13 trận động đất trong một ngày ở Kon Tum

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin trong ngày 28/7 đã phát đi liên tục 13 bản tin động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Trận động đất có độ lớn lớn nhất vào trưa 28/7, ghi nhận lên tới 5.0 độ. Độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Cụ thể, trận động đất xảy ra mới nhất có độ lớn 3.8 độ tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được ghi nhận xảy ra lúc 19 giờ 53 phút 26 giây ngày 28/7 tại vị trí có tọa độ 14.935 độ Vĩ Bắc - 108.216 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, trong ngày 28/7, 12 trận động đất liên tiếp có độ lớn, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-10 km cũng được ghi nhận tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Độ rủi ro thiên tai cấp 0, không gây thiệt hại về người và của.

Theo Viện Vật lý địa cầu, từ đầu năm 2024, trên cả nước có tổng cộng 155 trận động đất lớn với độ lớn hơn 2.5, trong đó có 142 trận động đất ở huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum. Nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng, lớn nhất là trận động đất xảy ra chiều 23/8 có độ lớn 4.7 độ.

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm, trận động đất 5.0 là trận động đất có độ lớn trung bình, có thể gây nên thiệt hại trung bình tới thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém nhưng không gây thiệt hại đến thiệt hại nhẹ cho các công trình được thiết kế tốt. Người dân ở khu vực trên đều có thể cảm nhận sự rung lắc của trận động đất và có thể gây thiệt hại về người tùy thuộc vào hoàn cảnh tác động.

Hiện Viện Vật lý Địa cầu đã đưa 11 trạm quan trắc động đất tại các trạm địa phương và vùng lân cận ở huyện Kon Plông vào hoạt động để cảnh báo sớm cho người dân.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này, đồng thời các cán bộ thuộc Viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng; đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng, chống động đất.

Các địa phương bị ảnh hưởng, đặc biệt ở gần khu tâm chấn cần tiến hành điều tra đánh giá thiệt hại, rà soát các công trình yếu để có giải pháp phù hợp và tuyên truyền về phòng, chống động đất cho người dân.

Ngoài ra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng, tránh này; đồng thời thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân.

