Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương báo cáo Trung ương cho chủ trương tiến hành 2 Đề án tổng kết lớn triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIV: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển

Sáng 17/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, kết luận phiên họp, về nhóm vấn đề liên quan đến đánh giá công tác năm 2025 và nhiệm vụ công tác năm 2026 (gồm 3 nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ 2026; Báo cáo kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quy định pháp luật; Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết, “đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa”.

Ngoài những công việc theo chương trình, kế hoạch thường xuyên, cần tập trung 3 việc: Rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV; khẩn trương hoàn thành các văn bản luật và nghị quyết quy phạm vừa được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn và các điều kiện để thi hành; tập trung tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển.

Ban Chỉ đạo cơ bản tán thành mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, các định hướng, nhiệm vụ lập pháp và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện được đề xuất trong dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng bộ với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư lưu ý, vừa qua Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương báo cáo Trung ương cho chủ trương tiến hành 2 Đề án tổng kết lớn triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIV (Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991); đề nghị Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 2013 để đề xuất những vấn đề liên quan, đồng bộ với những tổng kết lớn của Đảng.

Đối với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, về 2 nội dung còn ý kiến khác nhau, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo đó, cần giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, công chức khi áp dụng pháp luật, góp phần thực hiện đúng chủ trương “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách”.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là tiền đề

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Về Báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tập trung triển khai hiệu quả các định hướng huy động, khơi thông nguồn lực tài chính đã xác định.

Trong đó, lưu ý ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường vốn, thị trường tiền tệ; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế theo đúng các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị; đồng thời, cần quan tâm thêm việc xác định mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước ở doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu những nội dung báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị Trung ương theo đúng tiến độ.

Về định hướng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực chất, hiệu quả, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68- NQ/TW.

Rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2026 đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” trong tiếp cận tín dụng, đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, pháp lý; chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững...

Đối với một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nghị quyết mới trình Trung ương thông qua.