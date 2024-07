24 giờ ‘lạ lùng’ của ông Trump

Cuối tuần qua, ông Trump đã cố gắng chinh phục hai đám đông với những mối quan tâm hoàn toàn trái ngược. Nỗ lực này dường như khiến cựu tổng thống rơi vào tình cảnh lúng túng.

Chỉ trong 24 giờ, cựu Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã bước qua hai thế giới rất khác nhau mà không nơi nào thực sự thuộc về ông, New York Times nhận định.

Tối 26/7, ông Trump xuất hiện trước các nhà lãnh đạo tôn giáo ở West Palm Beach, Florida. Chiều hôm sau, ông có mặt ở Nashville cùng hàng nghìn tín đồ tiền điện tử tại một hội nghị Bitcoin.

Hai sự kiện này không có điểm chung, và ông Trump cũng không phải người sùng đạo hay một tín đồ công nghệ. Điều này khiến cựu tổng thống trông như một nhà lãnh đạo không mấy khả dĩ trong mắt cả hai đám đông. Ông kêu gọi, la hét rồi hứa hẹn. Nỗ lực chinh phục đám đông không thuộc về mình có lẽ đã khiến cựu tổng thống lúng túng.

Mâu thuẫn

Tối 26/7, ông Trump phát biểu tại Hội nghị Tín đồ - hội nghị tôn giáo do nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA, khởi xướng. Sự kiện này được tổ chức bài bản, là điểm đến cho các nhà truyền giáo miền Nam, hàng trăm mục sư và nhiều chính khách.

Do đó, ông Trump chọn nhấn mạnh thông điệp “tử vì đạo” xuyên suốt bài phát biểu. "Tôi đã nhận một viên đạn vì nền dân chủ", ông nói.

Bài phát biểu đan xen giữa thông điệp về “lửa và diêm sinh” (ám chỉ sự trừng phạt dưới địa ngục) và những lời kêu gọi bỏ phiếu. "Tôi không thể tưởng tượng một tín đồ Công giáo có thể bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, vì (đảng này) đang nhắm vào Công giáo, gần như cách họ nhắm vào tôi", ông nói.

Ông Trump cũng cáo buộc Phó tổng thống Kamala Harris "không thích người Do Thái", dù chồng bà là người Do Thái.

Ông Trump tham gia Hội nghị Tín đồ hôm 26/7. Ảnh: New York Times.

Song khi ông tự khen ngợi “thành tựu” có lẽ được xem là quan trọng nhất với nhóm cử tri này - việc bổ nhiệm Tòa án Tối cao dẫn đến sự kiện lật đổ phán quyết Roe v. Wade về quyền phá thai, màn trình diễn của cựu tổng thống trở nên lúng túng.

Đám đông la ó khi ông Trump nói ủng hộ lệnh cấm phá thai ngoại trừ trường hợp vì sự sống của người mẹ, hiếp dâm và loạn luân. Lúc này, ông đột nhiên dè chừng.

"Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. (Chúng ta) phải thắng các cuộc bầu cử. Nếu không làm một số điều nhất định, (chúng ta) sẽ không thể thắng…”, ông lập luận.

Một số tín đồ dự định bỏ phiếu cho ông Trump đã thừa nhận sự mâu thuẫn.

"Tôi không nghĩ ông Trump hoàn hảo nên tốt nhất đừng thần tượng hóa ông ấy. Dù đại diện cho các giá trị bảo thủ, ông ấy cũng không tuân theo một số giá trị, chẳng hạn luôn tỏ ra thù ghét", John Clark, 26 tuổi, nhà thiết kế đồ họa từ Minneapolis, nói.

Song các tín đồ Thiên chúa giáo bảo thủ và ông Trump có lẽ đã có một thỏa thuận lâu dài: Họ bỏ qua một số thiếu sót của ông và cựu tổng thống sẽ đáp ứng các ưu tiên của họ. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhắc nhở nhiều tín đồ đã không bỏ phiếu cho mình, đồng thời cam kết đáp ứng mọi mong muốn nếu họ bỏ phiếu cho ông một lần nữa.

Kết thúc bài phát biểu, ông nói với các tín đồ về điểm dừng chân tiếp theo trên hành trình vận động tranh cử. "Ngày mai, tôi sẽ gặp những người yêu thích Bitcoin. (Sự kiện đó) sẽ khác biệt một chút", ông nói.

