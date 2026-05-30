133 phạm nhân trong các vụ án tham nhũng được đặc xá

Trong 9.950 phạm nhân được đặc xá năm 2026, có 133 phạm nhân trong các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thông tin trên được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đưa ra tại họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, chiều 30/5.

Quyết định 751 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 nêu rõ, 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có điều kiện được hưởng đặc xá.

Quang cảnh họp báo chiều 30/5.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định những trường hợp phạm tội về tham nhũng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá đều được xem xét đặc xá như các phạm nhân khác.

"Trong 9.950 phạm nhân được đặc xá trong đợt này có 133 phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mặc dù đủ hết các điều kiện, để đảm bảo khách quan, chặt chẽ, trước khi trình Chủ tịch nước ký quyết định thì Hội đồng tư vấn đặc xá vẫn báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho ý kiến về các trường hợp này", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, trong gần 10.000 phạm nhân được đặc xá lần này có 644 trường hợp phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và 63 người nước ngoài.

Chia sẻ thêm về quy trình xét duyệt đặc xá, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân tổ chức quán triệt, triển khai quyết định thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ và niêm yết công khai tại cơ sở giam giữ. Trong các buổi sinh hoạt, phạm nhân được thông báo rõ về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện được đề nghị đặc xá.

Trên cơ sở đó, từng phạm nhân tự rà soát, đối chiếu điều kiện của mình để làm đơn đề nghị. Các tổ, đội phạm nhân rà soát, bình xét theo quy trình. Sau đó, trại giam và các cơ sở giam giữ họp xem xét, lập hồ sơ đề nghị. Hồ sơ tiếp tục được các tổ thẩm định liên ngành kiểm tra, đánh giá trước khi Ban Chỉ đạo của Bộ Công an họp xét, xin ý kiến các bộ, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, quy trình xét đặc xá được triển khai công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá.

"Tất cả các trường hợp được đề nghị đặc xá đều có sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi trình Chủ tịch nước ký quyết định", Thượng tướng Lê Văn Tuyến nói.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết thêm công tác tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua được các ngành, các cấp và lực lượng công an cơ sở triển khai nghiêm túc.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người được lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và doanh nghiệp hỗ trợ tìm việc làm, vay vốn, phát triển sản xuất. Một số trường hợp đã mở cơ sở kinh doanh, có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho người khác.

Theo số liệu được Bộ Công an tổng hợp, đến nay đã có hơn 15.000 trường hợp được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia tuyển dụng người chấp hành xong án tù vào làm việc, thậm chí có những trường hợp đã tự mở được cơ sở sản xuất kinh doanh riêng, tạo thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình.