345 thẻ VIP đọc sách và 4 thư viện sách nói được tặng cho học sinh Huế

Tạp chí Tri Thức - Znews cùng Voiz FM trao tặng gói tài nguyên tri thức trị giá 454 triệu đồng cho 4 cơ sở giáo dục tại TP Huế nhân Ngày hội Văn hóa đọc.

Ông Lâm Quang Hiếu (ngoài cùng, bên trái), Tổng biên tập tạp chí Tri Thức - Znews, tặng thẻ đọc sách, thư viện sách nói cho đại diện các trường đại học, THPT ở TP Huế. Ảnh: Quốc Anh.

Ngày 11/10, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên tại TP Huế diễn ra ở Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, nhà báo Lâm Quang Hiếu (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tri Thức - Znews)đại diện trao tặng bảng tượng trưng cho 4 đơn vị gồm Đại học Huế, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ.

Gói tài nguyên có tổng trị giá 454 triệu đồng, gồm 30 thẻ VIP loại thẻ cứng, 315 thẻ VIP loại thẻ giấy và 4 thư viện sách nói Voiz FM với tổng cộng 620 tựa sách phong phú. Nguồn tài liệu được lựa chọn phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng mềm của học sinh, sinh viên. Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các em chủ động tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi, góp phần chuyển đổi phương thức đọc truyền thống sang nền tảng số.

Ứng dụng sách nói Voiz FM ra đời từ tháng 9/2019 do ông Lê Hoàng Thạch cùng đội ngũ sáng lập phát triển. Ý tưởng ra đời xuất phát từ bài toán thời gian của người trẻ trong nhịp sống hiện đại. Khi công việc và học tập ngày càng bận rộn, thời gian ngồi tĩnh lặng đọc từng trang sách in bị thu hẹp. Tuy nhiên, công chúng lại có nhiều khoảng thời gian "bận tay, bận mắt" nhưng vẫn có thể tiếp thu thông tin bằng tai như khi di chuyển trên tàu xe, tập thể dục hay làm việc nhà.

Với kho tài nguyên hơn 2.000 đầu sách sở hữu 100% bản quyền như Đắc nhân tâm, Mắt biếc, Muôn kiếp nhân sinh..., ứng dụng đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí đa dạng của người dùng. Việc trao tặng thẻ đọc và thư viện sách nói Voiz FM tại Huế giúp mở rộng không gian học tập ngoài lớp học, tạo thói quen tích lũy tri thức chủ động và hỗ trợ thanh thiếu niên TP Huế xây dựng môi trường học tập suốt đời.