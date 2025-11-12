316 ca ngộ độc bánh mì, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo

Tính đến trưa 12/11, TP.HCM ghi nhận 316 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Cóc cô Bích, phần lớn đã xuất viện, chỉ còn 64 ca đang điều trị.

Số ca ngộ độc bánh mì ở TP.HCM chưa dừng lại. Ảnh: Hetagram.

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục cập nhật diễn tiến vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì Cóc cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM), đến 12h trưa 12/11, tổng cộng 316 trường hợp rối loạn tiêu hóa đã đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Trong số này, 252 ca đã xuất viện, còn 64 ca đang được theo dõi và điều trị, phần lớn sức khỏe tạm ổn định.

Hiện chỉ có một trường hợp nặng điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, do có bệnh nền gồm viêm phổi, tăng huyết áp và rung nhĩ. Sáng nay, bệnh nhân này đã cai máy thở, rút ống nội khí quản và tiếp tục thở oxy mũi.

Kết quả xét nghiệm ban đầu ghi nhận tác nhân gây rối loạn tiêu hóa là Salmonella enteritidis và Salmonella spp., được phát hiện từ mẫu cấy máu và cấy phân. Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục thu thập mẫu bệnh phẩm, nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen các chủng phân lập để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan.

Trước đó, một số thông tin về kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative ở một bệnh nhân, gây hiểu nhầm đây là tác nhân ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế TP.HCM khẳng định nhóm vi khuẩn này thường trú trên da và niêm mạc người khỏe mạnh, không sinh độc tố ruột và không liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Việc phát hiện trong mẫu cấy máu thường là “tạp nhiễm” khi lấy mẫu.

Ngộ độc thực phẩm thực sự xảy ra khi ăn phải thực phẩm nhiễm vi sinh vật sinh độc tố hoặc gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, như Staphylococcus aureus, Salmonella sp., Shigella sp., E. coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus…. Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên tổng hợp kết quả kiểm nghiệm thực phẩm, mẫu phân hoặc chất nôn, thời gian xuất hiện triệu chứng, diễn biến bệnh và phân tích dịch tễ giữa các trường hợp.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không nên hoang mang khi đọc kết quả xét nghiệm đơn lẻ. Mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, ăn chín uống sôi, bảo quản thức ăn đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng tránh ngộ độc.