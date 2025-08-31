33 năm trong 80 năm - chuyện về ý chí và trí tuệ Việt Nam 

Tròn 33 năm phát triển, CT Group tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược khi theo đuổi công nghệ Việt, hướng đến vị thế tiên phong trong hệ sinh thái công nghệ đa ngành.

Có một doanh nghiệp âm thầm bền bỉ, can trường và liên tục chuyển mình với hành trình 33 năm đồng hành cùng đất nước, để hôm nay có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể đi lên bằng công nghệ do chính người Việt sáng tạo, làm chủ.

Từ một doanh nghiệp kín tiếng thành lập năm 1992 với các ngành xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại và bất động sản, đến hôm nay CT Group trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam.

Năm 2022, CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (29/6/1992 - 29/6/2022). Đặc biệt, đúng ngày nhận Huân chương lao động hạng Nhất, tập đoàn chính thức công bố chiến lược phát triển 30 năm tiếp theo với 9 ngành công nghệ lõi, đã âm thầm nghiên cứu, chuẩn bị từ những năm trước: Công nghệ bán dẫn, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị không gian tầm thấp (LAE), trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số (CĐS), ESG với tín chỉ carbon, nhà robot ít phát thải, CCTPA, CT Modulex, tiền số xanh, ôtô điện và tàu điện không người lái, năng lượng mới, công nghệ gen và tế bào, công nghệ lượng tử.

Cùng với đó là 3 ngành truyền thống bền vững: Đô thị thông minh, phát triển hạ tầng giao thông - kỹ thuật - kinh tế - xã hội và logistics xanh, thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Nhìn lại hành trình đã qua mới thấy rõ vai trò then chốt của đội ngũ xây dựng chiến lược. Việc hiện thực hóa chiến lược chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là một chặng đường đầy thách thức mà rất ít doanh nghiệp Việt Nam từng trải qua.

Nỗ lực đi qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Năm 1997-1998, khi khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Á, cũng chính là giai đoạn CT Group với đội ngũ non trẻ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo qua Đông Âu, lưới xơ dừa qua Hàn Quốc, Nhật và nhập khẩu máy móc xây dựng, lắp ráp điện thoại bàn hiệu CT 1000, CT 2000…

Xuất khẩu vốn đã đầy thử thách, nhưng việc thu hồi công nợ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu còn gian nan gấp bội. Trước tình thế ấy, đội ngũ CT Group đã nhanh chóng xoay chuyển, đề xuất giải pháp barter trade - trao đổi hàng hóa thay vì giao dịch tiền mặt. Bài toán sau đó chỉ còn là điều chỉnh OEM phù hợp với thị trường Việt Nam.

Khi chiến lược đã rõ ràng, toàn bộ hệ thống từ kế toán đến nhân viên bảo vệ đều tập trung vào một mục tiêu chung là bán hàng. Với tinh thần sáng tạo, linh hoạt và kiên cường, CT Group đã vượt qua cả 3 cuộc khủng hoảng lớn 2007-2008 và 2020-2021 một cách ngoạn mục trong khi vẫn duy trì giá trị cốt lõi là doanh nghiệp vì cộng đồng.

Những thành tựu từ trong giông bão lần lượt được Nhà nước ghi nhận công bằng, đều đặn. CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Ba (2012), Huân chương Lao động hạng Nhì năm (2017) và Huân chương Lao động hạng Nhất (2022).

Tăng tốc với loạt sản phẩm công nghệ lõi, khẳng định vị thế tiên phong

Sự chuẩn bị kỹ từ trước và trong suốt mùa dịch Covid, trong chặng 3 năm đầu tiên (2022-2025) trong kế hoạch 30 năm lần 2 (2022-2052), CT Group đi sâu vào đào tạo nguồn nhân lực và R&D về công nghệ, để năm 2025 là sự bùng nổ mạnh mẽ về sản phẩm và thương mại hóa, giới thiệu các sản phẩm tiên tiến của cả 9 ngành công nghệ lõi, 2025 ghi nhận dấu mốc của sự phát triển vượt bậc ở khối khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS).

Cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và bộ tứ Nghị quyết cốt lõi trong giai đoạn mới của Đất nước, CT Group đã sẵn sàng làm người tiên phong tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.

