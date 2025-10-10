3 sản phẩm của FPT được vinh danh tại Vietnam Top 10 Tech & Map 2025

Tại lễ trao giải Vietnam Top 10 Tech & Map 2025, giải pháp của FPT gồm Internet FPT, Giám sát thông minh AIoT và bảo mật F-Safe đã được vinh danh ở các hạng mục quan trọng.

Giải thưởng Vietnam Top 10 Tech & Map 2025, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, là chương trình uy tín hàng đầu, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong công cuộc phát triển kinh tế số. Việc FPT đồng loạt được ghi dấu ở nhiều hạng mục tiếp tục khẳng định năng lực tự chủ công nghệ, chiến lược phát triển bền vững và tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện cho người Việt.

Top 10 doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số với Internet FPT

Ở hạng mục Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, FPT được vinh danh nhờ những bước tiến công nghệ vượt bậc trong lĩnh vực kết nối Internet. Tiếp nối hành trình phổ cập Wi-Fi 6 toàn quốc từ năm 2022, FPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong công nghệ khi cho ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là XGS-PON và Wi-Fi 7 vào tháng 7/2025. SpeedX mang đến tốc độ Internet 10 Gbps đối xứng, độ trễ giảm tới 50%, vùng phủ sóng mở rộng 20%, cho phép kết nối gần 100 thiết bị đồng thời - mang đến trải nghiệm chuẩn Internet quốc tế cho người dùng Việt.

Dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe nhất về tốc độ và sự ổn định như game thủ, FPT tiên phong phát triển công nghệ Ultra Fast. Đây là ứng dụng AI và Big Data giúp tự động tối ưu đường truyền cho các tác vụ chơi game, giảm độ trễ tới mức tối thiểu, hạn chế hiện tượng giật lag. Nhờ đó, game thủ có thể tận hưởng tốc độ phản hồi gần như tức thời, đường truyền ổn định dù trong giờ cao điểm.

Song song với nâng cấp chất lượng dịch vụ, FPT còn đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng lõi với 4 trung tâm dữ liệu lớn (data center) có quy mô hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế Tier III, thiết kế theo chuẩn Leed Certification, phục vụ nhiều lĩnh vực trọng yếu như tài chính ngân hàng, chứng khoán, vận tải và truyền thông. Đây chính là “xương sống” cho các nền tảng AI, Cloud, IoT và chuyển đổi số quốc gia mà FPT đang đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo.

Top 10 doanh nghiệp A-IoT với giải pháp giám sát thông minh AIoT cho bán lẻ

Tại hạng mục Top 10 doanh nghiệp A-IoT, FPT được vinh danh với giải pháp Giám sát thông minh AIoT cho bán lẻ - hệ thống tích hợp ba công nghệ lõi AI, IoT và Cloud Computing nhằm tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh cho ngành bán lẻ.

Với nền tảng FPT VMSmart, toàn bộ hệ thống camera và thiết bị IoT được quản trị tập trung trên một giao diện duy nhất, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, tìm kiếm và phân tích dữ liệu. Điểm nổi bật của FPT Camera nằm ở việc làm chủ công nghệ lõi, đặc biệt là FPT Camera Agent giúp biến camera thường thành camera AI mà không cần phần cứng bổ sung. Dữ liệu được lưu trữ linh hoạt trên hạ tầng cloud nội địa đạt chuẩn Tier 3 hoặc Hybrid Cloud, đảm bảo an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Giải pháp tích hợp 5 nhóm tính năng cốt lõi: Nâng cao trải nghiệm khách hàng (đếm lượt, nhận diện khuôn mặt, cảm xúc, giới tính), giám sát tuân thủ và an ninh (điểm danh, phát hiện hành vi bất thường), tự động hóa, tiết kiệm năng lượng qua cảm biến IoT, quản trị tập trung toàn hệ thống trên nền tảng FPT VMSmart.

Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin với Giải pháp F-Safe

FPT được ghi nhận ở hạng mục Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin với F-Safe - giải pháp bảo mật mạng tích hợp trực tiếp trên router. Vận hành ngay tại lớp hạ tầng, F-Safe hoạt động như một “lá chắn số” chủ động, giúp người dùng chặn truy cập vào website độc hại, lừa đảo; phân tích hành vi mạng và dữ liệu đe doạ theo thời gian thực nhờ AI/ML; quản lý thời gian và nội dung truy cập cho trẻ nhỏ; cảnh báo sớm rủi ro an ninh mạng, giữ nguyên tốc độ truy cập.

Đặc biệt, F-Safe được thiết kế cloud-native, tuân thủ các tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, ISO 9001, hỗ trợ mở rộng linh hoạt và đã được thử nghiệm trên quy mô lớn trong hệ sinh thái Internet FPT. Người dùng có thể dễ dàng quản lý qua ứng dụng Hi FPT chỉ với vài thao tác chạm.

Ngoài 3 giải pháp trên, tại giải thưởng Top 10 Tech & Map 2025, Tập đoàn FPT còn đạt top 10 ở hai hạng mục khác là: Top 10 doanh nghiệp cung cấp nền tảng, phát triển ứng dụng AI và Top 10 doanh nghiệp phát triển phần mềm, ứng dụng.

Những thành tựu tại Vietnam Top 10 Tech & Map 2025 là minh chứng cho chiến lược dài hạn của FPT trong việc làm chủ công nghệ lõi, đầu tư hạ tầng, sáng tạo dịch vụ và đặt khách hàng là trọng tâm. Từ Internet, Camera AI đến F-Safe… FPT đang hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện cho người Việt, đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành digital hub của Đông Nam Á vào năm 2030.