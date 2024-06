10.000 trẻ em cả nước tham gia vẽ 'dũng sĩ tiêm ngừa'

Gần 10.000 bức tranh gửi về và gần 50.000 trẻ em trên khắp cả nước đã hưởng ứng cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” do Hệ thống tiêm chủng VNVC phát động.

Sáng 1/6 - Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” mùa 1 tại 4 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ. Cuộc thi chính thức khép lại với gần 10.000 bức vẽ của trẻ em từ 3 đến 16 tuổi trên toàn quốc gửi về, trao tặng gần 10.000 giải thưởng với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng .

Lễ trao giải cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” mùa 1 trao hơn 40 giải thưởng tại đầu cầu TP.HCM sáng 1/6. Ảnh: Minh Minh.

Bên cạnh các hoạt động vẽ tranh ngay tại gần 200 trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC trên toàn quốc, cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” còn đến với gần 200 trường học các cấp trên toàn quốc.

Gần 50.000 trẻ em đã tham gia hoạt động vẽ tranh bằng nhiều hình thức, chất liệu để tham gia tranh tài ở 3 bảng dự thi tương ứng với các độ tuổi. Qua các hoạt động, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cũng trao tặng miễn phí hơn 20.000 liều vaccine chất lượng cao cho trẻ em khắp mọi miền đất nước.

Bức tranh mang tên “Tiêm vaccine để sống vui, sống khỏe” của em Đinh Bảo Ngân đạt giải vàng bảng khách hàng VNVC, nhóm 11-16 tuổi. Ảnh: Minh Minh.

Đồng hành cùng các “dũng sĩ nhí” ngay từ những ngày đầu phát động cuộc thi, bác sĩ Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC chia sẻ các thí sinh nhí là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ, thanh thiếu niên của Việt Nam. Các bạn nhỏ đã gửi gắm tâm tư, tình cảm, mong ước về thế giới tốt đẹp, ở đó mọi trẻ em được quyền tiêm chủng đầy đủ, phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, đây cũng chính là sứ mệnh mà VNVC đã, đang và sẽ luôn hướng đến.

“Hệ thống tiêm chủng VNVC hàng ngày hàng giờ nỗ lực để có mặt ở khắp mọi miền đất nước, để mang cơ hội tiêm chủng vaccine chất lượng cao, an toàn, bình ổn giá đến với mọi nhà, đặc biệt là trẻ em nhằm đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng”, bác sĩ Chính nói.

Hàng nghìn bạn nhỏ cùng các tác phẩm ấn tượng trong cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” mùa 1. Ảnh: Minh Minh.

Đạt giải vàng bảng dự thi nhóm cộng đồng, em Lê Nguyễn Gia An (10 tuổi, sống ở Đồng Tháp) thể hiện bức tranh nhân vật dũng sĩ VNVC mạnh mẽ, cầm tấm khiên chiến đấu giữa bầu trời, bảo vệ sự bình yên cho thành phố. Gia An kể bức tranh lấy ý tưởng từ hình tượng nhân vật cổ tích Thánh Gióng có chiếc áo giáp với sức mạnh vô song chống lại hàng nghìn quân giặc. Từ đó, em hy vọng vaccine cũng giống như chiếc áo giáp bảo vệ em và mọi người khỏi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tác phẩm của em Lô Ngọc Bảo Trân (trái) và em Từ Ái Như (phải) thể hiện thế giới quan sáng tạo và giàu trí tưởng tượng của các bé. Ảnh: Minh Minh.

Đạt giải vàng ở bảng thi dành cho cộng đồng, em Lô Ngọc Bảo Trân (11 tuổi, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ bức vẽ của em được lấy cảm hứng từ lần đồng bào dân tộc Thái ở bản em được các nhân viên y tế đến tận nơi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Trân hy vọng em cùng các bạn và mọi người đều được tiêm ngừa phòng bệnh đầy đủ, điểm tiêm chủng đến gần hơn với bản làng.

