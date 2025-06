115 cáo buộc tài chính của Man City vẫn chờ phán quyết

Câu chuyện về 115 cáo buộc tài chính của Man City kéo dài suốt hơn hai năm rưỡi mà vẫn chưa có hồi kết. Trong khi đó, một số CLB như Nottingham Forest hay Everton đã bị trừ điểm cũng vì những vi phạm tài chính.

Nếu Man City bị kết luận vi phạm, hình phạt có thể rất nặng: từ phạt tiền, trừ điểm đến giáng hạng. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nhận định việc buộc tội Man City không hề đơn giản.

Ba cáo buộc chính gồm: khai gian doanh thu tài trợ, không hợp tác điều tra và trả lương “ngoài sổ sách” cho HLV và cầu thủ. Trong đó, cáo buộc gian lận tài chính được đánh giá là cực kỳ khó chứng minh nếu không có bằng chứng cụ thể từ nhà tài trợ hay kiểm toán viên.

“Câu hỏi đặt ra là: đâu là bằng chứng? Với những cáo buộc nghiêm trọng như vậy, nếu không chứng minh được, mọi thứ sẽ trở thành trò cười,” ông Kieran Maguire nói.

Một phiên điều trần kéo dài 14 tuần đã kết thúc cuối năm 2024, với hơn nửa triệu tài liệu được nộp. Dù vậy, 6 tháng trôi qua, phán quyết cuối cùng vẫn chưa có. Điều này khiến nhiều người, trong đó có Gary Neville, phải thốt lên: “Thật là một sự ô nhục".

