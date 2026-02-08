Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

100% cử tri tín nhiệm ông Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn ứng cử ĐBQH

  • Chủ nhật, 8/2/2026 18:55 (GMT+7)
  • 26 phút trước

100% cử tri tín nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri biểu quyết, thể hiện sự nhất trí tuyệt đối với các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại hội nghị, đại biểu lắng nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến.

Đại biểu cũng lắng nghe tiểu sử một người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của 4 nhân sự, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các ông Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn, Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm đối với các nhân sự trên.

Cử tri cho rằng, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các nhân sự sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử. Các ông khẳng định sẽ lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Thay mặt cho 4 nhân sự được cử tri giới thiệu ứng cử, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết của bà con cử tri - những người xóm phố thân thiết.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Đây là những kỳ vọng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, Nhân dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đưa đất nước vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân ta, Bác Hồ chúng ta đã lựa chọn", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Thay mặt các nhân sự được giới thiệu, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ với, với trách nhiệm trên cương vị công tác của mình sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung...