Với CT Group, Nghị quyết như tiếp thêm một vũ khí tối thượng là ý chí Việt Nam và trí tuệ Việt Nam, là một ngọn lửa thôi thúc, mở ra kỷ nguyên mới: Từ chỗ đầu tư âm thầm nhiều năm, tập đoàn bước vào giai đoạn bứt phá với những sản phẩm công nghệ lõi.

Chỉ trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, CT Group đã làm được khối lượng công việc của 2 năm, gồm gần 100 Hội nghị, Hội thảo về tuổi trẻ Việt Nam và Nghị quyết 57, loạt hoạt động khoa học công nghệ KHCN, ĐMST, CĐS vào đại Lễ 30/4/2025 - kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ngày 29/4, CT Group đã khánh thành CT Innovation Hub 4.0 - trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dành tặng thành phố Hà Nội một trung tâm tương tự đặt tại số 46 Trần Hưng Đạo, dự kiến khánh thành vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Mô hình công nghệ tiên phong này đang thu hút sự quan tâm từ nhiều địa phương trong cả nước, cũng như một số đối tác quốc tế.

Ngày 30/4, CT Semiconductor (thành viên CT Group) khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ.

Không chỉ CĐS, CT Group còn dẫn đầu chuyển đổi xanh với CCTPA - sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, với hàng trăm dự án thực hành mục tiêu kép.

Lễ ra mắt bản thiết kế chip ADC đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế 100%.

Ngày 29/6, Diginal (Thành viên CT Group) ra mắt bản thiết kế chip 12 bit tốc độ mẫu 200 MSPS đầu tiên của Việt Nam - do 100% kỹ sư Việt Nam phát triển.

Ngày 12/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng sang thị trường Hàn Quốc. Hiện hai bên tích cực phối hợp để triển khai hợp đồng, với tiến độ sản xuất được đẩy mạnh tại 5 nhà máy của CT Group. Đặc biệt, nhà máy đúc của tập đoàn đang tập trung gia công các chi tiết kỹ thuật phức tạp nhằm đáp ứng yêu cầu cao của đơn hàng. Cũng cùng dịp này, CT Group có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc.

Tháng 7 vừa qua, CT Group bắt đầu triển khai thử nghiệm Bản sao số Quốc gia 15 lớp cho TP Đà Nẵng. Tập đoàn cũng tặng 100 tỷ đồng cho ĐHQG TP.HCM, tặng trường đào tạo phi công nông nghiệp cho ĐH Cần Thơ và nhiều ĐH khác.

Nhân đại lễ 2/9, CT Group sẽ công bố món quà đặc biệt cho 600.000 người Việt đang bị mù vĩnh viễn, 300.000 người đang lo chăm sóc. Không chỉ đem lại hạnh phúc vỡ òa cho người dân mà còn tạo ra thêm gần 1% lực lượng lao động mới, có thể đóng góp thêm gần 1% GDP cho quốc gia.

Hành trình 33 năm lẻ từ một doanh nghiệp tư nhân khởi nghiệp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nay tập đoàn có 68 công ty thành viên, hiện diện tại 12 quốc gia, hoạt động trong 12 ngành với trọng tâm là công nghệ lõi 4.0. Trong suốt hành trình ấy, CT Group luôn gắn sự phát triển của mình với khát vọng dân tộc.

“80 năm trước, thế hệ trước giành độc lập cho dân tộc, đây là thời điểm mà thế hệ kế thừa nỗ lực giành độc lập về khoa học công nghệ thế hệ trẻ có thể ngẩng cao đầu bước ra thế giới, chinh phục nền khoa học công nghệ 4.0, trả lời cho thế giới về một Việt Nam mới hùng cường”, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group - chia sẻ.

Đồng hành quốc gia vươn lên ghi tên trên bản đồ công nghệ thế giới, 33 năm là hành trình nhiều chông gai, thấm đẫm mồ hôi, đầy nước mắt của một tập thể kiên cường, cùng sự đồng hành vững chải của hơn trăm trường đại học trong nước và quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam và kiều bào.

CT Group đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng quốc gia trong một chặng đường mới - nơi ý chí Việt Nam và và trí tuệ Việt Nam là lõi thép vững vàng để đất nước vươn lên. Đây là tuyên ngôn thép rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đi lên bằng chính công nghệ của mình và CT Group chọn trở thành minh chứng sống động cho khẳng định đó.