Theo AdImpact, cả hai chiến dịch đang chi tiêu nhiều tiền quảng cáo truyền hình và radio nhất cho bang này, với 138 triệu USD từ tháng 9 đến ngày bầu cử 5/11.

Bà Harris và ông Trump cũng dành nhiều thời gian tại Pennsylvania nhất trong số các bang chiến địa. Kể từ khi phó tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21/7, bà đã tổ chức hoặc tham dự các sự kiện công cộng tại bang này trong 9 ngày, trong khi ông Trump dành 8 ngày. Con số này không chỉ bao gồm sự kiện vận động tranh cử, khi có 2 lần hai ứng viên cùng ở Pennsylvania: Tham gia tranh luận hôm 10/9 ở Philadelphia và lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 ở Shanksville.

Pennsylvania chắc chắn là bang dao động quan trọng nhất, không thể xem thường hay bỏ qua trong cuộc bầu cử năm 2024. Ảnh: New York Times.

Chức tổng thống thuộc về ông Trump khi ông giành chiến thắng tại Pennsylvania vào năm 2016. Kịch bản tương tự đã lặp lại với ông Joe Biden vào năm 2020. Tất nhiên, sẽ có ứng viên có được 270 phiếu đại cử tri mà không cần tới Pennsylvania, nhưng con đường đó chắc chắn sẽ rất khó khăn và phức tạp.

Wisconsin

Hãy thử tưởng tượng về con đường dẫn đến chiến thắng của bà Harris. Theo kết quả thăm dò ý kiến của New York Times, hiện phó tổng thống dẫn trước 2 điểm % ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Nếu trong đêm bầu cử, kịch bản này xảy ra, bà chiếm được lòng tin của cả 3 bang và có một phiếu đại cử tri duy nhất từ ​​Nebraska, và các bang dao động ít hơn bỏ phiếu như dự kiến, thì bà sẽ là chủ nhân Nhà Trắng tiếp theo.

Điều này khiến Wisconsin và 10 phiếu đại cử tri của bang này trở nên quan trọng với phó tổng thống, người đã vận động tranh cử tại đây 3 lần kể từ khi trở thành ứng viên đảng Dân chủ. Nhưng ông Trump cũng cần Wisconsin, để bù đắp vào khoảng trống nếu cựu tổng thống thua tại Pennsylvania.

Năm 2020, Wisconsin được coi là bang “bước ngoặt” giúp ông Biden vượt lên dẫn, khi ông thắng tại đây với cách biệt chưa đầy 21.000 phiếu. Bang này sẽ định hình một cuộc rượt đuổi sát nút, khi cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nghi ngờ về lợi thế của bà Harris tại đây trong các khảo sát.

Michigan cũng là bang dao động chủ chốt, nhưng trong lịch sử gần đây, bang này có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ, được thể hiện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và tổng thống năm 2020.

North Carolina

Các cố vấn của ông Trump tin rằng chiến thắng của cựu tổng thống sẽ được định hình bởi Pennsylvania, North Carolina và Georgia.

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ chưa từng thắng tại North Carolina kể từ năm 2008. Theo trung bình thăm dò của New York Times, ông Trump dẫn trước chưa đến 1% điểm, và không rõ vụ bê bối liên quan đến Mark Robinson - ứng viên thống đốc đảng Cộng hòa được ông Trump ủng hộ - sẽ ảnh hưởng tới cựu tổng thống thế nào.

Chiến dịch của ông Trump đang theo dõi chặt chẽ North Carolina. Ảnh: New York Times.

Chiến dịch của ông Trump đang theo dõi chặt chẽ bang này. Cựu tổng thống dành ít nhất 6 ngày vận động tranh cử tại đây kể từ khi đảng Dân chủ thay đổi ứng viên, nhiều hơn mọi bang trừ Pennsylvania.

Với 16 phiếu đại cử tri, North Carolina - nơi bà Harris và nhiều đảng viên Dân chủ khác đang ra sức vận động - sẽ giúp phó tổng thống bù đắp thất bại ở Pennsylvania.

Georgia

Đối với ông Trump, Georgia là bang nhất định phải thắng. Georgia ủng hộ ông Biden năm 2020. Theo kết quả thăm dò trung bình từ new York Times, ông Trump hiện có kết quả khả quan nhất tại đây trong số 7 bang chiến địa.

Georgia cũng minh họa một xu hướng đáng ngạc nhiên trong cuộc bầu cử năm 2024: Các bang có tỷ lệ dân da trắng cao, như Michigan và Wisconsin, dường như đang ủng hộ bà Harris nhiều hơn, trong khi các bang đa dạng hơn về sắc tộc hơi nghiêng về phía ông Trump.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Chiến dịch của bà Harris kỳ vọng sự gia tăng số lượng cử tri ủng hộ phó tổng thống ở Atlanta và khu vực nông thôn có thể giúp bà chiến thắng tại bang này. Bà hiện đã dành 4 ngày vận động tranh cử tại Georgia, nhiều hơn ông Trump hai ngày.

Không chỉ có 4 bang này

Hai bang chiến trường chủ chốt khác có thể kể đến là Arizona (11 phiếu đại cử tri) và Nevada (6 phiếu).

Cả hai chiến dịch đều coi trọng các bang này, nhưng xét đến quy mô phiếu đại cử tri và kịch bản chiến thắng cho hai ứng viên nêu ở trên, hai bang này có khả năng mang tính quyết định thấp hơn.

Tuy nhiên, Arizona và Nevada vẫn sẽ cung cấp những dự đoán về kết quả cuối cùng. Các bang “xanh” như California và New York cũng tương tự, góp phần quyết định quyền kiểm soát Hạ viện. Do đó, New York Times nhận định độc giả không thể rời mắt khỏi bất cứ bang nào trong cuộc bầu cử năm 2024.