Và đúng là như vậy.

“Tình yêu mới”

Chiều 27/7, tại Trung tâm Music City (Nashville), ông Trump lại có một khởi đầu mới, một đám đông mới để hứa hẹn.

"Xin chào những người yêu thích Bitcoin. Đây là một vinh dự lớn”, ông nói với hàng nghìn người đam mê blockchain tại Hội nghị Bitcoin 2024.

Hẳn cựu tổng thống đã xong với những lời nói về Chúa Jesus. Lúc này, ông chuyển sang rao giảng về lợi ích của tiền điện tử. "Chưa từng có thứ gì giống như vậy. Hầu hết mọi người đều không hiểu về nó, phải không?”.

New York Times nhận định đây là một cảnh tượng vô lý: Một người không quan tâm đến công nghệ, thậm chí không lâu trước đây từng yêu cầu trợ lý mang theo máy in di động để ông có thể đọc tin tức trên giấy, giờ lại ca ngợi những điều kỳ diệu từ Bitcoin. Thái độ của ông Trump dành cho Bitcoin đã “quay ngoắt 180 độ” so với trước đây, khi ông tuyên bố Bitcoin “không phải tiền” và "chỉ dựa trên không khí".

Rõ ràng đây không phải những người ủng hộ truyền thống của ông Trump. Song cựu tổng thống đã dành nhiều lời khen ngợi cho họ. Ông nói họ đều là "những cá nhân có IQ cao" và cố gắng tìm điểm chung một cách khá gượng ép khi kể về một người chú là giáo sư tại MIT.

"Ông ấy sẽ rất hợp với căn phòng này", ông Trump nói với họ.

Ông Trump phát biểu tại Hội nghị Bitcoin 2024 hôm 27/7. Ảnh: New York Times.

Đôi lúc, không khí lúng túng bao trùm khán phòng. Khi ông Trump kể về việc cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân đã tham dự đám cưới thứ ba của ông, đám đông dường như không chắc phải phản ứng thế nào với thông tin này.

Ông cũng lồng ghép những lời chỉ trích về các thành phố đang suy tàn, "những người phát xít cánh tả" và người nhập cư tràn qua biên giới - điều luôn được đón nhận bởi những người ủng hộ truyền thống. Tuy nhiên, tại sự kiện Bitcoin, những lời than phiền của ông dường như chỉ lơ lửng trong không trung. Đôi khi, ông dừng lại chờ đám đông hưởng ứng nhưng nhận lại sự im lặng.

Chỉ đến khi cựu tổng thống cam kết sa thải Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler, người được xem là "kẻ thù" của cộng đồng Bitcoin, cả căn phòng bùng nổ. Phản ứng này khiến ông Trump ngạc nhiên.

“Ồ, tôi không biết ông ta lại không được ưa thích đến vậy! Để tôi nói lại lần nữa”, ông hào hứng. Sau đó, cả khán phòng lần đầu tiên hô vang tên ông.

Cựu tổng thống cũng cảnh báo rằng đảng Dân chủ đang “quyết tâm nghiền nát crypto”. Bà Harris có lẽ đã đoán trước được bước đi này khi bắt đầu tiếp cận các công ty crypto vào tuần trước nhằm thể hiện chính quyền của bà sẽ cởi mở hơn với lĩnh vực này, theo Financial Times và Wall Street Journal.

Trong khi đó, bài phát biểu của ông Trump được nhiều người tham dự đánh giá cao. “Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu, và tôi không thuộc đảng phái nào. Nhưng ông ấy có thể vừa chiếm được cảm tình của tôi”, Sean McCaffrey, 24 tuổi, nhân viên tại công ty crypto TravelSwap, nói.

Tuy nhiên, việc ông Trump và cộng đồng Bitcoin có đạt được một thỏa thuận mới và bền vững hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Dù cựu tổng thống đã thể hiện tình yêu mới với tiền điện tử xuyên suốt bài phát biểu dài 50 phút, không chắc ông có hiểu các chính sách mà bản thân đã cam kết hay liệu ông có thể thực hiện chúng hay không, New York Times nhận định.

