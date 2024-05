3 anime đặc sắc đang chiếu trên FPT Play

“Kaiju No. 8”, mùa 7 “Học Viện Anh Hùng” và mùa 4 “Thanh Gươm Diệt Quỷ” là 3 trong số các tựa anime “hot” trên hệ thống FPT Play nửa đầu năm 2024.

Anime là nội dung được FPT Play chú trọng đầu tư nhiều năm nay. Trên các nền tảng của đơn vị, cộng đồng yêu thích anime có thể tìm thấy hàng loạt tựa phim mới, được cập nhật mới hàng tuần. Trong đó, 3 bộ bộ anime mà các Otaku không thể bỏ lỡ trong thời gian này cũng dễ dàng được tìm thấy trên FPT Play.

Quái Vật Số 8

Dựa trên manga cùng tên của tác giả Matsumoto Naoya, Kaiju No. 8 (Quái Vật Số 8) hiện là một trong những bộ anime đáng chú ý nửa đầu năm nay. Từ 2 năm trước khi lên sóng, bộ phim này đã lọt vào danh sách 10 anime chuyển thể được trông chờ nhất.

Kaiju No. 8 nhanh chóng tạo ra cơn sốt trong và ngoài Nhật Bản chỉ sau một tuần phát sóng. Trên các diễn đàn anime, cộng đồng Otaku dành nhiều lời khen cho phần nghe và nhìn của phim. Điều này đã được dự đoán từ trước, bởi studio thực hiện chuyển thể Kaiju No. 8 là Production I.G - xưởng phim nổi tiếng “mát tay” đã từng thực hiện nhiều bộ anime hấp dẫn như Psycho-Pass, Haikyu!! hay Violet Evergarden.

Kaiju No. 8 (Quái Vật Số 8) lọt danh sách anime chuyển thể được trông chờ nhất ngay từ khi vừa lên sóng.

Kaiju No. 8 xoay quanh Kafka Hibino - nhân viên chuyên thu dọn xác các quái thú Kaiju sau khi chúng bị tiêu diệt. Một tai nạn hy hữu khiến Kafka phát sinh năng lực biến đổi giữa người và Kaiju. Sự kiện bất ngờ đã kéo anh thoát khỏi cuộc đời buồn tẻ nhưng lại rơi vào một ngã rẽ nguy hiểm.

Với cốt truyện có nhiều điểm tương đồng với các bộ anime cùng thể loại như Attack On Titan hay Godzilla, Kaiju No. 8 vẫn tạo được nét riêng. Thay vì chỉ ưu tiên các phân cảnh bạo lực, đạo diễn Shigeyuki Miya chọn cách khắc họa chiều sâu nhân vật và lồng ghép nhiều khoảnh khắc hài hước, vui nhộn, tạo ra không chỉ sự đặc biệt mà còn giúp bộ phim tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn.

Học Viện Anh Hùng (mùa 7)

Được chú ý không kém Quái Vật Số 8 là phần phim mới nhất của Học Viện Anh Hùng (My Hero Academia). Ra mắt vào năm 2016 và đã bước sang mùa thứ 7, sức hút của series này vẫn không hề suy giảm.

Học Viện Anh Hùng tiếp tục được các Otaku đón chờ.

Thông tin hé lộ gần đây về phần kết đăng trên tài khoản X chính thức của My Hero Academia cho thấy nhiều khả năng thương hiệu sẽ chính thức kết thúc ở season 8, muộn nhất sẽ phát hành trong năm sau. Tiết lộ của tác giả Horikoshi Kouhei đang đẩy sự chú ý của người hâm mộ dành cho phần 7 lên rất cao.

Chuyển thể từ chương "Kẻ Phản Bội U.A", mùa thứ 7 giới thiệu nữ anh hùng số 1 nước Mỹ Star and Stripe (Cathleen Bate). Theo yêu cầu của All Might, cô đến chiến đấu với Tomura Shigaraki.

Trong đó, các học viên của Học viện Đào tạo Siêu nhân U.A. dành thời gian chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chống lại những kẻ phản diện trong tổ chức Dị Năng Giải Phóng Quân. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một trong những người bạn cùng lớp của Deku (Midoriya Izuku) bị phát hiện là kẻ phản bội.

Học Viện Anh Hùng duy trì độ “hot” dù đã đi đến mùa thứ 7.

Tiếp tục được studio Bones sản xuất, phần 7 Học Viện Anh Hùng vẫn duy trì được chất lượng hoạt ảnh xuất sắc với hàng loạt pha hành động mãn nhãn. Điểm đáng chú ý của Học Viện Anh Hùng là phong cách comic phương Tây được hòa trộn với màu sắc truyện tranh shounen kinh điển. Yếu tố này giúp series dễ dàng tiến ra khỏi biên giới Nhật Bản, được yêu thích bởi đông đảo khán giả từ Á sang Âu.

Thanh Gươm Diệt Quỷ (mùa 4)

Trên đường đua anime, bộ anime đủ sức so kè với 2 đối thủ Kaiju No. 8 và season 7 Học Viện Anh Hùng chỉ có season 4 của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Mùa thứ 4 của series Kimetsu no Yaiba có tên Đại Trụ Đặc Huấn, chuyển thể từ quyển 15 và 16 trong manga cùng tên của họa sĩ Gotouge Koyoharu.

Tiếp nối nội dung season Làng Rèn Kiếm, Kamado Tanjiro sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với lũ quỷ Thượng Huyền. Tại đây, Tanjiro và những đồng đội sẽ trải qua một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt cùng các Trụ Cột.

Về phần Nezuko, sau khi lấy lại được khả năng đi lại dưới ánh sáng mặt trời, cô sẽ xuất hiện với sức mạnh mới trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ anh trai Tanjiro. Nhiều khả năng, Nezuko sẽ tiến gần đến việc lấy lại nhân tính của mình vào cuối phần phim này.

Đại Trụ Đặc Huấn - mùa 4 của Thanh Gươm Diệt Quỷ chuyển thể từ quyển 15 và 16 trong manga cùng tên.

Trước khi chính thức ra mắt, season 4 đã sớm được Ufotable hâm nóng bằng phần phim điện ảnh Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân, cho đến Chuyến đặc huấn của Đại trụ đã ra rạp hồi tháng 2. Mặc dù không có nhiều đại cảnh chiến đấu, do nội dung tập trung vào quá trình huấn luyện, nhưng Đại Trụ Đặc Huấn vẫn là phần phim đặc biệt, không thể bỏ lỡ.

Không chỉ là phần phim có sự xuất hiện đông đủ nhất của tất cả Trụ Cột trong 3 phần trước đó, season này còn tiết lộ nhiều bí mật liên quan mối quan hệ giữa họ. Ví dụ như quá khứ bi thương của Nham Trụ, hay vì sao tuy mù lòa nhưng anh lại là kiếm sĩ mạnh nhất Sát Quỷ Đội…