30 công ty từ chối kiểm toán, cổ phiếu Tân Tạo bị đình chỉ giao dịch

HoSE cho biết cổ phiếu ITA của Tân Tạo đã rơi vào diện đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) thông báo về việc cổ phiếu ITA đã rơi vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Theo văn bản của HoSE, cổ phiếu ITA đang trong diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 414/QĐ-SGDHCM ngày 9/7 do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngày 27/8, Tân Tạo đã có Công văn 260/CV-ITACO-24 đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HoSE cho phép tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023, BCTN 2023, BCTC soát xét bán niên 2024 vì bất khả kháng. Trước đó, trong tháng 6, UBCKNN đã có công văn phản hồi về việc tạm hoãn công bố thông tin của công ty.

Đến ngày 4/9, HoSE có Công văn 1368/SGDHCM-NY nhắc nhở công ty chậm công bố thông tin BCTC soát xét năm 2024. Đến nay công ty vẫn chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2024.

Về phía ITA, công ty khẳng định đã giải trình rất rõ và chi tiết lý do bất khả kháng. Suốt nhiều tháng nay, dù công ty đã nỗ lực liên hệ làm việc và thuyết phục các đơn vị kiểm toán (30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023) nhưng tất cả đều từ chối.

Theo Tân Tạo, nguyên nhân chính khiến công ty chưa thể hoàn thành các BCTC là do UBCKNN đã đình chỉ tư cách kiểm toán 4 kiểm toán viên đã thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 "một cách bất bình thường, không minh bạch khiến cho tất cả công ty kiểm toán khác đều sợ kiểm toán cho Tân Tạo cũng sẽ bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên một cách tương tự".

Trong các văn bản gửi cơ quan quản lý, Tân Tạo nhấn mạnh lãnh đạo các công ty kiểm toán cho biết họ chỉ dám thực hiện kiểm toán nếu được UBCKNN và HoSE có văn bản chính thức chấp thuận và không tìm cách gây khó khăn, đình chỉ tư cách kiểm toán viên có thời hạn.

Do đó, doanh nghiệp một lần nữa đề nghị UBCKNN và HoSE có hành động bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư bằng cách cho phép công ty được phép tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2023 cho đến khi công ty tìm được công ty kiểm toán và hoàn thành công việc kiểm toán.

Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị UBCKNN và HoSE hỗ trợ có văn bản chính thức cho phép các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho Tân Tạo.

"Trường hợp lý do bất khả kháng không thể có BCTC kiểm toán năm 2023, UBCKNN và HoSE dựa vào đó hủy niêm yết đối với cổ phiếu ITA thì UBCKNN và HoSE phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cổ đông và công ty", văn bản của ITA nhấn mạnh.

Tân Tạo được thành lập năm 1993 và từng là một trong các doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp lớn tại Việt Nam. Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến cũng từng là doanh nhân rất nổi tiếng tại Việt Nam và có 3 năm liền thuộc top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2010.

Từ năm 2012, Tân Tạo gặp biến cố lớn do tác động của nền kinh tế khiến giá cổ phiếu ITA giảm 90% so với thời điểm niêm yết năm 2006. Bà Yến cũng “biến mất” trong các kỳ đại hội cổ đông của công ty với nhiều lý do khác nhau.

Sau nhiều năm vắng bóng, bà Yến đột ngột xuất hiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tân Tạo thông qua hình thức trực tuyến. Sau thời điểm này, vị Chủ tịch xuất hiện thường xuyên hơn và sau đó đổi tên thành Maya Dangelas (quốc tịch Mỹ).