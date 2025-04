10 tiểu thuyết nổi tiếng bị chính tác giả 'xa lánh'

The Spy Who Loved Me (Ian Fleming): Ian Fleming, tác giả của James Bond, đã hối hận khi viết The Spy Who Loved Me, cuốn sách về Bond được viết theo góc nhìn của một người phụ nữ. Cuốn tiểu thuyết đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt, một số người gọi nó là đáng tiếc và khó đọc. Bản thân Fleming thừa nhận cuộc thử nghiệm đã đi chệch hướng, khiến ông phải yêu cầu ngừng xuất bản cuốn sách. Ông cũng cho phép hãng phim chỉ sử dụng tiêu đề cho bộ phim chuyển thể, còn phải thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Ảnh: Dailyexpress.