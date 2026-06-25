1.255 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia.

Sáng 25/6, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước.

"Đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang", báo cáo dẫn số liệu.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy nhanh với diện tích hơn 5.742 ha, đạt trên 25% kế hoạch; riêng khu vực lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đạt gần 59%.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN.

Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn trên toàn quốc.

Đến nay, 7/7 quân khu hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Đồng thời, thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Bộ Công an cũng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm, đồng thời xây dựng đề án mở rộng tàng thư ADN, nâng cao năng lực giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ giữa các ngành, địa phương. Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức giám định các mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ tồn đọng trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xây dựng, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa, xây mới Trung tâm bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; nâng cấp trang thiết bị, đào tạo nhân lực tại Viện Pháp y Quân đội và các khu vực tiếp nhận, quản lý lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương; Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu (trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen).

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng triển khai kế hoạch thu thập, rà soát, xác minh, bổ sung, đính chính 559 mộ liệt sĩ, an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bằng phương pháp thực chứng.

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu ADN đang được đẩy nhanh theo hướng "đúng, đủ, sạch, sống".

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với Tập đoàn Viettel hoàn thành đưa vào khai thác phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc, sáng 24/6.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn những khó khăn, hạn chế; phê bình một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa tạo ra những kết quả rõ nét.

Theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, công tác này phải được đánh giá bằng những "sản phẩm hiện hữu", bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là biểu hiện cụ thể của truyền thống, đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

"Không thể chỉ nói đã làm việc này, đã làm việc kia, mà phải bằng kết quả cụ thể", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành thay đổi phương thức triển khai, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thiết thực, Phó thủ tướng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, có ý nghĩa.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, một cấp, mà là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.