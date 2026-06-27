14 chiếc điện thoại Trung Quốc giá trên 20 triệu đồng đang bán ở VN

01 Xiaomi 17T và 17T Pro Xiaomi 17T và 17T Pro rũ mác cận cao cấp. Xiaomi quảng bá đây là chiếc máy lấp đầy phân khúc flagship khi chiếc Xiaomi 17 Ultra tăng giá lên gần 40 triệu đồng. So với các đối thủ, máy vẫn sở hữu ưu thế về thông số phần cứng. Tuy nhiên, giá 20,09-23,99 triệu đồng có thể làm nản lòng nhiều "mi-fan". Ảnh: Xiaomi.

02 Honor 600 Pro Honor 600 Pro tăng giá mạnh so với dòng tiện nhiệm 400 series. Thiết bị được niêm yết ở mốc 25,9 triệu đồng ở Việt Nam, là đối thủ chính của model 17T Pro. Định giá cao cũng là phép thử cho hãng Trung Quốc ở năm thứ 3 quay trở lại Việt Nam với vai trò nhà sản xuất độc lập, không còn phụ thuộc Huawei. Ảnh: Honor.

03 Oppo Find X9/ Find X9 Pro/ Find X9s Oppo làm mới sản phẩm cao cấp chỉ sau nửa năm. Họ bổ sung chiếc Find X9s sau khi nâng giá cơ bản của bộ độ X9/X9 Pro. 3 chiếc máy hiện có giá lần lượt 27, 31 và 37 triệu đồng. So với các đối thủ đồng hương, sản phẩm Oppo hiện có ưu thế phần mềm tối ưu cho thị trường Việt Nam, mượt mà. Tuy nhiên, hãng định giá vẫn cao hơn Xiaomi một bậc. Ảnh: Oppo.

04 Vivo X300/X300 Ultra Bộ đôi trình làng cuối năm 2025, lấy điểm nhấn chính là cụm camera Zeiss và hệ điều hành OriginOS mới. Trước khi bán chính hãng, Vivo đã nhận được sự yêu thích từ người dùng xách tay với các thế hệ X100, X200. Tuy nhiên, giá bán chính hãng 24-35 triệu đồng cho hai chiếc máy khiến chúng chưa thể phổ biến. Ảnh: Xuân Sang.

05 Oppo Find X9 Ultra/ Xiaomi 17 Ultra/ Vivo X300 Ultra. Bộ ba flagship "Ultra" từ Xiaomi, Oppo, Vivo lần đầu được cùng bán chính hãng tại Việt Nam. Trong đó, thông số camera được là cuộc cạnh tranh chính. Mỗi hãng chọn một hướng phát triển. Trong khi Vivo tập trung vào tiêu cự chính 35 mm, Oppo chọn khả năng zoom tiềm vọng siêu xa còn Xiaomi là hãng duy nhất còn cảm biến ảnh 1 inch. Tuy nhiên, giá bán của chúng không dễ chịu. Xiaomi 17 Ultra giá 40 triệu đồng, hai chiếc còn lại chạm mốc 50 triệu đồng. Ảnh: Xuân Sang.

06 Honor Magic V5 Honor dẫn đầu xu hướng phát triển smartphone gập siêu mỏng. Hãng công bố bản thân có chiếc máy mỏng nhất. Tuy nhiên điều này vẫn vấp phải tranh cãi khi so sánh trực tiếp với Z Fold 7 của Samsung. Trong thời kỳ bão giá, sản phẩm này nổi lên như lựa chọn máy gập tối ưu về giá ở mức 40 triệu đồng, rẻ hơn nhiều điện thoại thanh. Ảnh: Honor.

07 Huawei Mate X7 Sản phẩm được giới thiệu âm thầm ở Việt Nam hồi đầu năm, trễ hơn nhiều thị trường. Nhưng giá bán niêm yết 57 triệu đồng, thiếu vắng phần mềm Google có thể là rào cản lớn cho nhiều người dùng khi tiếp cận thiết bị. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu tích cực khi Huawei có bước hồi sinh ở ngành hàng di động, sau nhiều năm chỉ bán đồng hồ, máy tính bảng ở Việt Nam. Ảnh: Huawei.