30 anh trai 'say hi' đang bị vắt kiệt?

30 anh trai "say hi" sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chương trình mới. Sự tái hợp này dễ hiểu và có lợi bởi sức hút của thương hiệu này vẫn còn quá lớn.

Anh trai “say hi” đã tổ chức thành công concert thứ 6 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 10/5. Đây cũng là concert cuối cùng của chương trình này sau nhiều tháng gây sốt thị trường âm nhạc với những đêm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả ở Hà Nội lẫn TP.HCM. Nhưng hoạt động của các anh trai “say hi” chưa kết thúc.

Anh trai “say hi” chưa dừng lại

Theo tiết lộ của ê-kíp sản xuất trong concert thứ 6, các anh trai chuẩn bị trở lại với chương trình thực tế mới mang tên Mùa hè rực rỡ. Chưa biết nội dung chương trình ra sao và thời gian lên sóng cụ thể là khi nào nhưng có thể thấy sức hút của dàn anh trai đang được tận dụng triệt để, bởi dẫu sao việc này có lợi với cả nhà sản xuất lẫn các nghệ sĩ trong chương trình này.

Thực tế, Mùa hè rực rỡ đã được “nhá hàng” từ trước. Ở đoạn clip giới thiệu của chương trình từ vài tháng trước, Mùa hè rực rỡ ít nhất có sự tham gia của Negav, Dương Domic, RHYDER, Isaac và Quân A.P. 25 anh trai còn lại dự kiến cũng xuất hiện trong chương trình này.

Các anh trai tiếp tục gặp lại nhau ở Mùa hè rực rỡ. Ảnh: NSX.

“Các anh trai sẽ không chỉ hát với nhau mà cũng tận hưởng, kết nối qua các trò chơi”, Erik giới thiệu về chương trình này. Còn Dương Domic cho biết: “Chúng tôi sẽ xuyên không vào đa vũ trụ và hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Đôi khi Dương Domic không phải là Dương Domic nữa mà là Quang Hùng MasterD”.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm hé lộ các ca sĩ sẽ ăn chung, ngủ chung và sống chung. “Nhiều thử thách”, “mang tính gia đình”, “show truyền hình nóng bỏng nhất mùa hè này” là những lời giới thiệu khác về chương trình. Nội dung chưa rõ ràng nhưng những lời giới thiệu trên đủ khiến Mùa hè rực rỡ nhận được sự chú ý lớn.

Trong khi đơn vị sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai tạm dừng sản xuất chương trình này để hướng tới nội dung mới là Tân binh toàn năng thì ê-kíp Anh trai “say hi” tiếp tục khai thác tối đa sức nóng đang có của dàn anh trai.

Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai là hiện tượng hiếm có ở thị trường âm nhạc Việt. Với chính sự nghiệp của các nghệ sĩ, đây cũng là thành công không dễ gì đạt được. Bởi thế, sự tận dụng này dễ hiểu. Ở Anh trai vượt ngàn chông gai, nhóm nhạc B.O.F bước ra từ chương trình này gồm 5 thành viên là Kay Trần, Bùi Công Nam, BB Trần, Jun Phạm và ST Sơn Thạch chuẩn bị tung MV mới. Các nghệ sĩ khác cũng liên tục tổ chức fan meeting, đêm nhạc riêng…

Liệu có thể tiếp tục cơn sốt

Trở lại Anh trai “say hi”, chương trình đưa rất nhiều gương mặt mới trở thành hiện tượng âm nhạc, điển hình là Dương Domic, Quang Hùng MasterD. Mất kết nối của Dương Domic đạt 96 triệu lượt xem sau 5 tháng phát hành. Thậm chí, ở concert 6, khán giả thuộc làu từng câu từ trong bài hát này. Nhiều ca sĩ khác như Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo… chưa bùng nổ như Dương Domic, Quang Hùng MasterD nhưng cũng thành công thu hút lượng fan lớn.

Bởi thế, việc tiếp tục được tham gia Mùa hè rực rỡ, một lần nữa tận dụng thương hiệu Anh trai “say hi” với các nghệ sĩ chỉ có lợi. Chưa kể, sức mạnh của các anh trai lớn nhất và có sự ảnh hưởng nhất là khi họ kết hợp tất cả với nhau. Sự tương tác của các anh trai khi họ ở cùng nhau cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất với người hâm mộ.

Hơn hết, sau nhiều tháng trôi qua, sức hút của Anh trai “say hi” vẫn quá lớn. Anh trai "say hi" đã tổ chức chuỗi 6 đêm concert tại các thành phố lớn, thu hút hàng trăm nghìn khán giả và ghi dấu ấn với kỷ lục vé bán ra.

Hình ảnh trong concert thứ 6 của Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Đêm 1 và 2 tại TP.HCM diễn ra ngày 28/9/2024 và 19/10/2024 đều kín khán giả. Tiếp đó, 2 concert của chương trình diễn ra ngày 7/12/2024 và 9/12/2024 tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé). Con số trên thậm chí vượt qua kỷ lục của nhóm nhạc quốc tế BlackPink tại cùng địa điểm năm 2023. Khán giả xếp hàng từ sáng sớm để đổi vòng tay và chọn vị trí gần sân khấu.

Đêm 5 được tổ chức vào 21/3 ở TP.HCM và đêm 6 là đêm cuối cùng của chuỗi concert, diễn ra ngày 10/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội cũng chật kín khán giả. Với đêm thứ 6 vừa diễn ra, toàn bộ vé đều được tẩu tán hết trước giờ sự kiện bắt đầu.

Hàng nghìn khán giả xếp hàng từ đêm 9/5 trước sân Mỹ Đình với hy vọng được vào sân sớm nhất có thể và chọn cho mình vị trí đẹp, gần sân khấu. Buổi tối 10/5, khi đêm nhạc đang diễn ra, trời đổ mưa lớn, không ngớt. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt không ngăn được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Phần lớn khán giả vẫn ở lại cho đến khi chương trình kết thúc bất chấp cơn mưa nặng hạt.

Những con số trên chứng tỏ sức hút của Anh trai "say hi" vẫn rất lớn. Do đó, việc "vắt kiệt" thương hiệu này cũng là dễ hiểu, ít nhất trong năm nay khi các anh trai vẫn còn sức hấp dẫn quá lớn với công chúng.

Điều quan trọng là nhà sản xuất sẽ tiếp tục khai thác họ ra sao khi phạm vi không chỉ là âm nhạc. Đây là một bài toán nhưng nếu giải được, sức hút của các anh trai sẽ càng bùng nổ.