Đạt giải đặc biệt bảng dự thi nhóm cộng đồng, bức tranh của em Nguyễn Trần Khánh Thy (13 tuổi, Đà Nẵng) thể hiện những đóa hoa hướng dương nở rộ, nâng đỡ các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tiêu diệt virus. Khánh Thy cho biết em chọn vẽ biểu tượng hoa hướng dương vì loài hoa này luôn hướng về mặt trời. Hình ảnh của hoa khiến Thy liên tưởng đến tinh thần vươn lên của các bệnh nhân không may mắc ung thư. Và để ngăn ngừa ung thư, Thy mong mọi người ai cũng được tiêm chủng từ sớm để phòng tránh các căn bệnh quái ác như ung thư gan do virus viêm gan B, ung thư cổ tử cung do virus HPV.

Không chỉ là một hoạt động cộng đồng được đông đảo trẻ em hưởng ứng tham gia, theo các hoạ sĩ là thành viên ban giám khảo, “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” là cuộc thi vẽ thành công không chỉ với số lượng bài dự thi lớn mà còn ở chất lượng bài dự thi ấn tượng. Nhiều bài dự thi thực sự là những tác phẩm hội hoạ có giá trị cao về thẩm mỹ và ý nghĩa.

Họa sĩ Vũ Công Điền, thành viên ban giám khảo cuộc thi với nhiều tác phẩm đã tham gia nhiều triển lãm tranh uy tín trong nước và quốc tế, tác giả của bộ sưu tập hàng trăm bức tranh “Sự sống và Mầm xanh” được trưng bày tại tất cả trung tâm VNVC trên toàn quốc, chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ trước những bức tranh. Tuy còn rất nhỏ nhưng các em đã thể hiện rõ ràng tình cảm, câu chuyện, cá tính và tâm hồn qua từng nét vẽ. Những nỗi buồn, đau thương mất mát trước dịch bệnh hoặc niềm vui, niềm hạnh phúc khi chiến thắng virus, trở thành anh hùng bảo vệ cộng đồng qua lăng kính của các bé đều rất sinh động và đáng yêu”.

Đồng hành cuộc thi, họa sĩ Nam Kha - tác giả của nhiều đầu sách kỹ năng sống cho trẻ em, họa sĩ quen thuộc với học sinh - sinh viên trên báo Mực Tím đánh giá cao việc các em nhỏ mang đến nhiều góc nhìn thú vị và mới mẻ về việc tiêm chủng vaccine bảo vệ sức khỏe. Các bé sở hữu thế giới quan sáng tạo, như tưởng tượng con virus gây bệnh là một siêu thú khổng lồ, còn các bác sĩ, điều dưỡng là những dũng sĩ hùng dũng chiến đấu bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

“Nhiều em rất chịu khó đầu tư, dành thời gian tìm hiểu về các loại virus, vi khuẩn để vẽ ra đúng hình thù khiến tôi bất ngờ. Điều này cũng giúp những kiến thức y học trở nên gần gũi, dễ hiểu và chắc chắn sẽ được các em tiếp thu dễ dàng và ghi nhớ lâu hơn”, họa sĩ Nam Kha nhận xét.

Cũng tại buổi lễ tổng kết, VNVC chính thức phát hành bộ sách ảnh và sách ảnh online đầu tiên tại Việt Nam về chủ đề tiêm chủng vaccine, tập hợp hàng trăm bức tranh ấn tượng, sinh động từ gần 10.000 bức vẽ tham gia cuộc thi gửi gắm những thông điệp hồn nhiên nhưng ý nghĩa của trẻ em về vai trò quan trọng của tiêm chủng vaccine, thông qua ngôn ngữ của hội hoạ.

Bộ sách ảnh chủ đề tiêm chủng vaccine đầu tiên tại Việt Nam được phát hành trong lễ trao giải cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”. Ảnh: Minh Minh.

Thành công của cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” một lần nữa khẳng định những đóng góp đặc biệt ý nghĩa của VNVC, mang lại những giá trị với cộng đồng. VNVC không chỉ là hệ thống tiêm chủng an toàn, uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam, mà còn là đơn vị tiên phong tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận biết bảo vệ sức khỏe bằng vaccine cho trẻ em và người lớn.