'129BPM' - cánh diều nghệ thuật vượt đại dương

Cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh không chỉ là hình ảnh gắn liền tuổi thơ, mà còn đại diện cho khát vọng tuổi trẻ vươn ra thế giới bằng tài năng, bản lĩnh và bản sắc riêng.

Ngày 4/8 và 5/8, tại George Town Festival - lễ hội nghệ thuật hàng đầu châu Á diễn ra tại Penang (Malaysia), cánh diều Việt Nam mang tên 129BPM đã tung bay giữa bầu trời nghệ thuật thế giới. Đồng hành 129BPM trong vai trò nhà tài trợ vận chuyển chính là AirAsia - hãng hàng không có mối liên kết bền chặt với Việt Nam.

Đưa nghệ thuật Việt Nam vươn xa

Vở diễn 129BPM do H2Q Dance Company và Goethe-Institut TP.HCM đồng sản xuất năm 2024. Chuyến lưu diễn tại George Town Festival 2025 được thực hiện và vận hành bởi MORUA Co.Ltd với sự đồng hành của nhà tài trợ vận chuyển AirAsia.

129BPM không phải một vở diễn thông thường. Nó là cánh diều mềm mại nhưng đầy nội lực của hip hop đường phố cùng âm nhạc dân gian đương đại, tạo nên một sự kết hợp không tưởng đầy bản lĩnh.

Poster biểu diễn mang đậm dấu ấn nghệ thuật của các nghệ sĩ. Ảnh: George Town Festival.

Đứng sau cánh diều ấy là nghệ sĩ gốc Việt Bùi Ngọc Quân - người đã có 25 năm gắn bó công ty Les Ballets C de la B (Bỉ) đình đám, hiện là biên đạo múa đột phá đang làm việc tại Việt Nam và Bỉ. Đây cũng là màn ra mắt Đông Nam Á đầy mong đợi của anh.

Để thả được cánh diều ấy lên bầu trời quốc tế, anh không đơn độc. Bên cạnh anh còn có những nghệ sĩ trẻ tài năng như Nguyễn Duy Thành, Lâm Duy Phương, Lương Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Đỗ Quốc Khánh, Bùi Quang Huy, Vũ Tiến Thọ, Chiêm Thị Thảo, bộ đôi nhạc sĩ Tiny Giant và Đan Dương, nhà thiết kế mỹ thuật sân khấu kiêm ánh sáng Mara-Madeleine Pieler cùng đội ngũ sản xuất, kỹ thuật. Tất cả họ đã góp phần giữ chặt dây diều, để từng chuyển động, hơi thở trên sân khấu trở thành luồng gió nâng cánh diều Việt bay cao.

Màn trình diễn mãn nhãn trên sân khấu nhà hát Dewan Sri Pinang (Penang, Malaysia). Ảnh: George Town Festival.

George Town Festival 2025 ghi dấu ấn một tác phẩm sân khấu Việt Nam được “thả” giữa bầu trời nghệ thuật kiêu hãnh và rực rỡ. Điều này chứng minh nghệ thuật Việt Nam không còn e dè hay lặng lẽ giữa những sân khấu quốc tế. Ngược lại, nó đã sẵn sàng tung bay một cách tự do và đầy bản lĩnh để kể những câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ toàn cầu.

Màn trình diễn đầy tính nghệ thuật của các nghệ sĩ trên sân khấu nhà hát Dewan Sri Pinang (Penang, Malaysia). Ảnh: George Town Festival.

Trên hành trình đó, AirAsia - “đôi cánh” đã mang nghệ sĩ Việt tới Penang - từng bước khẳng định rõ tình yêu với nghệ thuật Việt Nam. Bởi lẽ, AirAsia chính là bạn đồng hành nâng dây, giữ cho cánh diều Việt Nam bay cao mà không sợ đứt gãy.

“Đôi cánh” mang niềm tự hào Việt Nam ra thế giới

Là nhà tài trợ vận chuyển chính thức của 129BPM, AirAsia không chỉ giúp đoàn nghệ sĩ Việt vượt qua khoảng cách địa lý, mà còn là bạn đồng hành đầy tâm huyết, thấu hiểu nghệ thuật Việt Nam xứng đáng có cơ hội bay cao, bay xa và tỏa sáng.

Sự nhiệt huyết của nghệ sĩ được biểu hiện qua từng động tác. Ảnh: George Town Festival.

AirAsia hiện vận hành 188 chuyến bay mỗi tuần, khai thác 18 đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Hải Phòng tới Thái Lan, Malaysia, Campuchia, kết nối tới hơn 130 điểm đến trên toàn châu Á, châu Úc.

“AirAsia 20 năm cùng Việt Nam cất cánh tự hào” là thông điệp chủ đạo của thương hiệu trong năm 2025.

Mỗi đường bay AirAsia không chỉ là hành lang thương mại, mà còn được ví như những cơn gió tiếp sức, giúp nghệ thuật Việt Nam có cơ hội bay tự do mà vẫn giữ chắc sợi dây cội nguồn.

Suốt 20 năm đồng hành Việt Nam, AirAsia tự hào đóng vai trò nối những đường bay, kiên định mở ra những cánh cửa văn hóa, nơi các tài năng Việt có thể phát triển từ những sân khấu trong nước tới quốc tế.

