19 học sinh lớp 12 đang ôn thi tốt nghiệp bất ngờ phải nhập viện

Ngày 17/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã có báo cáo về việc 19 học sinh trường THPT Chi Lăng phải nhập viện cấp cứu do xuất hiện triệu chứng sốt, nôn ói, đau bụng.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, khoảng 9h30 ngày 16/6, Chi cục nhận được tin báo về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường THPT Chi Lăng (TP Pleiku), khiến 19 em học sinh lớp 12 đang ôn thi tốt nghiệp phải nhập viện.

Ngay sau đó, chi cục đã phối hợp các cơ quan y tế, Công an Kinh tế, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, trường THPT Chi Lăng điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra xác định, ngày 15/6, Trường THPT Chi Lăng tổ chức ăn tại bếp ăn tập thể cho gần 400 người (gồm học sinh và cán bộ giáo viên, người lao động của trường). Thức ăn gồm: buổi sáng (bánh canh, xôi, nui), buổi trưa (cơm, sườn heo chiên, canh rau má, cải thảo xào), buổi tối (cơm, thịt gà chiên, canh rau cải ngọt, cải thảo xào).

Trường THPT Chi Lăng, nơi có 19 học sinh phải nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: VietNamNet.

Đối với học sinh, ngoài thức ăn của trường cung cấp, các em còn sử dụng thức ăn do gia đình gửi vào để ăn thêm như trái cây, sữa chua, bánh...

Khoảng 15h cùng ngày, 19 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, một số bệnh nhân bị sốt nhẹ.

Sáng 16/6, trường THPT Chi Lăng đã đưa 19 học sinh đến bệnh viện để chăm sóc y tế. Đến 11h cùng ngày, một bệnh nhân sức khỏe ổn định, được gia đình xin xuất viện. Cuối ngày 16/6, 18 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành niêm phong toàn bộ thức ăn lưu ngày 15/6 do nhà trường tự lưu (không bao gồm mẫu cơm trắng do nhà trường không lưu món này) để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Bệnh viện chỉ định cấy phân các chỉ tiêu E.coli và Samonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, có bệnh nhân không ăn đủ 3 bữa vẫn xuất hiện triệu chứng đau bụng.... Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng đầu tiên chỉ ăn sáng, bữa trưa chỉ ăn món sườn, bữa tối không ăn.

Từ kết quả điều tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định và kết luận nguyên nhân.