20 năm TP Cần Thơ trực thuộc T.Ư: Thu nhập bình quân tăng 9,2 lần

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,74 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004.

Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc T.Ư (1/1/2004-1/1/2024); Chào năm mới, Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Thành phố Cần Thơ được thành lập và trực thuộc T.Ư ngày 1/1/2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội. Năm 2009, TP Cần Thơ được công nhận là đô thị loại I trực thuộc T.Ư.

Điểm qua những kết quả nổi bật sau 20 năm hình thành và phát triển của thành phố Cần Thơ, Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cho biết quy mô nền kinh tế thành phố tiếp tục được mở rộng, đóng góp bước đầu vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu.

Năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện hành) đạt 119.271 tỷ đồng , gấp 10,2 lần so với năm 2004 và gấp 3,8 lần so năm 2010. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,74 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004.

Ngành thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu GRDP, từng bước tạo lập vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL; cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, với thế mạnh sản phẩm du lịch đặc thù là sinh thái sông nước đô thị, du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa…

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông, sân bay, bến cảng, các công trình văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục đào tạo, nông thôn mới..., tăng cường tính kết nối, đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt từ Cần Thơ đi các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM và các vùng miền trong cả nước ngày càng thuận lợi, nhanh chóng.

Cần Thơ hiện là trung tâm giáo dục của khu vực ĐBSCL, với nhiều trường đại học có chất lượng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng khá tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực. Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân…

Một góc Cần Thơ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn mà thành phố đang đối diện. Cụ thể như: Quy mô nền kinh tế nhỏ (chiếm 1,2% tổng GRDP của cả nước và chiếm 9,8% tổng GRDP vùng ĐBSCL), tổng sản phẩm nội địa thấp so với các thành phố trực thuộc T.Ư khác.

Chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố còn chậm; tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ - thương mại tuy cao nhưng giá trị còn thấp. Nguồn thu ngân sách Nhà nước trong nhiều năm qua vẫn nằm ở mức 11.500 tỷ đồng /năm.

Là đô thị loại I trực thuộc T.Ư, nhưng thành phố có gần 80% là đất nông nghiệp, chủ yếu là đất lúa, do đó chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế để chuyển đổi cơ cấu đất sang phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, các vùng chuyên canh trồng cây ăn trái đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cũng nêu thực trạng học sinh sinh viên sau tốt nghiệp và số thanh niên đến tuổi lao động phải bỏ đi nơi khác để làm việc, mưu sinh là rất lớn, từ đó nguồn nhân lực có chất lượng sau đào tạo của thành phố đi nơi khác là chủ yếu.

Chất lượng cuộc sống người dân có nâng lên nhưng mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với các địa phương lớn trong nước và so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Cụ thể, hiện nay đạt 94,7 triệu/người/năm, trong khi chỉ tiêu đến năm 2025 là 130 triệu/người/năm.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng bền vững, văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL…